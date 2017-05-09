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 Политика Украины
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Все про:голодомор (794) Норвегия (346) парламент (930) Парубий (1442)

 Парубий призвал Норвегию признать Голодомор геноцидом украинского народа

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в рамках встречи с президентом Стортинга (парламента) Норвегии Олемиком Томмессеном призвал признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер украинского парламента написал в Твиттере.

"Призвал президента Стортинга Олемика Томмессена, чтобы парламент Норвегии признал Голодомор геноцидом украинского народа", - написал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Норвегия запустили двусторонний механизм консультаций по евроинтеграции

Он также указал, что вместе с представителями фракций Верховной Рады посетил парламент Норвегии, где была встреча с Томмессеном.


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Під час виступу в Бонні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, відомий своєю звичкою дотепно висловлюватися на серйозні теми, знову пожартував, проте цього разу невдало.
Юнкер пояснив, як він заспокоює російського президента Володимира Путіна, повідомляє німецька газета Die Welt.
Я завжди кажу Путіну, щоб його заспокоїти: "Чому Люксембург досі не напав на Росію? У нас немає місця, щоб розмістити полонених",
- заявив європейський політик.
Видання нагадує, із 1995 до 2013 року Юнкер був прем'єр-міністром Люксембургу -однієї з найменших за розмірами в Євросоюзі держави.
За версією автора статті, через конфлікт між ЄС і Росією цілком закономірно, що Юнкеру доводиться заспокоювати Путіна. На початку української кризи у 2014 році ЄС ввів проти Росії економічні санкції, і відтоді продовжує їх кожні півроку. Європа критикує Москву за підтримку "проросійських сепаратистів" на сході України, додає видання.
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Де сенс чи глузд у ваших, так би мовити , промовинах? За яким лядом тут засмічуєте обговоряння новин?
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моторола "героически" пал в лифтЕ, а киви в офисе. 72 лет пабеды - дидываивале!!!
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А как он призывал ? - Ну признайте...норвежцы...голодомор ? - Это же тупняк полный.Причем здесь Норвегия ? Этот вопрос должен ставится на уровне всего правительсва.И не для отдельной страны,а на международном совете .
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В. СОКУР 21.11.2008.- З протоколу допиту Оксани Г., 36 років, неписьменна, селянка, біднячка, вдова, 3 душі сім'ї, хата, несудима ,1933 року, лютого, 28 дня с. Лозова Липовського району Вінницької області."Я залишилася вдома зі своєю дівчинкою Олександрою, якій 4 роки, і коли моя дівчинка спала , я зарізала свою дівчинку Олександру. Пусля чого я, вийняла печінку та серце, а кров вийняла з неї руками в горщик.Після чого я взяла зарізану дитину, винесла в комору у положила в ночви. Все це зробила для того, оскільки я вмирала з голоду. До цього я з'їла два кота та дві собаки, яких я їла разом зі своїми дітьми. Більш додати до справи нічого не маю. Хліб, який був у мене, був забраний сільрадою / в Винницкой области от голода умерли 1,2 миллиона людей
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В Запорожье найдены потомки легендарного Ивана Снежко Один из первых он принял удар фашистов на северной заставе, но был предан товарищами по оружию и убит. В последствии оказалось, что он выжил и возглавил операцию по освобождению своего родного Зимогорья от коричневой чумы.

Парубий призвал Норвегию признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 8008

Парубий призвал Норвегию признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 1701

Парубий призвал Норвегию признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 7702
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нету в миру круче силы,
чем со справкою дебилы...
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зачем зто Норвегии? Норвегия не хочет ссориться с рашкой.
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Объясните, а что дает Украине признание голодомора другой страной.
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Еще нужно подать заявку на переименование финансово отсталых коррупционных стран из банановых республик в конфетно - банановые !
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А який результат був від нещодавнього візиту пана Парубія до Японії? Візит хоч окупився?
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Леня, парубейку не интересует окупаемость визитов, это удел простых украинце. Украинцы конечно суши не трескают, но то, что борщ стал дороже серьезно ощущают
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можем повторить..."(С) рашкЄгаУно пенится ))
Парубий призвал Норвегию признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 4236
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Ну раз Парубий призвал,то конечно ,только это будет после морских учений с Японцами ...
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Интересно, а они его поняли? Я его с трудом понимаю, а норги?!!
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Почему всех интересует норвегия? Хорошая дорогая страна. У них плохо с овощами. Говорят, что бывшие южные губернаторы поставили себе хладоустановкм и осенью( когда овощи стоят на юге копейки) морозят зеленину в Норвегию. Прибыль охеренная.
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Не понимаю цели этого визита. Еще сильнее показать, что в зраде сидят одни долбодятлы?
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Под четким руководством парубия принимаются законы ведущие к геноциду Украинского народа,но он об этом не догадывается.
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В Украине у власти, четко наметилось разделение труда. Поросенко благодарит, парубейка призывает, а гнойс "улучшает" жизнь до не могу
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Готов спорить, ПаЛюбий не выговорит слово "Голодомор"
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Геноцидом надо назвать нынешнее правление парубиёв, порошенков и турчиновых. Такого геноцида в стране еще не было.
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Парубий гнида и Сюмар не дали в Раде создать Временную следственную комиссию по раследованию грабежа 7 миллиардов чмом Сеней и Каб мином . И это во время войны , когда на фронте гибнут наши Герои . Парубий и Сюмар видать от чмо Сени получили откаты на свои офшоры . Падонки .
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И 1992-2006г - тоже!
Настоящий Геноцид, украинцев стало на 12 млн человек меньше!
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