 Во Львове мероприятия ко Дню Победы над нацизмом прошли без инцидентов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, с 10.00 на Марсово поле, где похоронены военные, погибших при освобождении Львова, прибыли священники РПЦ и около 50 представителей Львовской городской организации ветеранов Великой Отечественной войны, после панихиды по павшим в борьбе с нацизмом они возложили цветы и двумя автобусами отправились к Холму Славы на улице Пасечной - к местам захоронений павших за освобождение Львова, где также ранее была могила героя Советского Союза Николая Кузнецова.
На Холме Славы сегодня зажгли "вечный огонь", но почетного караула не было и официальные мероприятия не проводились. На территории солдатских захоронений ветеранов ожидало около 50 представителей организации "Автономное сопротивление" и политической партии ВО "Свобода". По их словам, они прибыли на место захоронений воинов, где в предыдущие годы традиционно представители Компартии, Соцпартии и ветеранских организаций проводили митинги и разворачивали коммунистическую символику. Они добавили, что находились здесь, чтобы не допустить провокаций и развертывания красных флагов.
Однако ветераны, прибывшие на место захоронений, возложили цветы на могилы, символически зажгли лампадки и, избегая каких-либо контактов с представителями националистических сил, постепенно покинули территорию военного мемориала "Холм Славы".
В это время одна из женщин подошла к могиле советских воинов и демонстративно развернула георгиевскую ленту, на что отреагировали представители общественных организаций, которые попросили женщину ленту спрятать, чтобы избежать инцидентов и провокаций.
По периметру, где проходило возложение цветов, несли службу около 300 правоохранителей.
Всего сегодня во Львове, по данным ГУ Нацполиции области, в охране общественного порядка задействовано около 700 сотрудников полиции. Сейчас все мероприятия завершены, инцидентов и нарушений общественного порядка не зафиксировано.
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присягавшие советскому народу, а вот в 13 дивизиях СС и в РОА, были именно
предавшие свою присягу и таких было 1,8 млн. в том числе в РОА 800 тыс. Я не
анализирую мотивы такого массового явления, многие мстили за Гражданскую войну,
раскулачивание (прошло всего-то 17 лет, все было свежо в памяти), репрессии
(вообще несколько лет прошло). Но есть факт нарушения присяги, а значит и
предательства (де-юре). Ну, а главным итогом - это то, что над РФ сейчас флаг
РОА и он гордо реет. А под этим флагом ранее сжигали украинские и беларуские
деревни, а теперь уничтожаются украинские города.
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