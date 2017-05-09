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 Общество, За рубежом
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Все про:армия РФ (6453) Сирия (2424) смерть (4876) ИГИЛ (498)

 "Все военнослужащие российской группировки войск в Сирии живы и здоровы", - Минобороны РФ отрицает казнь своего офицера боевиками ИГИЛ

Минобороны РФ опровергает сообщения о захвате и казни российского военнослужащего, который нес службу в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ведомстве отметили, что осуждают действия отдельных СМИ, которые регулярно тиражируют информационные вбросы террористов.

"Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", - говорится в сообщении Минобороны.

Смотрите также: ИГИЛ заявил о казни российского полковника. ФОТО


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Так все понятно, он ведь уже уволился из вс рф, причем задолго до
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Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ В роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин
дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - в
Кацапии прогнило все.
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русо-ментало такое... Кто за стакан , а кто - за 500000 рублей со спокойной душой отречется от отца, сына, мужа, брата....
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Ясна річ, це був звичайний відпускник, приїхав до Сіріі відпочити!!!))))
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Понятно,у них все на месте ,"живы и здоровы" в Сирии,так же как и в Украине.
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Да, а те, кто подыхает - все уволились. Плавали, знаем.
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Навряд-ли живы а уж про здоровье вообще бы лучше было промолчать ....
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Кацапы как всегда не оригинальны. Еще бы сказали, что ихтамнет...
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Ему голову отрезали. Чтоб как живой клей нужен хороший.
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Слава Богу ! Живите козломордые . Даже вас тварей жаль .
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да да, мы уже слышали о танках в шахтах, и т д.
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И вправду, как можно физически казнить еготамнет?
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https://youtu.be/l_sAu_TOPBs Нашi маленькi друзi в АТО ! Дуже зворушливе вiдео !
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Якщо живі, то це не заслуга тувинця шойгу, це недопрацювання сирійців...
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Погиб за пассажиров яхты "St Princess Olga"….а
в это время Сечин отдыхая на своей новой яхте думает: да-а кому то яхта за 150 лямов зелени и молодая телка, а кому то цинк с
телом сына-мужа-отца, жизнь удалась!!!
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Все живы, оказывается...
А я думал, что "Их там нет"...
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Полкойник видать позавчера "уволился" из свинособачьей армии. Или "ушел в отпуск".
Русские свиньи - бесчестный народ-пи4орас.
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Минобороны РФ соврать как два пальца обо**ать!
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"У нас нет пленных, у нас есть предатели" Все идет по плану.
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На Донбассе - их ТУТ нет. В Сирии - их Там нет. А где они есть, этикацапсины? В земле гниют.,туда им и дорога
"Все военнослужащие российской группировки войск в Сирии живы и здоровы", - Минобороны РФ отрицает казнь своего офицера боевиками ИГИЛ - Цензор.НЕТ 8894
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Насколько я понимаю, этот "товарищ" пропал в 2016 году, осенью..... его уже давно похоронили.
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Если ИГИЛ ни кого не убивал, то че они на эту кантору наехали ? Может наоборот , помочь нужно чем-то.....
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ага. он так в свою башкирию торопился прямо сломя голову.
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только без головы. но она ему и в жизни особо не нужна была.
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Мультик, как ему режут голову не видел, но фото с игиловцем в руской горке он вполне упитан и доволен жизнью.
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А может Петренко все таки узбек? Или туркмен?
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мордва не брешет, уже действительно этому удмурту ихтамнет сделали.
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"Минобороны РФ опровергает..."
Чтоб пенсию по потере кормильца не платить.
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Та покажите голову этого уебка, зачем спорить. Тем же актуальных до фига,например сдох хуйло, а если нет, сколько окурку ещё осталось.
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"Все военнослужащие российской группировки войск в Сирии живы и здоровы"


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цікава річ, у представника ІДІЛ військова форма "горка" один в один, як у "шахтарів та трактористів" Донбасу у 2014році.
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Терористи "Ісламської держави" опублікували відео зі стратою нібито захопленого у Сирії російського офіцера розвідки Євгена Петренка. Ролик зявився на ресурсі SITE.
https://tsn.ua/svit/teroristi-id-zayavili-pro-stratu-rosiyskogo-oficera-926589.html
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Да никто и не говорил что всех винторогих от стреляли. Не возвращаются пока только те кто лезет в чужую усадьбу.Не лезьте мрази и будете жить долго как сможете в вашем стаде..
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нет. русня если не нарывается на подобные экзэкуции то дохнет у себя в сиберии еще раньше от стекломоя, паленой бояры и замерзания в следствии падения пьяного тела в сугроб.
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Террористическая организация "Исламское государство" распространила видео, на котором обезглавливает мужчину, якобы являющегося российским офицером Федеральной службы безопасности (ФСБ) Евгением Петренко.
Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на мониторинговый портал SITE Intel Group.
Отмечается, что по данным Reuters, видеоролик на русском языке длится 12 минут. Агентство подчеркивает, что личность мужчины, как и подлинность записи, не подтверждены. Также не установлено, когда убийство было совершено.https://www.obozrevatel.com/abroad/29457-igil-pokazalo-video-kazni-ofitsera-fsb-u-putina-otreagirovali.htm
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Он в отпуске , и поехал в Сирию добровольцем воевать !
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кацаПсины не дохнут,не тонут и не горят с 7 ноября 1917 года...
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доскакался лишнехромосомец по сирийским пескам.
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т.е. минобороны как бы намекает что ватные орки что с головой, что без головы - "живы, здоровы и выполняют задачи"
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Чтобы хуйло не тавкал о вяличии мацковии, нынешняя параша даже на парадах до СеСеР явно не дотягивает. И коробки пожиже и дефилеров поменьше. А Дуньки с саблями на параде это вообще что-то. Хоть бы у китайцев поучились
"Все военнослужащие российской группировки войск в Сирии живы и здоровы", - Минобороны РФ отрицает казнь своего офицера боевиками ИГИЛ - Цензор.НЕТ 8063
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Все военнослужащие российской группировки войск в Сирии живы и здоровы", - Минобороны РФ отрицает казнь своего офицера боевиками ИГИЛ
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