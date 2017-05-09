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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:акция (2119) Киев (17023) марш (561)

 Марш "Бессмертный полк" в Киеве собрал 3 тыс. участников, - полиция

В марше "Бессмертный полк" ("Никто не забыт, ничто не забыто") приняли участие 3 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Голова колонны участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" прибыла к площади Славы. Количество участников составляет 3 тыс. человек", - сказано в сообщении (по состоянию на 11.25).

Отметим, акция стартовала около 11.00 у станции метро "Арсенальная" и завершилась возложением цветов к монументу Вечного огня в парке Славы около 11.30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участников акции "Бессмертный полк" в Киеве забросали краской и дымовыми шашками из офиса ОУН. ФОТОрепортаж



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Если бы герой фильма "Мы из
будущего" реально попал в 1941-45 с флагом нынешнего Коленовстана, то его бы
расстреляли как власовца… то же самое и с "георгиевской ленточкой", которую
носили только воюющие на стороне Гитлера.
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Парад 9 мая прошел в Санкт-Петербурге без заявленных ранее военных кораблей.

весь "вяликий балтийский флот" испугался одного американского эсминца :D

МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!! :D

https://inforesist.org/parad-v-sankt-peterburge-proshel-bez-voennyih-korabley/
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Ми повинні пишатися цією черговою "перемогою" Петра?
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так вы вроде бы написали, что согласны со словами Петра в отношении этого похода
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"БЕССТЫДНОГО ПОЛКА"! Там, если нет фотки родственника - ее просто создают!!! САми же днями и показывали!!!
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Вытерпим сегодня этих подедоносцев и забудем.
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Спасибо власти и полиции за работу на российскую пропаганду от украинцев и бойцов на фронте.
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Татьяна! Да не психуй. Это "гипербула". Три тысячи это 50 старих совков пердунов и 2950 "орлов" Авакяна.
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Бяда! А что же делать тяперя? Три тысячи с "бройлерами Аваковскими"?
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Путан на войну денег не жалеет. А тут по сотне баксов 3000 тылам как-то очень даже камильфо.
СБУ следующий раз подсылает тех кто деньги возьмет и будет орать путин хуйло.
Нехрен киевским спумудакам только деньги косить с людей.
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Я не понял, ето что повод для гордости? Загоняйте тех тварей в дом профсоюзов. Я то думаю почему мусора заблокировали офис УНА-УНСО которые места себе не находят видя етот беспредел и предательство властей.
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Итого:
- 3000 официальных колаборантов, предателей, и украинаваш?
Ндаа.
Киевляни, я был о Вас лучшего мнения........
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хлопцы из оун молодцы,врезали этой швали зраздной по первое число!это всё равно что в москве в 41 году шли бы гитлеровские солдаты да ещё и обижались на то что им препятствуют!власти конечно охуели просто!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМарш "Бессмертный полк" в Киеве собрал 3 тыс. участников, - полиция
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