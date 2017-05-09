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Все про:Луцк (367) оружие (3897) патрульная полиция (1268)

 Патрульные Луцка задержали троих мужчин с противотанковым гранатометом. ФОТО

Патрульные полицейские Луцка обнаружили у трех мужчин тубус от противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook патрульной полиции Луцка.

"Вчера, около 21 часа, экипаж получил вызов, что муж заявительницы угрожает предметом, похожим на гранатомет. В считанные минуты патрульные прибыли на место происшествия, где обнаружили предмет, похожий на тубус от противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот", - заявили в полиции.

Также задержали трех мужчин, которые, предположительно, угрожали этим тубусом.
Место происшествия оградили, дальше там работали следователи.

Патрульные Луцка задержали троих мужчин с противотанковым гранатометом 01Патрульные Луцка задержали троих мужчин с противотанковым гранатометом 02Патрульные Луцка задержали троих мужчин с противотанковым гранатометом 03


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Полиция сделал вид, что она работает, т.к. нашла предмет похожий на гранатомет у гуманоидов похожих на мужчин из Земли - вот и вся новость.
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С каких это пор кусок стеклопластиковой трубы уже считается оружием ? МУСОРА - ДЕБИЛЫ !!!
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Если тебе будут угрожать предметом похожим на пистолет? Что делать будешь?
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Что делать будешь? Надеюсь что мушку он не спилил ? Значит нападающий получит море удовольствия.
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