 Парубий призвал Норвегию признать Голодомор геноцидом украинского народа

"Призвал президента Стортинга Олемика Томмессена, чтобы парламент Норвегии признал Голодомор геноцидом украинского народа", - написал он.
Закликав ГоловуСтортингу Олеміка Томмессена,щоб Парламент Норвегії @Stortinget визнавав #Голодомор -геноцидом українського народу @UKRinNOR pic.twitter.com/b5d4gfTMz0- Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 9 травня 2017 р.
Он также указал, что вместе с представителями фракций Верховной Рады посетил парламент Норвегии, где была встреча с Томмессеном.
Together w/ representatives of factions @verkhovna_rada @ua_parliament visited Norway @Stortinget, met with the President Olemiс Tommessen pic.twitter.com/ztSzwX5qId- Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 9 травня 2017 р.
Юнкер пояснив, як він заспокоює російського президента Володимира Путіна, повідомляє німецька газета Die Welt.
Я завжди кажу Путіну, щоб його заспокоїти: "Чому Люксембург досі не напав на Росію? У нас немає місця, щоб розмістити полонених",
- заявив європейський політик.
Видання нагадує, із 1995 до 2013 року Юнкер був прем'єр-міністром Люксембургу -однієї з найменших за розмірами в Євросоюзі держави.
За версією автора статті, через конфлікт між ЄС і Росією цілком закономірно, що Юнкеру доводиться заспокоювати Путіна. На початку української кризи у 2014 році ЄС ввів проти Росії економічні санкції, і відтоді продовжує їх кожні півроку. Європа критикує Москву за підтримку "проросійських сепаратистів" на сході України, додає видання.
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чем со справкою дебилы...
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Настоящий Геноцид, украинцев стало на 12 млн человек меньше!
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