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 Политика Украины
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Все про:День Победы (1028) Одесса (5591) провокация (1180)

 Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками. ФОТО

Сотрудники полиции в Одессе не пропустили на Аллею Славы женщину, которая пыталась пронести листовки с изображением георгиевской ленты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил советник главы Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Задержана особа, которая пыталась пронести на Аллею Славы листовки с провокационными символами. Сотрудники полиции проявили бдительность и не пропустили ее на территорию мероприятий", - написал он, отметив, что на торжества, которые проходят на Аллее Славы, можно попасть только через пункт полиции, где правоохранители могут убедиться, что граждане не проносят опасные предметы.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Чего у тебя #бало разбито? Вам кто-то уже сделал физическое замечание?", - одесские активисты задержали сторонников "русского мира" на военном ретроавтомобиле. ВИДЕО





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Но-но-но!

Вытираны не закончаться. Ты думаешь зачем они картонно-говённую копию Рейхстага "брали"?
...
Правильно! Чтоб пополнить запас вытиранов.
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витираны "взятия картонной копии Рейхстага"?
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Кстати, а никто не смотрел мацьковское победобесие? срАматы-то были в этом году?
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Хз, я не смотрел
Но врятли. Говорят, что ряженые прошли и ракета на веревочке.
А сраматами позориться после самолёто-кораблей... Ну не знаю
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Все сраматы в количестве одной штуке переброшены навстречу омериканскому эсминцу для поддержки флота в количестве двух кораблей.
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Видела додона с георгиевской ленточкой. Скотина продажная, продал молдован с потрохами.
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1812 намного лучше....Особенно мне нравятся стихи: Скажи ка дядя ведь не даром Мацква спаленная пожаром французам отдана...
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Нужно арку дружбы народов костями украсить.
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Скажи ка , дядя, ведь недаром
масква, спаленная пожаром,
Была укропам отдана?
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що ви там імпотенти можете повторить ? хіба що в новий памперс напудите по новій.
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А шо тут првокативного.. У нас "ніколи знову" у них "можем павтарить"... Контрастне сприйняття..Чудова листівка.. А у поліції це мабуть щось на кшталт - застав дурня богу молитись, він і лоба розіб"є.
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Больные люди.Почему такая массовая истерия в день победы только у ватанов?США и Британия тоже победители, но отмечают этот день скромно и без плясок и живут в разы лучше ватанов,которые по уши в говне.
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Пусть Петиного сынка задержат ибо большей провокации чем ношение майки с надписью Россия,тяжело даже представить ...
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Это лишнее ,вся история человечества подтверждает,что потомки Моисея переобуваются на раз !
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и шо тебя смущает?одежу надо регулярно менять .санитария настоятельно советует
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Им уже пора не одежду а обувь менять На белые тапочки ..
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Скажите ей , что вторая мировая закончилась лет так 80 назад .
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Интересно?
А почему после стольких Смертей Украинских Солдат, наши власти так "толерантны" к ватной мрази?
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Рыло этой паскуды покажите людям, мы тоже можем повторить -2 мая, если до сволоты ватоголовой не доходит. На том свете ей кремлевская деньга не понадобится.
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Ліля, ти ці лістівки на фотках уважно передивилась?
для тих, хто в танку - затримали патріотку.
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Победа ПОЗОРА. Русский это стыдно.

Украинцы, которые создавали рашку в 16 веке, лепили ей идеологию, на самом деле подложили под рашу сотнелетнюю временную бомбу отложенного
действия.
В раше все на чем они клеится все ложь, ворованное и многослойно перезалито кровью. Для раши осталось только тягать и носиться с доглым гусем
под названием "дедывоевали". Хуйлу нечего больше быдлу ватному предоставить, фейл стейт, страна 404, исскуственно слепленый склепаный урод из
болот и биологического мусора.
На самом деле и тут какашка - по сути это большой позор, выиграть за счет забрасывания полусотни миллионов трупаков от более 100 раз меньшей
армии и соотношения потерь.И деды не воевали, а деды стреляли
в спину гарантированным трупозабрасывальщикам.
Раша это чемпион по позору и постройке на позоре на том гавне, что она из себя являет. Стыдно. Стыдно быть ватником, стыдно называться
росссиянином. Русский это стыдно. Русский язык это указатель позора его носителя, указатель парадокса склепаного на лжи и дерьме.
Потому это дерьмо так держится за украину, ибо без украины они никто, они дикари и у раши нету будущего. Ущербные. Прилагательные.
Агрессия к ущербной вате это заслуженно, они это любят, а если не относиться к ним агрессивно, они с доброты ножь в
спину любят присунуть.
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Провокаторша, как и многие пророссийские сепары со своими друзьями.
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Это Алина Милевская.Работает в Дзержинском суде Харькова.Призывает расстреливать людей с украинской символикой.Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками - Цензор.НЕТ 6375
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ось до цієї ЛЮДИНИ у мене є ПОВАГА.....

Настоящий Ветеран,96-летний Иван Залужный. Его внук погиб в бою с руSSкими фашистами в Украине.

Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками - Цензор.НЕТ 1170
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Целюлоза, говорят, в больших колличествах плохо переваривается. Может быть покормить тётю?
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Адесса‏ @alisaod2016
Бабка, которая сьела георгиевскую ленту в Одессе, ждет вечера, что бы ее постирать и опять надеть!
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Здарова.Не подскажешь шо за фигня,может снова настройки
Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками - Цензор.НЕТ 7467

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Гарсия, вот давай без пыли и пены.

Найдёшь, где я утверждал, что в Украине не используется россосийский язык - мокай.

Вчера у нас вышел спор по конкретному случаю. Я ж не утверждал, что билетов на россосийском нет. Я единственное, что говорил ( и повторю), что та "зрада" сбилетами высосана из пальца и не более.

ПыСы. Давай ещё на Бутусова наедем, что у него россосийская версия сайта есть. Ну а чего?
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У Києві багато вивісок на магазинах на руССССкам...
А навіть у центрі Донецька чимало вивісок на українській, також дорожні знаки.
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Бойовики "Ісламської держави" відрубали голову російському офіцерові розвідки, якого захопили в Сирії. Терористи опублікували відповідне відео, на яке зняли страту військового.Про це повідомляє Reuters.Варто зазначили, що 12-хвилинний відеоролик російською мовою опубліковано 9 травня - в день, коли Росія відзначає 72-гу річницю перемоги над нацистською Німеччиною.На відео показано як чоловік в чорному одязі стоїть навколішки в пустелі та закликає здатися інших російських агентів."Цей ідіот повірив обіцянкам своєї держави щодо того, що вона не відмовиться від нього, якщо його візьмуть в полон", - сказав чоловік про себе перед тим, як один з бойовиків відрізав ножем його голову.Видання зазначає, що наразі невідомо, чи є відео справжнім.
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Ты вообще в теме придурок? Ты хоть названия веток читаешь! Придурок шоколадный!!
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и там бывает,если проглядит гэбня...но лучше гугл
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Дурная баба Машка! Кто тебе листовки дал дебилка - старая подстилка?
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"Георгиевская ленточка не лечит от слабоумия, зато по ней можно абсолютно точно поставить диагноз её носителю"(с)
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Если кто, не понял, то задержали не "ватницу", а т.н. "патриотку".
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Победа ПОЗОРА. Русский это стыдно. Очень ПЛЕАТЬ



Украинцы, которые создавали рашку в 16 веке, лепили ей идеологию, на самом деле подложили под рашу сотнелетнюю временную бомбу отложенного
действия.
В раше все на чем они клеится все ложь, ворованное и многослойно перезалито кровью. Для раши осталось только тягать и носиться с доглым гусем
под названием "дедывоевали". Хуйлу нечего больше быдлу ватному предоставить, фейл стейт, страна 404, исскуственно слепленый склепаный урод из
болот и биологического мусора.
На самом деле и тут какашка - по сути это большой позор, выиграть за счет забрасывания полусотни миллионов трупаков от более 100 раз меньшей
армии и соотношения потерь.И деды не воевали, а деды стреляли
в спину гарантированным трупозабрасывальщикам.
Раша это чемпион по позору и постройке на позоре на том гавне, что она из себя являет. Стыдно. Стыдно быть ватником, стыдно называться
росссиянином. Русский это стыдно. Русский язык это указатель позора его носителя, указатель парадокса склепаного на лжи и дерьме.
Потому это дерьмо так держится за украину, ибо без украины они никто, они дикари и у раши нету будущего. Ущербные. Прилагательные.
Агрессия к ущербной вате это заслуженно, они это любят, а если не относиться к ним агрессивно, они с доброты ножь в
спину любят присунуть.
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а наша "славная" СБУ в это время захватила "склад оружия" - проржавевшие насквозь револьвер времен ВМВ и две не менее ржавые гранаты без запалов. Не, ну тоже на 2% работа, но на 98% пиар. А кто-то же эти паскудные антигосударственные листовки НАПЕЧАТАЛ, смею заметить, причем В ТИПОГРАФИИ. Но сюда "длинные руки" нашей СБУ как-то не достают.
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Наша "славная" СБУ в основном следит за пенсионерами. Программы "Аркан" и прочие. Заказ от ПФУ оплачен СБУ фантастическими суммами. И все думают что Путину это не известно? А отчего "расцвёл" карлик и получает просто удовольствие нет он просто тащится ржёт и хохмит. И мантию прокурора судьи а может и палача давно ему сшили его французские друзья кутюрье или итальянские. Ну действительно смешно. СБУ страны полностью сосредоточено в основном на работе с пенсионными туристами. И Трамп умрёт со смеху. И даже новый Маркон.
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"Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками"
Это заголовок из газет 1917г.

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Ватоголові з піною на губах доказують, що тільки завдяки росії світ переміг фашизм, що ні США ні союзники не причетні до перемоги, але самі в своїх ЗМІ пишуть і показують фото, де ексгумують радянських солдат в залишках американських чобіт, з дна річок і навіть при будівництві "керченського" моста піднімають американську військову техніку, а зокрема американський винищувач...
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Форостяк либо откровенно тупой, либо зашифрованно ватный. Даже по фото видно, что листовки как раз против победобесия. Колорадка хоть и изображена, но в пррицательном контексте.
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а в чому тут провокація?
в тому, що в листівці під знаком мака - ніколи, а з гейоргієвською стрічкою - можем повторіть?

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саме так. і більшість постунів цензора цього навіть не вкурила.
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вот что вытворяют ублюдки Вальцмана-Авакяна в Днепре, защищая Вилкула против настоящих ветеранов АТО
Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками - Цензор.НЕТ 4623
Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками - Цензор.НЕТ 6662
Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками - Цензор.НЕТ 7037
https://inforesist.org/massovaya-draka-s-politsiey-v-dnepre-izbityi-veteranyi-ato/
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Путин хорошо оплачивает негодяев. В Донецке бывшая януковская силовая "элита" давно уже по левым фамилиям получают по миллиону рублей в мес + все выплаты от Украины по паспортам Украины. Такого "рая" не было даже при Януковиче.
Давно бы уже "донецкие" провели контрреволюцию если бы многих не устраивало текущее положение замороженного конфликта как идеальная схема идеального офшора.
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Выполняйте свою работу,вам за это деньги платят и надо заметить - не малые.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками. ФОТО
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