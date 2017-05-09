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 Политика Украины
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Все про:День Победы (1039) задержание (5617) МВД (8272)

 Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД

Во время мероприятий по случаю Дня Победы по Украине задержаны 45 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

25 человек задержаны в центре Киева.

По данным МВД, всего в Украине для обеспечения общественного порядка работают 30 тыс. правоохранителей, а в памятных мероприятиях участвовали 50 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками. ФОТО
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событий менее месяца…… ДедыВоевали…. но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.


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в 1938 году между нацисткой германией и европейскими странами в том числе и польшей была раздребанена чехословакия, и польша начала угрожать войной ссср единственным кто стал на защиту чехословакии
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Капитуляция Японии, Акт о которой был подписан 2 сентября 1945 года, ознаменовала собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом океане и советско-японской войны.

Источник: http://www.calend.ru/event/4290/
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Это праздник с беленою на устах
Это радость с пятаками на глазах.....
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Перемога наступит тогда, когда сдохнет последний кацапсин
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А офіс УПА навіщо блокували? Щоб колоради спокійно пройшли?
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Винторог, это не Вячеслав, а его пахабный сынуля мог заявить. Я Черновола знал лично и много с ним общался. Не мог он быть против тех, кто ненавидит таких как вы.....
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Видите ли, в те времена, когда хуйло вкладывающий лишь собирался сцать в грязные тряпки, вот эти правые ипошили савейскую рвань по всей украине. Аналогично действовали и литовские лесные братаны. Так о каких вложениях спич? Крошить дремучее москалье - это замечательная украинская традиция и не хер ее подменять дешевками типа упрямых вещей....
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Коли він це написав? Ми ще чотири роки тому не знали, що реально буде. Думаю у Чорновола риторика змінилась б швидко. Шкода що його вбили. Був би Президент а не барига. На якого дивитись гидко.
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а чего вы ожидали от Виты ? она левая и как все националистыВсего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД - Цензор.НЕТ 5842
хочешь узнать про человека спроси его как он относится к однополым бракам и рынке земли
это элементарный маркерВсего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД - Цензор.НЕТ 153
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Жах! Можно как-то эту колонну перенаправить в Донецк и Луганск к братьям и сестрам?
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Tatyana Pomolova - там плохо, там рузьке мир - они не пойдут... (им все не нравится в Украине, но и уезжать не хотят)... Придет с их помощью рузьке мир, все похерется и они эмигрируют с украинцами дальше на запад... И потом все по новой.. - образ жизни Орды...
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Сибирь и Дальний Восток ждут их с нетерпением. Эх, нет у нас власти, при которой и голову бы боялись высовывать... Не нравится Украина? Не проблема. Русським миром и духом можно насладиться только в россии. Другой политики просто не должно быть. Та де там...
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Таня! Это все фейки и муйня. Ты вроде такая грамотная, а всему веришь?
Я при хорошей сьемке эту 5 колонну могу удлиннить в несколько раз.
Помню как чавокуни снимали на Крещатике.
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слава богу молодежи нет. тут тем кому за 40 мало в основном 60+... скоро сами вымрут
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тільки фізичне попередження....так не панімаєт
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А когда я говорю , шо Одеса - город сепаров , то меня спамят ...
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Вот именно, проблема и с наскока её не решить, необходима длительная работа по выкорчёвыванию из умов рашистских сказок про историю. Инструменты паРаши по зомбированию в словах Муравьёва-Вешателя: "Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп".
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" необходима длительная работа по выкорчёвыванию из умов рашистских сказок про историю "

Шо ты мелешь ? Дайте мне на часик натовский вертолет и бочку напалма ...
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И что произойдёт с "врагами народа форумчанина Galicja"?
Кстати, не обязательно напалм, можно и другими большевистскими методами исправлять оболваненных.
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Заткнись уже на хрен,твой хуйло все опять засекретил до 2050 года,может ты проведешь длительную и разьяснительную работу,а не у нас тут пятак свой совать везде
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Ракурс такой, на самом деле все не так критично.
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не вата а патриоты Украины, и просто ответственные люди а не быдло которые не забывают своих прямых и самых близких потомков павших в войне.
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В колонне очень много молодежи - это уже диагноз.
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Немецкие пенсионеры понятно, а кто такие российские ветераны?
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Медведчук с Оппоблоком повеселились на славу сегодня. Спасибо фсбэшной власти.
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Олександр Вілкул
56 мин ·

Тысячи пришли на Марш Победы ради мира и Единства.
Угрожавших сорвать 9 мая - меньшинство.
Мы защитили ветеранов и память о Подвиге нашего народа.
По данным полиции, в нашей колоне было 25 тыс человек.

Большое спасибо полиции за добросовестную работу.Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД - Цензор.НЕТ 7061
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Диалог на Мемориале в Харькове, между "ветераном" и прохожим:
-Добрый день дедушка, а вы прошли войну?
-да, сынок, я воевал
-а сколько вам лет?
-78 лет
-то есть вы воевали в три года?
-пошел отсюда, провокатор нацистский!
(с)
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Бойко з Медведчуком спокушують старих людей брехати незадовго до їх останнього часу, коли чипляють їм нагороди, до яких ті не мають стосунку
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Послание ИГ ко Дню победы: видео расправы с российским офицером
время публикации: 12:24 | последнее обновление: 12:43Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД - Цензор.НЕТ 6064 Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД - Цензор.НЕТ 6064 Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД - Цензор.НЕТ 6064

Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД - Цензор.НЕТ 6064

Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала видеоролик расправы с офицером российской разведки. Утверждается, что это Евгений Петренко, захваченный джихадистами в сентябре 2016 года.
На видео можно увидеть коленопреклоненного русскоязычного мужчину в черном комбинезоне. Он признается, что является российским шпионом, и призывает других агентов сдаваться. После этого ему отрубают голову.
"Политика Путина провалилась. Этот идиот поверил обещаниям, что его не бросят в беде", - говорит диктор. Добавим, что на видео Петренко называют полковником, несмотря на то, что на видео, опубликованном после пленения, он называет себя капитаном.
Сайт Middle East Eye отмечает, что ролик был опубликован накануне национального праздника России - Дня победы. Он также сообщает, что подлинность видео не получила подтверждения из независимых источников.
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В Днепре мусора избили двадцать участников АТО. Двоих в критическом состоянии госпитализировали.
Авакова и шоколадную мразь-в отставку!
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Задерживали кого, кто мешал проведению акции "Бессмертный полк".
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Дефицит контрацептивов в параше необходимо срочно ликвидировать!
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Вот это класс! Даже старый анекдот с бородой есть на эту тему.
Стоят перед газодушегубкой в Бухенвальде, кацап , француз и украинец.
Машина на мази и дверь открыта.
Господа заходите, говорит эсесовец, но раисский впирается и не хотит.
А Украинец говорит: Заходи брат, газ ведь дорогой и выветрится!!
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Путін маніпулює горем Другої світової війни, - The Washington Post

Ідея об'єднати людей навколо трагедії Другої світової війни належить Путіну. І ця ідея дуже вигідна для внутрішньої політики глави Кремля.
Перемога Радянського Союзу у Другій світовій війні, яку в Росії називають Великою Вітчизняною, "займає центральне місце у спробах Володимира Путіна представити свій режим логічним результатом в історії країни", пише кореспондент Девід Філіпов для The Washington Post.
"На думку Кремля, порятунок світу від фашизму був не просто найбільшим досягненням Радянського Союзу - він також дав підставу для повернення Росії після холодної війни як великої світової держави, відновленої Путіним. Це підкреслюють ядерні ракети, танки та інше озброєння, яке прогриміло у вівторок вранці на Червоній площі, а також паради в містах Росії", - йдеться в статті.
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Да мы уже знаем кого отдал приказ избивать порошенко - ветеранов АТО и волонтеров. А этих охронять всеми возможными средствами.
Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД - Цензор.НЕТ 7044
Вот такой вот он порошенко и его семья...
Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД - Цензор.НЕТ 939
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Пуйло тварь тоже себя православным считает, чтобы это падло сгорело в аду.
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я это к тому, что он принимает причастие в греко католическом храме
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Скотина, ты еще долго будешь здесь провокации устраивать?
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Дик усі європейські праві сидять на утриманні у Пуйла. Візьміть хочаб йобіків і Марін Лєпен
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Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД.-а шо так мало? безсметный полк,-их же было 3 тысячи.
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Даже не сомневаюсь, что задержали исключительно патриотов и ни одного ватника!
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А в прошлом году грузины очень внятно объяснили российским байкерам фашистам )(уйла , что делать с кровавыми "георгиевскими" ленточками
Двух российских байкеров в Тбилиси поймали и вынудили снять т.н. "георгиевские" ленточки - символ российской оккупации. Об этом сообщает Грузия-онланй со ссылкой на одного из лидеров НПО "Свободная зона" Фарнаоза Чкадуа.
"На Колхозной площади заметили байкеров, друзей фашиста )(уйла -путлина, у которых были прикреплены георгиевские оккупационные ленты... и жёстко заставили их порезать на ленты собственными ножами и запретили им использование этих кровавых лент на территории Грузии", - пишет он. И как подскаэывают окружающие свидетили эти российские фашисты - байкеры испуская жуткий трусливый но звериный вой уничтожили свои кровавые оккупационные ленты. Среди тех, кто заставил снять оккупационные ленточки российских байкеров - фашистов, был и внук младшего сержанта Мелитона Кантария - Героя Советского Союза, водрузившего в мае 1945 года флаг Победы над Рейхстагом, а в 90-х годах изгнанного из родного дома в Абхазии российскими фашистами оккупантами) - Ираклий Кантария.
Вот и не скажи что история может повторится, Герой Советского Союза М.Кантария мужественно уничтожал немецких фашистов а его внук И.Кантария готов уничтожать таких самых но уже российских фашистов оккупантов!
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Сегодня мне челюсть отвисла,когда прочитал,что 8 мая амбасадор РФ в Литве положил цветы не только у могил красноармейцев но и к могилам ,падшим за освобождение Литвы от красной чумы
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