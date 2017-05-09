 "Все военнослужащие российской группировки войск в Сирии живы и здоровы", - Минобороны РФ отрицает казнь своего офицера боевиками ИГИЛ

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ведомстве отметили, что осуждают действия отдельных СМИ, которые регулярно тиражируют информационные вбросы террористов.
"Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", - говорится в сообщении Минобороны.
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ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ В роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин
дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - в
Кацапии прогнило все.
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Ничего нового.
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Питер говорит что Путин хуйло лала ла ла
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они реально ебанутые..
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в это время Сечин отдыхая на своей новой яхте думает: да-а кому то яхта за 150 лямов зелени и молодая телка, а кому то цинк с
телом сына-мужа-отца, жизнь удалась!!!
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А я думал, что "Их там нет"...
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Русские свиньи - бесчестный народ-пи4орас.
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Чтоб пенсию по потере кормильца не платить.
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https://tsn.ua/svit/teroristi-id-zayavili-pro-stratu-rosiyskogo-oficera-926589.html
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Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на мониторинговый портал SITE Intel Group.
Отмечается, что по данным Reuters, видеоролик на русском языке длится 12 минут. Агентство подчеркивает, что личность мужчины, как и подлинность записи, не подтверждены. Также не установлено, когда убийство было совершено.https://www.obozrevatel.com/abroad/29457-igil-pokazalo-video-kazni-ofitsera-fsb-u-putina-otreagirovali.htm
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