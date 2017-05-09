 Марш "Бессмертный полк" в Киеве собрал 3 тыс. участников, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Голова колонны участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" прибыла к площади Славы. Количество участников составляет 3 тыс. человек", - сказано в сообщении (по состоянию на 11.25).
Отметим, акция стартовала около 11.00 у станции метро "Арсенальная" и завершилась возложением цветов к монументу Вечного огня в парке Славы около 11.30.
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будущего" реально попал в 1941-45 с флагом нынешнего Коленовстана, то его бы
расстреляли как власовца… то же самое и с "георгиевской ленточкой", которую
носили только воюющие на стороне Гитлера.
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весь "вяликий балтийский флот" испугался одного американского эсминца :D
МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!! :D
https://inforesist.org/parad-v-sankt-peterburge-proshel-bez-voennyih-korabley/
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СБУ следующий раз подсылает тех кто деньги возьмет и будет орать путин хуйло.
Нехрен киевским спумудакам только деньги косить с людей.
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- 3000 официальных колаборантов, предателей, и украинаваш?
Ндаа.
Киевляни, я был о Вас лучшего мнения........
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