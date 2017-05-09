 Патрульные Луцка задержали троих мужчин с противотанковым гранатометом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook патрульной полиции Луцка.
"Вчера, около 21 часа, экипаж получил вызов, что муж заявительницы угрожает предметом, похожим на гранатомет. В считанные минуты патрульные прибыли на место происшествия, где обнаружили предмет, похожий на тубус от противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот", - заявили в полиции.
Также задержали трех мужчин, которые, предположительно, угрожали этим тубусом.
Место происшествия оградили, дальше там работали следователи.
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Питер говорит что Путин хуйло лала ла ла
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