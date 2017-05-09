 В результате обстрела боевиков возле Луганского погиб военнослужащий, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра штаба АТО.
"9 мая в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Луганского, погиб военнослужащий одного из подразделений. По позициям украинских защитников противник вел огонь из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
Всего с начала суток на разных направлениях вдоль линии разграничения зафиксировано применение противником стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение танка.
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присягавшие советскому народу, а вот в 13 дивизиях СС и в РОА, были именно
предавшие свою присягу и таких было 1,8 млн. в том числе в РОА 800 тыс. Я не
анализирую мотивы такого массового явления, многие мстили за Гражданскую войну,
раскулачивание (прошло всего-то 17 лет, все было свежо в памяти), репрессии
(вообще несколько лет прошло). Но есть факт нарушения присяги, а значит и
предательства (де-юре). Ну, а главным итогом - это то, что над РФ сейчас флаг
РОА и он гордо реет. А под этим флагом ранее сжигали украинские и беларуские
деревни, а теперь уничтожаются украинские города.
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Родным и близким искренние соболезнования.
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