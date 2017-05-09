 В Киеве правоохранители задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с "георгиевскими лентами"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.
"Ситуация достаточно спокойная. На станции метро "Арсенальная" формируется колонна для прохода к парку Славы. Полиция осуществляет контрольные мероприятия. Несколько минут назад были задержаны два человека, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами. Задержанных доставят в районное управление, будем давать правовую оценку их действиям", - отметил он.
По словам Крищенко, кроме этого было зафиксировано еще несколько нарушений общественного порядка.
"Была применена дымовая шашка. Лица, которые являются противниками этого марша, бросили дымовую шашку примерно в 09:00 в работников полиции. Пострадавших нет", - сказал он.
Также правоохранители изъяли у людей пожилого возраста несколько георгиевских лент.
"С ними была проведена разъяснительная работа. Задержанных нет", - добавил Крищенко.
По его оценкам, сейчас возле станции метро "Арсенальная" около полутора тысяч человек.
5631 64
Материалы по теме: День Победы
Участников акции "Бессмертный полк" в Киеве забросали краской и дымовыми шашками из офиса ОУН. ФОТОрепортаж(100)
Участники акции "Бессмертный полк" спровоцировали в Харькове стычку, подняв портреты ветеранов с "георгиевскими ленточками"(184)
"Они полезли, а не мы - значит, они фашисты", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО(139)
Боевики "ДНР" сообщили о "десятках украинских ДРГ", якобы проникших на территорию "республики", – ИС(52)
Боевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной, - ИС(46)
В Раде предлагают отменить выходные дни 1, 2 и 9 мая(203)
Ответить
Ответить
Ответить
Он путінський БЄСМЄРТНИЙ ПОЛК вся срань бариг панамських патріотів з хасідським хронтом АХРАНЯЮТ .... Спасібо дєду за пабєду.... а тут ЗАДЄРЖАЛІ...
Ответить
Ответить
Побачиш це збіговисько в Києві .
З партрєтамі ДЄДОВ . під офігеною охороною ПОЛІЦІЇ.
Так хто тоді НАКАТІЛ . І скандування СПАСІБО ДЄДУ....
Це в центрі КИЄВА.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я Вам как дончанин говорю: сначала Они ходят по вашему городу в колорадских лентах,а потом Они с автоматов начинают нас убивать!
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/1384208063/videos/vb.1384208063/10212253797165137/?type=2&theater
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Два полицейских волокут в сторону двоих "колорадочников", третья (женщина) несет свернутый банер. Один полицейский кричит другому "Быстрее, бстрее давай, пока ОУН не увидело"
Ответить
Украинцы, которые создавали рашку в 16 веке, лепили ей идеологию, на самом деле подложили под рашу сотнелетнюю временную бомбу отложенного
действия.
В раше все на чем они клеится все ложь, ворованное и многослойно перезалито кровью. Для раши осталось только тягать и носиться с доглым гусем
под названием "дедывоевали". Хуйлу нечего больше быдлу ватному предоставить, фейл стейт, страна 404, исскуственно слепленый склепаный урод из
болот и биологического мусора.
На самом деле и тут какашка - по сути это большой позор, выиграть за счет забрасывания полусотни миллионов трупаков от более 100 раз меньшей
армии и соотношения потерь.И деды не воевали, а деды стреляли
в спину гарантированным трупозабрасывальщикам.
Раша это чемпион по позору и постройке на позоре на том гавне, что она из себя являет. Стыдно. Стыдно быть ватником, стыдно называться
росссиянином. Русский это стыдно. Русский язык это указатель позора его носителя, указатель парадокса склепаного на лжи и дерьме.
Потому это дерьмо так держится за украину, ибо без украины они никто, они дикари и у раши нету будущего. Ущербные. Прилагательные.
Агрессия к ущербной вате это заслуженно, они это любят, а если не относиться к ним агрессивно, они с доброты ножь в
спину любят присунуть.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить