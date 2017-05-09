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 Политика Украины
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 Боевики бунтуют против российского командования и бегут с позиций, - разведка

Боевики одного из подразделений российско-террористических войск на Донбассе отказались выполнять приказы российского офицера, за что были арестованы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"Военнослужащие одного из подразделений 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК, недовольные условиями прохождения службы и бестолковым командованием т.н. военных советников, отказались выполнять приказы российского офицера. С целью наведения "уставного порядка" к месту происшествия было направлено резервное подразделение российских оккупационных войск. Арестованы семь "бунтарей", в т.ч. командир подразделения", - сказано в сообщении.

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Кроме того, по данным разведки, согласно приказу командующего 2 АК (Луганск) ВС РФ, во избежание потерь среди кадровых российских офицеров им запрещено находиться на передовых позициях в течение майских праздников, что уже сказалось на морально-психологическом состоянии личного состава. "Так, во время открытия силами АТО ответного огня, до 30 военнослужащих 4-го отдельного мотострелковой бригады (Алчевск) самовольно покинули позиции", - сообщили в ГУР.

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Ну, местные "боевики" пусть и подумают, для кого она на Донбассе воюют. И кто их имущество и землю отожмет.
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В качестве контрпропаганды надо им новости из Крыма передавать.
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Недаром все украинские каналы глушатся в Крыму и на Донбассе.
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Потому я и говорю о Крымских новостях по распределению ценностей по братскославянскоправославновски.
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ЦРУ, абвер та "Моссад" знервовано палять збоку, споглядаючи видатні досягнення української розвідки...
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какой разведки, бабе Глаше позвонили, она им сказала, что законтаченные в панике.........
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что, не докладывают тебе во время утреннего кофею? Непорядок!
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А тебе надо что бы они список своих кротов в ДыРке выложили и способ связи с ними . Есть инфа которую используют в качестве контр пропаганды , а есть для служебного пользования .
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Це контрпропаганда? Не знав.. Розвідці краще більш мовчати, ніж ляпати будь-що..
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Ну наши хотя бы до уровня Басурина не опускаются и то хорошо . А в основном у орков боевого духа уже как с пол года не наблюдается .Их очень напрягает что гонят их как скот на убой.
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Оприлюднення контакту України з позаземними цивілізаціями , та передача нам їхніх технологій - дійсно було б вже занадто.. Як на мене - мовчання золото.. Особливо для розвідки..
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А что такого секретного они раскрыли , обнародовали и так известную всем инфу.
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Четвертый год боевики в панике, бунтуют, бегут. А ничего не меняется.
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Так они уже поняли , что их слили и ДыРка до 2018 года не доживет , вот и не горят желанием умирать не пойми за что.
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В Украине вся война не пойми за что, люди погибают с обеих сторон, а те от власти между собой торгуют во всю, полный маразм.
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С той стороны дохнут безмозглые орки . И не переживай война рано или поздно закончится и мы вернемся домой и не поленимся спросить у Пети , почему он торговал пока мы в окопах были.
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всё очень понятно - народ не хочет ещё раз стать частью совка, барыги от власти не
хотят полного контроля над собой со стороны масквабада но.... на определённых усло-
виях..... и при определённых обстоятельствах..... обо всём можно договориться а хоть
и с чёртом - барыги они такие....
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Программу СБУ "ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА" надо усовершенствовать. Пристрели 3 москалей и получи амнистию!
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Черноволиха - номинант топ пользы для народа и украины за полгода с учетом соотношения к весу ее админресурса .

Нужно отметить Черноволиху и ОТДАТЬ ЕЙ ДОЛЖНОЕ. А то получается те кто ворует,торгует голосами налево и направо, торгует украиной хуйлу и на 99% все что говорит лжет(даже во сне), то этим зомбоящиксмотрящие поднимают поддержку(тимошенко) и никто на эту суку ничего плохого не скажет. А те кто хоть что-то делает, то их наоборот грузят все.
Так ДЛЯ ЧЕГО заниматься полезными вещами для народа?
Если это дело неблагодарное вдвойне - никому не надо, да еще коррупционеры накашляют всяких проблем(как н-р резонанс лещенко по мелочи от коломойского, а по топ воровствам - гробная тишина).
Черноволиха отметилась дважды - первый раз протолкнула финансирование ремонта и производство новой техники через
банковские кредиты(благодаря ей харковский бронетанковый ремонтирует 60 Т-64 в год, 20 дозоров на лбтз) пока финансирование запаздывает. Благодаря ей некоторые заводы не прекратили произвосдвенную цепочку.
И второй раз, что благодаря ее стараниям произошло окончательная конфискация 1.5мрд$. Хотя за это петя расписался, без нее он бы этого даже глазом не морганул. Основная заслуга пети в том, что он хотя бы не мешал. И за это нужно быть ему благодарным, а то ведь мог и не дать чорноволихе сделать доброе дело. Как никак но петя тоже в доле заслуг.
Получается, что для Украины Чорноволиха за последние 4-5 месяцев сделала больше всех(кроме воинов, юга там тоже что-то делает, но мало - и то хогошо, а мог вообще ничего не делать и никто бы его не обвинял за дискавери)
Так что отдавайте ДОЛЖНОЕ(если не врет) за дело тому, кто правильное дело делает, грузите его за плохое. Поддерживайте их в настроении что-то делать и впредь.
А то для чего что-то делать, если можно красть и лгать как тимошенко и иметь высокий рейтинг. Тимошенку уже копирует
рабиновский губашлеп, но никто не хочет копировать Чорноволиху правильными делами для народа и армии.
Хвалите иногда тех, кто хоть что-то делает для страны.
Слава Чорноволихе, и неепет.
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Четвертый год бегут-бегут, и все никак не убегут.
Вот странно-то.
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...Сижу в окопе неглубоком
(метров восемь, с половиной, пули свищут),
Подходит ротный командир,
(морда клином, звали Климом).
- Здорово, братцы-новобранцы,
Матерь вашу! - Вашу также!
- Сейчас в атаку побежим.
- Беги один! (с)
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Пусть кассабы отлавливают эту шелупонь и пускают в расход. Это ихние терки.
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А я бы дал амнистию но по-другому - официальный зарегистрированный отказ от Украинского
гражданства и преследование исключительно на территории Украины - летите голуби летите...
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Водки, видать, не дают. Вот и бегут по самогонным точкам.
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Мочить нужно руссофашистких офицеров и не кто ловить не будет.
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Бухло, наркота, дисциплины нет, с позиций бегут ...
И такой сброд мы не можем победить?
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