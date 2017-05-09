 Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.
25 человек задержаны в центре Киева.
По данным МВД, всего в Украине для обеспечения общественного порядка работают 30 тыс. правоохранителей, а в памятных мероприятиях участвовали 50 тыс. человек.
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Источник: http://www.calend.ru/event/4290/
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Это радость с пятаками на глазах.....
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хочешь узнать про человека спроси его как он относится к однополым бракам и рынке земли
это элементарный маркер
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Вермахта и РККА
https://www.youtube.com/watch?v=S6gg1z5DovI
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Одесская вата кишит!
Теперь понятен масштаб проблемы.
https://t.co/iqgmd5h32m
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Я при хорошей сьемке эту 5 колонну могу удлиннить в несколько раз.
Помню как чавокуни снимали на Крещатике.
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Шо ты мелешь ? Дайте мне на часик натовский вертолет и бочку напалма ...
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Кстати, не обязательно напалм, можно и другими большевистскими методами исправлять оболваненных.
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56 мин ·
Тысячи пришли на Марш Победы ради мира и Единства.
Угрожавших сорвать 9 мая - меньшинство.
Мы защитили ветеранов и память о Подвиге нашего народа.
По данным полиции, в нашей колоне было 25 тыс человек.
Большое спасибо полиции за добросовестную работу.
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-Добрый день дедушка, а вы прошли войну?
-да, сынок, я воевал
-а сколько вам лет?
-78 лет
-то есть вы воевали в три года?
-пошел отсюда, провокатор нацистский!
(с)
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время публикации: 12:24 | последнее обновление: 12:43
Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала видеоролик расправы с офицером российской разведки. Утверждается, что это Евгений Петренко, захваченный джихадистами в сентябре 2016 года.
На видео можно увидеть коленопреклоненного русскоязычного мужчину в черном комбинезоне. Он признается, что является российским шпионом, и призывает других агентов сдаваться. После этого ему отрубают голову.
"Политика Путина провалилась. Этот идиот поверил обещаниям, что его не бросят в беде", - говорит диктор. Добавим, что на видео Петренко называют полковником, несмотря на то, что на видео, опубликованном после пленения, он называет себя капитаном.
Сайт Middle East Eye отмечает, что ролик был опубликован накануне национального праздника России - Дня победы. Он также сообщает, что подлинность видео не получила подтверждения из независимых источников.
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Авакова и шоколадную мразь-в отставку!
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дыда шкода
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Стоят перед газодушегубкой в Бухенвальде, кацап , француз и украинец.
Машина на мази и дверь открыта.
Господа заходите, говорит эсесовец, но раисский впирается и не хотит.
А Украинец говорит: Заходи брат, газ ведь дорогой и выветрится!!
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Ідея об'єднати людей навколо трагедії Другої світової війни належить Путіну. І ця ідея дуже вигідна для внутрішньої політики глави Кремля.
Перемога Радянського Союзу у Другій світовій війні, яку в Росії називають Великою Вітчизняною, "займає центральне місце у спробах Володимира Путіна представити свій режим логічним результатом в історії країни", пише кореспондент Девід Філіпов для The Washington Post.
"На думку Кремля, порятунок світу від фашизму був не просто найбільшим досягненням Радянського Союзу - він також дав підставу для повернення Росії після холодної війни як великої світової держави, відновленої Путіним. Це підкреслюють ядерні ракети, танки та інше озброєння, яке прогриміло у вівторок вранці на Червоній площі, а також паради в містах Росії", - йдеться в статті.
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Вот такой вот он порошенко и его семья...
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Двух российских байкеров в Тбилиси поймали и вынудили снять т.н. "георгиевские" ленточки - символ российской оккупации. Об этом сообщает Грузия-онланй со ссылкой на одного из лидеров НПО "Свободная зона" Фарнаоза Чкадуа.
"На Колхозной площади заметили байкеров, друзей фашиста )(уйла -путлина, у которых были прикреплены георгиевские оккупационные ленты... и жёстко заставили их порезать на ленты собственными ножами и запретили им использование этих кровавых лент на территории Грузии", - пишет он. И как подскаэывают окружающие свидетили эти российские фашисты - байкеры испуская жуткий трусливый но звериный вой уничтожили свои кровавые оккупационные ленты. Среди тех, кто заставил снять оккупационные ленточки российских байкеров - фашистов, был и внук младшего сержанта Мелитона Кантария - Героя Советского Союза, водрузившего в мае 1945 года флаг Победы над Рейхстагом, а в 90-х годах изгнанного из родного дома в Абхазии российскими фашистами оккупантами) - Ираклий Кантария.
Вот и не скажи что история может повторится, Герой Советского Союза М.Кантария мужественно уничтожал немецких фашистов а его внук И.Кантария готов уничтожать таких самых но уже российских фашистов оккупантов!
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