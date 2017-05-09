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 Политика Украины
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 В результате обстрела боевиков возле Луганского погиб военнослужащий, - штаб

Боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции неподалеку Луганского на Донецком направлении, в результате чего погиб один военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра штаба АТО.

"9 мая в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Луганского, погиб военнослужащий одного из подразделений. По позициям украинских защитников противник вел огонь из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Всего с начала суток на разных направлениях вдоль линии разграничения зафиксировано применение противником стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение танка.

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хотя логически не пособников а они боролись с комуняками
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УПА были в основном люди не
присягавшие советскому народу, а вот в 13 дивизиях СС и в РОА, были именно
предавшие свою присягу и таких было 1,8 млн. в том числе в РОА 800 тыс. Я не
анализирую мотивы такого массового явления, многие мстили за Гражданскую войну,
раскулачивание (прошло всего-то 17 лет, все было свежо в памяти), репрессии
(вообще несколько лет прошло). Но есть факт нарушения присяги, а значит и
предательства (де-юре). Ну, а главным итогом - это то, что над РФ сейчас флаг
РОА и он гордо реет. А под этим флагом ранее сжигали украинские и беларуские
деревни, а теперь уничтожаются украинские города.
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Вечная и светлая память........ Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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"День пабеды", говорите? Как бы сейчас идет другая война и лично для меня она куда более актуальная и реальная.
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Схиляемо голови перед захисником України. Вічна память герою.

В результате обстрела боевиков возле Луганского погиб военнослужащий, - штаб - Цензор.НЕТ 3915
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Наступит ли тот день,когда я услышу о громадных потерях кацапов после сдачи Донецка ....?
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Царство небесне загиблому воїну.. Найщиріші співчуття його родині... Петрові - хоч невеличкої відповідальності за народ та країну...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ результате обстрела боевиков возле Луганского погиб военнослужащий, - штаб
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