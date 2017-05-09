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 Политика Украины
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 Боевики врут СЦКК об обстрелах ВСУ для оправдания "ответного" огня, - разведка

По состоянию на вторник, 9 мая, российско-террористические войска продолжают нарушать договоренности о прекращении огня и осуществляют мероприятия по дискредитации сил АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины

"В Общий центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон предоставляются ошибочные данные об обстрелах со стороны подразделений Вооруженных сил Украины передовых позиций 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) и 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 армейского корпуса (Донецк) ВС РФ. В дальнейшем предоставленная дезинформация используется для оправдания открытия "ответного" огня и подготовки пропагандистских сюжетов российскими СМИ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один воин погиб, девять ранены. За сутки боевики совершили 50 обстрелов, - пресс-центр штаба АТО
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Бг-ггг... ничего нового о дидываевальных заградотрядах...- им иСЧе ехать на северокорейскую границу у Посьета...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Не знаю правда или нет но боевики ДНР (пленные) утверждают что у Путина их называли быдло вонючки ёпанные сучары. Влад Сурков крыл такие матюки обзывая даже Захарченко козлом вонючим дебилом зная просачивающуюся эту инфу боевики ДНР всё чаще стали задумываться а так ли их любит Путин?
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Может уже хватит прислушиваься о чем там врут боевики? Когда бешенная собака хватает тебя за ноги то ее бьют палкой по горбу а стоят и разбираются о чем там врет собака...
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Все думают что "Приднестровье" в Украине будет как ПМР в Молдове. Но так не будет. И стоит ЛДНР Путину сущие копейки. И санкции это фигня лапша на уши. И Трамп не будет форсировать Крым. Пора бы уже начать думать не карманами и жопой а головой. И с этим "Приднестровьем" послать на йух буквально всех хитромудрых политиков и Запада и Востока.
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Бешенных собак отстреливают, а не прячутся от неё за забором.
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а почему это новость?.... вот если бы свинособаки и их полицаи начали говорить правду - вот тогда это бы была новость....
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Значит ответный огонь сцкк разрешает ?Почему тогда не дают всу открывать ответный огонь по сепарастам ?
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Да в том СЦИКе и без дезинформации от боевиков та часть СЦИКа, что россосийское офицерьё, и сама придумает кучу "обстрелов от укров".
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Именно так. Все обстрелы в Донецке с 2015 это обстрелы с миномётов в черте города. Вообще звериная жестокость Путина в отношении Донбасса конкретно Донецка это загадка даже для упоротых Стариковых Леонтьевых и Киселёвых. Может у Путина что то личное к Донецку и Луганску? Но его неприязнь и открытая ненависть даже к Ростову шахтёрам не говоря уже о Донбассе была известна очень давно. Практически с момента прихода Путина к власти.
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"....продолжают нарушать договоренности о прекращении огня и осуществляют мероприятия по дискредитации сил АТО..."

войне 3 года... и до сих пор не найден адекватный ответ на дискредитацию и провокации....некому или некогда?....все слуги народа заняты своими делишками?
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СЦЫКИ ПСЫКИ и ОБЕСЕ или ОБЪЕ...
в общем, толку нет от этих туфто-групп...
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На основе чьих данных Запад продлевает санкции?
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Запад успешно делает имитацию санкций. Крым фактически "проглотили" Франция Германия и Италия фактически его признали за Россией. Бизнес газбизнес далёк от политики.

Нам же заделали "Приднестровье" видимо лет на 30 минимум. Пройдёт лет 10 в таком АТО и коррупция просто уничтожит страну. И тут у Путина к сожалению верный расчёт. Своих "партнёров" он знает лучше.

Нужны резкие шаги. Нужно официально отделять ОРДИЛО и проводить новый рубеж государственной границы. Территории города Донецк Луганск утеряны навсегда. Только идиот этого не понимает. Точки не возврата пройдены давно. Страна с ОРДИЛОЙ и "Приднестровьем" будет политическим трупом под вечным шатуном в войне с потерями. Закончится это победой Путина и его соратников под улыбки торжествующих московских рож. Да и Трамп или любой из президентов США тоже улыбнуться а может будут ржать. Жестоко? Да! Но правдиво.
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И когда же признали? В пропаганде паРаши? Тогда - да. Но мы должны заметить и такой незначительный штришок, как снятие санкций с Ирана, когда цена на нефть попыталась скакнуть вверх... Более правдиво звучит версия, что для принятия радикальных мер, необходимо подготовить электорат, а потому противодействовать пропаганде паРаши, что сейчас и делается.
Количественная поддержка Ле Пэн ни о чём не говорит про электорат и последствия радикальных шагов?
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