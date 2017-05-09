 В Кривом Роге обрушилась крыша здания завода. Погиб человек

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел вчера, 8 мая, около 5-ти часов вечера по улице Криворожстали, 1.
В ГСЧС отметили, что произошло обрушение конструктивных элементов железобетонного перекрытия здания (размер 200 х 40 х 25 м.) шихтового отделения на площади около 500 квадратных метров.
"В 18 час. 8 мин. подразделениями ГСЧС из-под завала извлечено тело 1 погибшего человека (всего на месте происшествия на момент обрушения находилось 4 человека, 3 из которых успели покинуть здание)", - подчеркнули в ведомстве.
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