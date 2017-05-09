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 Происшествия, Общество
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Все про:Кривой Рог (576) обвал (209) Арселор (2)

 В Кривом Роге обрушилась крыша здания завода. Погиб человек

На Днепропетровщине в городе Кривой Рог на территории ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" обрушилась часть здания, в результате которого погиб человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел вчера, 8 мая, около 5-ти часов вечера по улице Криворожстали, 1.

В ГСЧС отметили, что произошло обрушение конструктивных элементов железобетонного перекрытия здания (размер 200 х 40 х 25 м.) шихтового отделения на площади около 500 квадратных метров.

"В 18 час. 8 мин. подразделениями ГСЧС из-под завала извлечено тело 1 погибшего человека (всего на месте происшествия на момент обрушения находилось 4 человека, 3 из которых успели покинуть здание)", - подчеркнули в ведомстве.

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А это уже на совести Миттала. Не спешит он устаревшие здания, оборудование и технологии выводить из эксплуатации. Выжимает из них все до последнего. Ну, вот… довыжимался
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Працював в цьому цеху на початку двохтисячних шихтовщіком, в шихтовому відділені. Ще тоді ситуація з перекриттям була плачевна...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Кривом Роге обрушилась крыша здания завода. Погиб человек
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