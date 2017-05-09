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 Происшествия, Общество
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 Участники акции "Бессмертный полк" спровоцировали в Харькове стычку, подняв портреты ветеранов с "георгиевскими ленточками"

В Харькове во время возложения цветов к Мемориалу Славы произошла стычка между участниками акции "Бессмертный полк" и патриотически настроенными активистами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, около 5 тыс. желающих принять участие в возложении цветов собрались у входа к Мемориалу Славы на 9.00.

Около 8.45 к Мемориалу пришли около 50 участников акции "Бессмертный полк". Они вытащили портреты участников Второй мировой войны, на которых была сделана надпись "Бессмертный полк"; на некоторых портретах были изображены георгиевские ленты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты. ФОТОрепортаж

Патриотически настроенные активисты попросили убрать портреты с георгиевскими лентами, чтобы избежать провокаций, но участники акции "Бессмертный полк" не послушали их, в результате чего произошла потасовка, которую смогли разнять только работники полиции.

Правоохранители после этого попросили участников акции "Бессмертный полк" не идти в общей колонне, чтобы не провоцировать конфликты.

Несмотря на это, они выстроились в колонну и отправились на возложение цветов. Идя в колонне, участники акции "Бессмертный полк" скандировали "Фашизм не пройдет", "Спасибо деду за Победу", "Победа будет за нами". Возложение цветов прошло без столкновений. В целом в мероприятии приняли участие около 5 тыс. людей.

Смотрите также: "С чего они решили, что Украина - это фашисты? Не знаю", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО
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На Украинском телеканале интер с утра - русское победобесие онлайн прерываемое речами барыги порошенко.
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пс. Воно звичайно п,1 один,але як це лайно ще можна назвати...
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Брызгать такие портреты из шприцов бензином и поджигать
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Сподіваюсь, ватні колорадоси заарештовані ?
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Пидаров ленточных ПРЕДУПРЕЖДАЛИ. Честно. Поэтому, вполне заслуженно двинуть им по рылу.
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к сожалению - лента не попадает под закон о декоммунизации - в отличии от красного знамени со звездой
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Пока педро не ответит за предательство перед нами ничего не изменится.Четыре преза продали Украину.До них по хорошему не доходит.
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Для мене , що гєоргієвская лєнта, що свастика - символи тотожні.. Обидва є символами агресії проти людяності та проти України..
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На хрена нужно было разрешать этот шабаш? Почему в пику не организовали что-то свое? Почему во время войны мы копируем акции агрессора? Сколько еще это победобесие будет продолжаться?
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Ведомо что делать с колорадами - давить!!!
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Это власовский железный крест.

Смотрите, дрочеры "рускогомира"

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Даже не верится, что завтра наступит 10 мая и вся эта истерия закончится.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастники акции "Бессмертный полк" спровоцировали в Харькове стычку, подняв портреты ветеранов с "георгиевскими ленточками"
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