 Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил советник главы Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
"Задержана особа, которая пыталась пронести на Аллею Славы листовки с провокационными символами. Сотрудники полиции проявили бдительность и не пропустили ее на территорию мероприятий", - написал он, отметив, что на торжества, которые проходят на Аллее Славы, можно попасть только через пункт полиции, где правоохранители могут убедиться, что граждане не проносят опасные предметы.
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Вытираны не закончаться. Ты думаешь зачем они картонно-говённую копию Рейхстага "брали"?
...
Правильно! Чтоб пополнить запас вытиранов.
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Но врятли. Говорят, что ряженые прошли и ракета на веревочке.
А сраматами позориться после самолёто-кораблей... Ну не знаю
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масква, спаленная пожаром,
Была укропам отдана?
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А почему после стольких Смертей Украинских Солдат, наши власти так "толерантны" к ватной мрази?
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для тих, хто в танку - затримали патріотку.
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Украинцы, которые создавали рашку в 16 веке, лепили ей идеологию, на самом деле подложили под рашу сотнелетнюю временную бомбу отложенного
действия.
В раше все на чем они клеится все ложь, ворованное и многослойно перезалито кровью. Для раши осталось только тягать и носиться с доглым гусем
под названием "дедывоевали". Хуйлу нечего больше быдлу ватному предоставить, фейл стейт, страна 404, исскуственно слепленый склепаный урод из
болот и биологического мусора.
На самом деле и тут какашка - по сути это большой позор, выиграть за счет забрасывания полусотни миллионов трупаков от более 100 раз меньшей
армии и соотношения потерь.И деды не воевали, а деды стреляли
в спину гарантированным трупозабрасывальщикам.
Раша это чемпион по позору и постройке на позоре на том гавне, что она из себя являет. Стыдно. Стыдно быть ватником, стыдно называться
росссиянином. Русский это стыдно. Русский язык это указатель позора его носителя, указатель парадокса склепаного на лжи и дерьме.
Потому это дерьмо так держится за украину, ибо без украины они никто, они дикари и у раши нету будущего. Ущербные. Прилагательные.
Агрессия к ущербной вате это заслуженно, они это любят, а если не относиться к ним агрессивно, они с доброты ножь в
спину любят присунуть.
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Настоящий Ветеран,96-летний Иван Залужный. Его внук погиб в бою с руSSкими фашистами в Украине.
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Бабка, которая сьела георгиевскую ленту в Одессе, ждет вечера, что бы ее постирать и опять надеть!
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Найдёшь, где я утверждал, что в Украине не используется россосийский язык - мокай.
Вчера у нас вышел спор по конкретному случаю. Я ж не утверждал, что билетов на россосийском нет. Я единственное, что говорил ( и повторю), что та "зрада" сбилетами высосана из пальца и не более.
ПыСы. Давай ещё на Бутусова наедем, что у него россосийская версия сайта есть. Ну а чего?
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А навіть у центрі Донецька чимало вивісок на українській, також дорожні знаки.
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Украинцы, которые создавали рашку в 16 веке, лепили ей идеологию, на самом деле подложили под рашу сотнелетнюю временную бомбу отложенного
действия.
В раше все на чем они клеится все ложь, ворованное и многослойно перезалито кровью. Для раши осталось только тягать и носиться с доглым гусем
под названием "дедывоевали". Хуйлу нечего больше быдлу ватному предоставить, фейл стейт, страна 404, исскуственно слепленый склепаный урод из
болот и биологического мусора.
На самом деле и тут какашка - по сути это большой позор, выиграть за счет забрасывания полусотни миллионов трупаков от более 100 раз меньшей
армии и соотношения потерь.И деды не воевали, а деды стреляли
в спину гарантированным трупозабрасывальщикам.
Раша это чемпион по позору и постройке на позоре на том гавне, что она из себя являет. Стыдно. Стыдно быть ватником, стыдно называться
росссиянином. Русский это стыдно. Русский язык это указатель позора его носителя, указатель парадокса склепаного на лжи и дерьме.
Потому это дерьмо так держится за украину, ибо без украины они никто, они дикари и у раши нету будущего. Ущербные. Прилагательные.
Агрессия к ущербной вате это заслуженно, они это любят, а если не относиться к ним агрессивно, они с доброты ножь в
спину любят присунуть.
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Это заголовок из газет 1917г.
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в тому, що в листівці під знаком мака - ніколи, а з гейоргієвською стрічкою - можем повторіть?
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https://inforesist.org/massovaya-draka-s-politsiey-v-dnepre-izbityi-veteranyi-ato/
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Давно бы уже "донецкие" провели контрреволюцию если бы многих не устраивало текущее положение замороженного конфликта как идеальная схема идеального офшора.
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