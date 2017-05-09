EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины, Общество
  192  14
Материалы по теме:
Все про:День Победы (1039) Львов (3418) Нацполиция (7257)

 Во Львове мероприятия ко Дню Победы над нацизмом прошли без инцидентов

Во Львове мер на Холме Славы сегодня зажгли "вечный огонь", но почетного караула не было и официальные мероприятия не проводились.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, с 10.00 на Марсово поле, где похоронены военные, погибших при освобождении Львова, прибыли священники РПЦ и около 50 представителей Львовской городской организации ветеранов Великой Отечественной войны, после панихиды по павшим в борьбе с нацизмом они возложили цветы и двумя автобусами отправились к Холму Славы на улице Пасечной - к местам захоронений павших за освобождение Львова, где также ранее была могила героя Советского Союза Николая Кузнецова.

Читайте также: В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны. ФОТОрепортаж


На Холме Славы сегодня зажгли "вечный огонь", но почетного караула не было и официальные мероприятия не проводились. На территории солдатских захоронений ветеранов ожидало около 50 представителей организации "Автономное сопротивление" и политической партии ВО "Свобода". По их словам, они прибыли на место захоронений воинов, где в предыдущие годы традиционно представители Компартии, Соцпартии и ветеранских организаций проводили митинги и разворачивали коммунистическую символику. Они добавили, что находились здесь, чтобы не допустить провокаций и развертывания красных флагов.

Однако ветераны, прибывшие на место захоронений, возложили цветы на могилы, символически зажгли лампадки и, избегая каких-либо контактов с представителями националистических сил, постепенно покинули территорию военного мемориала "Холм Славы".

Смотрите также: "Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве. ВИДЕО


В это время одна из женщин подошла к могиле советских воинов и демонстративно развернула георгиевскую ленту, на что отреагировали представители общественных организаций, которые попросили женщину ленту спрятать, чтобы избежать инцидентов и провокаций.

По периметру, где проходило возложение цветов, несли службу около 300 правоохранителей.

Всего сегодня во Львове, по данным ГУ Нацполиции области, в охране общественного порядка задействовано около 700 сотрудников полиции. Сейчас все мероприятия завершены, инцидентов и нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Коля, звони в полицию! На 17-й авеню снова висит путинская, кагэбэшная тряпка! Напротив русского магазина", - конфликт в Сан-Франциско из-за "георгиевской ленты". ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
УПА были в основном люди не
присягавшие советскому народу, а вот в 13 дивизиях СС и в РОА, были именно
предавшие свою присягу и таких было 1,8 млн. в том числе в РОА 800 тыс. Я не
анализирую мотивы такого массового явления, многие мстили за Гражданскую войну,
раскулачивание (прошло всего-то 17 лет, все было свежо в памяти), репрессии
(вообще несколько лет прошло). Но есть факт нарушения присяги, а значит и
предательства (де-юре). Ну, а главным итогом - это то, что над РФ сейчас флаг
РОА и он гордо реет. А под этим флагом ранее сжигали украинские и беларуские
деревни, а теперь уничтожаются украинские города.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потрібно відзначати 8 травня разом з усіма нормальними людьми, а 9-те має бути робочим днем. І тоді ніколи ніяких інцидентів ніде не буде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давно подмечено, что оскатинивание не задело реальных украинцев....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты прав, в акции "бесовский полк" учавствуют в основном кацапы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глядя на происходящее в стране...Иной раз задумаешься. А не зря ли мы их побеждали ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Однако ветераны, прибывшие на место захоронений, возложили цветы на могилы, символически зажгли лампадки и, избегая каких-либо контактов с представителями националистических сил, постепенно покинули территорию военного мемориала "Холм Славы"- Брезгуют что ли??? За что такое неуважение?
 показать весь комментарий
Ответить
 
При овоще Львов на 9 мая был самый взрывоопасный,кремляди тогда на полную использовали дидов,теперь там затихло та и подхуйловников рыгов позаганяли и попритихли падлы та в Киев поперелазили
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путин не поздравил с Днем победы Украину,потому что в его понятии Россия могла и так спокойно закидать шапками нацистскую Германию
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гитлера вынудили напасть на СССР первым? Н. МАЛКИНА . КП.22.08.2012 .-1940 год. Вермахт готовится к войне с Англией. Война с СССР не нужна Гитлеру. Гитлер имел всего лишь 3500 танков, 4000 самолётов, 190 дивизий .Только сумасшедший мог нападать на такую махину, как СССР. Или тот, у кого не было иного выхода, кроме обреченного на провал нападения. Это и произошло 22 июня 1941 года. В 1940 году агрессии СССР подверглись страны Прибалтики: Эстония, Латвия и Литва, Бессарабия и Северная Буковина - две области Румынии. Границы Рейха и СССР соприкасаются, "для огня нужна искра". Искру высек Жуков. До нефти Румынии всего 180 километров- прямая угроза Рейху. С оккупацией Прибалтики возникала угроза важнейшей артерии снабжения Рейха - подвоз по Балтийскому морю железной руды из Швеции. Сталин вспугнул Гитлера. Захват Жуковым Бессарабии и Северной Буковины взволновал фюрера. С этого момента и разрабатывается удар по СССР./КП -это Комсомольская правда, пророссийская газета.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо Львове мероприятия ко Дню Победы над нацизмом прошли без инцидентов
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти