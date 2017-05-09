 Участники акции "Бессмертный полк" спровоцировали в Харькове стычку, подняв портреты ветеранов с "георгиевскими ленточками"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, около 5 тыс. желающих принять участие в возложении цветов собрались у входа к Мемориалу Славы на 9.00.
Около 8.45 к Мемориалу пришли около 50 участников акции "Бессмертный полк". Они вытащили портреты участников Второй мировой войны, на которых была сделана надпись "Бессмертный полк"; на некоторых портретах были изображены георгиевские ленты.
Патриотически настроенные активисты попросили убрать портреты с георгиевскими лентами, чтобы избежать провокаций, но участники акции "Бессмертный полк" не послушали их, в результате чего произошла потасовка, которую смогли разнять только работники полиции.
Правоохранители после этого попросили участников акции "Бессмертный полк" не идти в общей колонне, чтобы не провоцировать конфликты.
Несмотря на это, они выстроились в колонну и отправились на возложение цветов. Идя в колонне, участники акции "Бессмертный полк" скандировали "Фашизм не пройдет", "Спасибо деду за Победу", "Победа будет за нами". Возложение цветов прошло без столкновений. В целом в мероприятии приняли участие около 5 тыс. людей.
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пс. Воно звичайно п,1 один,але як це лайно ще можна назвати...
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Смотрите, дрочеры "рускогомира"
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