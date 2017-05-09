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 Политика Украины, Общество
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 В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с "георгиевскими лентами"

В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами во время массовых мероприятий в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

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"Ситуация достаточно спокойная. На станции метро "Арсенальная" формируется колонна для прохода к парку Славы. Полиция осуществляет контрольные мероприятия. Несколько минут назад были задержаны два человека, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами. Задержанных доставят в районное управление, будем давать правовую оценку их действиям", - отметил он.

По словам Крищенко, кроме этого было зафиксировано еще несколько нарушений общественного порядка.

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"Была применена дымовая шашка. Лица, которые являются противниками этого марша, бросили дымовую шашку примерно в 09:00 в работников полиции. Пострадавших нет", - сказал он.

Также правоохранители изъяли у людей пожилого возраста несколько георгиевских лент.

"С ними была проведена разъяснительная работа. Задержанных нет", - добавил Крищенко.

По его оценкам, сейчас возле станции метро "Арсенальная" около полутора тысяч человек.

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надо задерживать и эти ленточки засовывать в межъягодичное пространство и поглубже чтобы никогда больше руки к ним не тянулись!!
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Это пошло и недемократично. Лучше ногу прострелить.
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Та ны фыга сэ? Как пасмєлі ?
Он путінський БЄСМЄРТНИЙ ПОЛК вся срань бариг панамських патріотів з хасідським хронтом АХРАНЯЮТ .... Спасібо дєду за пабєду.... а тут ЗАДЄРЖАЛІ...
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ПОДИВИСЬ ТЕЛЕК .
Побачиш це збіговисько в Києві .
З партрєтамі ДЄДОВ . під офігеною охороною ПОЛІЦІЇ.
Так хто тоді НАКАТІЛ . І скандування СПАСІБО ДЄДУ....
Це в центрі КИЄВА.
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провокация кацапам удалась. стоит посмотреть и послушать Интер и это понятно.
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Не стоит слушать, а стоит закрыть этот канал.
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Не закрыть, а перейти к операторам, которые не транслируют Интер. Например, "Ланет".
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начал транслировать, видать им заплатили - недели две уже....
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то что не запрещено, разрешено. Надо было или запретить акцию или упорядочить. Выбрали второе, нет колорадских лент и прочей совковой атрибутики. Хотя лично я бы запретил.
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кстати, Узбекистан и Киргизстан или Казахстан так и поступили, акцию запретили, но мы вроде как начинаем цивилизованно жить, да и одними запретами проблему не решить.
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В головах у умалишенных это вряд ли пройдет до завтра
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Жалко, что флажок на присоске, а не на( допустим) саморезе.
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Нормальная девченка. Усе отношение молодежи домбабве к этому мероприятию.
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Поховати їх сьогодні ж загорнутими у цю ганчірку.
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Ну и что? Сделать "физическое" замечание и пусть идут себе...
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Думаю, если хорошо поискать, можно найти и фотки "рината амедова" обвешенного колорадскими лентами
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Ещё денёк и победоносие на год отпустит поциентов.
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это люди которые выйдут встречать с цветами российские войска! это люди которые готовы убивать украинцев но просто еще не время. это не люди это твари. отдельное спасибо нашей власти за работу Интера который не скрывает кому он принадлежит.
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Вот такие Песни должны звучать на радиоволнах Свободной Украины!
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В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с "георгиевскими лентами" - Цензор.НЕТ 8113DNTSK‏ @vital_ovchar 3 ч.3 часа назад
Я Вам как дончанин говорю: сначала Они ходят по вашему городу в колорадских лентах,а потом Они с автоматов начинают нас убивать!

В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с "георгиевскими лентами" - Цензор.НЕТ 5690
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З ними була проведена роз'яснювальна робота)В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с "георгиевскими лентами" - Цензор.НЕТ 1494
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В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с "георгиевскими лентами"

Два полицейских волокут в сторону двоих "колорадочников", третья (женщина) несет свернутый банер. Один полицейский кричит другому "Быстрее, бстрее давай, пока ОУН не увидело"
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Победа ПОЗОРА. Русский это стыдно.

Украинцы, которые создавали рашку в 16 веке, лепили ей идеологию, на самом деле подложили под рашу сотнелетнюю временную бомбу отложенного
действия.
В раше все на чем они клеится все ложь, ворованное и многослойно перезалито кровью. Для раши осталось только тягать и носиться с доглым гусем
под названием "дедывоевали". Хуйлу нечего больше быдлу ватному предоставить, фейл стейт, страна 404, исскуственно слепленый склепаный урод из
болот и биологического мусора.
На самом деле и тут какашка - по сути это большой позор, выиграть за счет забрасывания полусотни миллионов трупаков от более 100 раз меньшей
армии и соотношения потерь.И деды не воевали, а деды стреляли
в спину гарантированным трупозабрасывальщикам.
Раша это чемпион по позору и постройке на позоре на том гавне, что она из себя являет. Стыдно. Стыдно быть ватником, стыдно называться
росссиянином. Русский это стыдно. Русский язык это указатель позора его носителя, указатель парадокса склепаного на лжи и дерьме.
Потому это дерьмо так держится за украину, ибо без украины они никто, они дикари и у раши нету будущего. Ущербные. Прилагательные.
Агрессия к ущербной вате это заслуженно, они это любят, а если не относиться к ним агрессивно, они с доброты ножь в
спину любят присунуть.
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Создали идеологию сбора дани с Руси (Украина) для Орды?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве правоохранители задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с "георгиевскими лентами"
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