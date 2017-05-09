 Боевики врут СЦКК об обстрелах ВСУ для оправдания "ответного" огня, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины
"В Общий центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон предоставляются ошибочные данные об обстрелах со стороны подразделений Вооруженных сил Украины передовых позиций 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) и 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 армейского корпуса (Донецк) ВС РФ. В дальнейшем предоставленная дезинформация используется для оправдания открытия "ответного" огня и подготовки пропагандистских сюжетов российскими СМИ", - сказано в сообщении.
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http://dn.depo.ua/ukr/lugansk/u-lnr-otrimali-nakaz-beregti-putinskih-voyakiv-a-na-peredovu-kinuti-miscevih-20170509567839
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войне 3 года... и до сих пор не найден адекватный ответ на дискредитацию и провокации....некому или некогда?....все слуги народа заняты своими делишками?
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в общем, толку нет от этих туфто-групп...
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Нам же заделали "Приднестровье" видимо лет на 30 минимум. Пройдёт лет 10 в таком АТО и коррупция просто уничтожит страну. И тут у Путина к сожалению верный расчёт. Своих "партнёров" он знает лучше.
Нужны резкие шаги. Нужно официально отделять ОРДИЛО и проводить новый рубеж государственной границы. Территории города Донецк Луганск утеряны навсегда. Только идиот этого не понимает. Точки не возврата пройдены давно. Страна с ОРДИЛОЙ и "Приднестровьем" будет политическим трупом под вечным шатуном в войне с потерями. Закончится это победой Путина и его соратников под улыбки торжествующих московских рож. Да и Трамп или любой из президентов США тоже улыбнуться а может будут ржать. Жестоко? Да! Но правдиво.
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Количественная поддержка Ле Пэн ни о чём не говорит про электорат и последствия радикальных шагов?
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