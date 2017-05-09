 Боевики бунтуют против российского командования и бегут с позиций, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.
"Военнослужащие одного из подразделений 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК, недовольные условиями прохождения службы и бестолковым командованием т.н. военных советников, отказались выполнять приказы российского офицера. С целью наведения "уставного порядка" к месту происшествия было направлено резервное подразделение российских оккупационных войск. Арестованы семь "бунтарей", в т.ч. командир подразделения", - сказано в сообщении.
Кроме того, по данным разведки, согласно приказу командующего 2 АК (Луганск) ВС РФ, во избежание потерь среди кадровых российских офицеров им запрещено находиться на передовых позициях в течение майских праздников, что уже сказалось на морально-психологическом состоянии личного состава. "Так, во время открытия силами АТО ответного огня, до 30 военнослужащих 4-го отдельного мотострелковой бригады (Алчевск) самовольно покинули позиции", - сообщили в ГУР.
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хотят полного контроля над собой со стороны масквабада но.... на определённых усло-
виях..... и при определённых обстоятельствах..... обо всём можно договориться а хоть
и с чёртом - барыги они такие....
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Нужно отметить Черноволиху и ОТДАТЬ ЕЙ ДОЛЖНОЕ. А то получается те кто ворует,торгует голосами налево и направо, торгует украиной хуйлу и на 99% все что говорит лжет(даже во сне), то этим зомбоящиксмотрящие поднимают поддержку(тимошенко) и никто на эту суку ничего плохого не скажет. А те кто хоть что-то делает, то их наоборот грузят все.
Так ДЛЯ ЧЕГО заниматься полезными вещами для народа?
Если это дело неблагодарное вдвойне - никому не надо, да еще коррупционеры накашляют всяких проблем(как н-р резонанс лещенко по мелочи от коломойского, а по топ воровствам - гробная тишина).
Черноволиха отметилась дважды - первый раз протолкнула финансирование ремонта и производство новой техники через
банковские кредиты(благодаря ей харковский бронетанковый ремонтирует 60 Т-64 в год, 20 дозоров на лбтз) пока финансирование запаздывает. Благодаря ей некоторые заводы не прекратили произвосдвенную цепочку.
И второй раз, что благодаря ее стараниям произошло окончательная конфискация 1.5мрд$. Хотя за это петя расписался, без нее он бы этого даже глазом не морганул. Основная заслуга пети в том, что он хотя бы не мешал. И за это нужно быть ему благодарным, а то ведь мог и не дать чорноволихе сделать доброе дело. Как никак но петя тоже в доле заслуг.
Получается, что для Украины Чорноволиха за последние 4-5 месяцев сделала больше всех(кроме воинов, юга там тоже что-то делает, но мало - и то хогошо, а мог вообще ничего не делать и никто бы его не обвинял за дискавери)
Так что отдавайте ДОЛЖНОЕ(если не врет) за дело тому, кто правильное дело делает, грузите его за плохое. Поддерживайте их в настроении что-то делать и впредь.
А то для чего что-то делать, если можно красть и лгать как тимошенко и иметь высокий рейтинг. Тимошенку уже копирует
рабиновский губашлеп, но никто не хочет копировать Чорноволиху правильными делами для народа и армии.
Хвалите иногда тех, кто хоть что-то делает для страны.
Слава Чорноволихе, и неепет.
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Вот странно-то.
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(метров восемь, с половиной, пули свищут),
Подходит ротный командир,
(морда клином, звали Климом).
- Здорово, братцы-новобранцы,
Матерь вашу! - Вашу также!
- Сейчас в атаку побежим.
- Беги один! (с)
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гражданства и преследование исключительно на территории Украины - летите голуби летите...
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И такой сброд мы не можем победить?
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