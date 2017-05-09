 Турция и Украина усиливают военно-техническое сотрудничество, что мешает планам Кремля, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье "Украину и Турцию сближает оружие" на сайте Hvylya.net.
9 мая на Международной оборонной выставке "IDEF 2017" ГК "Укроборонпром" представит новейшие виды отечественного вооружения, к которым проявляют интерес турецкие компании.
Всё это происходит на фоне "качелей" в отношениях между Россией и Турцией. Сейчас взаимоотношения двух стран, несмотря на частые встречи лидеров обоих государств, пребывают на критически низком уровне. Там царит полное недоверие. Кроме того, двойная игра Москвы в Сирии и передача Москвой оружия "Рабочей партии Курдистана", способствует очередному охлаждению отношений между двумя странами.
В то же время Россия понимает, что если Украина начнёт активно налаживать и развивать военно-техническое сотрудничество с Турцией, то это приведёт не только к утрате турецкого рынка вооружения, но и к ослаблению влияния России в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке.
Именно поэтому Кремль делал и делает всё возможное, чтобы дискредитировать Украину как в Турции, так и на международной арене, в том числе путем разнообразных информационных "вбросов" и кампаний. При этом, как всегда - шаблонно, обвиняя Киев в нелегальных поставках оружия террористическим организациям и странам, которые находятся под санкциями.
Украина продолжает усиливать свои позиции на мировом рынке вооружения. Сейчас у концерна "Укроборонпром", главного украинского разработчика и производителя оружия, появился шанс закрепиться и на турецком рынке.
На самом деле турецкий военно-промышленный комплекс можно назвать практически независимым от внешних факторов: Турция самостоятельно выпускает большую часть продукции военного назначения. Однако для построения боевых машин туркам также необходимы импортные комплектующие и агрегаты.
Как отмечается в статье, сейчас Украина находится в выигрышной позиции, так как наши разработчики и производители могут поставить высококачественную военную продукцию, да ещё и дешевле, чем это сделают европейские партнёры.
Украинская сторона начала продвигать в Турции интересы национального ВПК с начала 2016 года, а уже в октябре Секретарю СНБО Украины Александру Турчинову удалось договориться о создании совместной украинско-турецкой координационной группы, в задачи которой входило бы расширение военно-технического сотрудничества между двумя странами, а также реализация ряда совместных проектов.
После встречи со своим коллегой, Председателем комитета по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром, Турчинов сказал: "Мы работаем в направлении реализации конкретных проектов и широкого спектра задач, в частности, в части производства бронетехники, ракетостроения, самолетостроения и других".
В апреле прошлого года Государственный концерн "Укроборонпром" и турецкая компания "HAVELSAN" подписали коммерческое соглашение о совместном производстве радиолокационной техники по стандартам НАТО. Кстати, сейчас продолжаются работы по созданию с турецкими партнёрами из "HAVELSAN" консолидированного центра по кибербезопасности на территории Украины.
Между тем, как отмечается в статье,турки заинтересованы и в куда более масштабных военных проектах при участии украинских разработчиков. В марте 2017 года стало известно, что Киев и Анкара подписали Меморандум о реализации поставок двигателей 6ТД3 для турецкого основного боевого танка (ОБТ) третьего поколения "Altay". Известно, что Турция намеревается выпустить тысячу таких боевых машин.
Седар Озюрт, генеральный менеджер компании "Delta Defence", являющейся турецким партнером "Укроборонпром", заявил, что "эта работа может быть продолжена за рамками двигателя для танка "Altay". Наша цель - завершить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по национальному дизельному двигателю при полной технической поддержке со стороны "Укроборонпрома"".
В конце апреля уже этого года прошла очередная встреча между Александром Турчиновым и Исмаилом Демиром, где стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, реализацию общих проектов. Кроме того, турецкая сторона пригласила Секретаря СНБО посетить Международную оборонную выставку "IDEF-2017", которая пройдёт в турецком Стамбуле.
Как отмечается в статье, в выставке "IDEF-2017" примут участие 15 предприятий и пять компаний - экспортеров "Укроборонпрома". Концерн представит бронетехнику, в частности, БТР-3Е1, бронеавтомобиль "Дозор-Б", БМ "Оплот", ракетное, артиллерийское и стрелковое вооружение. Также будет показан образец нового украинского ударного дистанционно управляемого роботизированного комплекса "Фантом", оснащённого противотанковым ракетным комплексом "Барьер".
Кроме того, известно, что в ближайшее время ГК "Укроборонпром" планирует открыть официальное представительство в Турецкой Республике, что приведёт к построению ещё более конструктивного диалога в развитии военно-технического сотрудничества между двумя странами.
Как пишет автор статьи, в Кремле понимают, что в скором времени Украине удастся закрепиться на турецком оружейном рынке. Именно поэтому сейчас - в преддверии "IDEF-2017" россияне пытаются проводить различные "многоходовочки" и информационные кампании, призванные очернить украинский оборонно-промышленный комплекс и Украину в целом.
Так, по сообщениям СМИ, 27 апреля турецкие таможенники задержали иранца, перевозившего в грузовике составные части советских противотанковых ракет 9K111 "Фагот" и 9K113 "Конкурс". Было установлено, что грузовик доставило судно, направляющееся из Украины. Подозреваемый сознался, что он намеревался доставить груз в Иран. В то же время турецкие власти чётко обозначили, что подобные системы часто попадают в руки или боевикам ИГИЛ, или же боевикам из запрещённой в Турции террористической организации "Рабочая партия Курдистана".
Данное оружие производится исключительно в России, которая является ближайшим союзником Ирана на Ближнем Востоке.
Это произошло именно в преддверии встречи Александра Турчинова с директором секретариата оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
За последние годы Кремль не единожды пытался "объединить" вопрос двух конфликтов - украинского и ближневосточного, мол, официальный Киев, выделяя значительные средства на оборону, нелегально сбывает часть военной продукции террористическим организациям в том числе боевикам из ИГИЛ, получая на неконтролируемом рынке многомиллионные доходы.
Так, в ноябре 2015 года российские хакеры "Киберберкута" опубликовали сфабрикованную переписку, где говорится, что на выставке "Оружие и безопасность", которая проходила чуть ранее в Киеве, украинцам представилась возможность продать зенитно-ракетные комплексы "Печора" Катару для дальнейшей передачи ИГИЛ.
В преддверии вышеуказанного "вброса", россияне провели другую информационную кампанию о "поставках боевикам ИГИЛ китайских ПЗРК FN-6" с Украины через Турцию.
Ранее в мае 2015 года посол РФ в Кувейте Алексей Саламатин попытался убедить кувейтских дипломатов, что Украина поставила через Саудовскую Аравию боевикам в Сирию тонны оружия и боеприпасов.
Он хотел заверить представителей Кувейта, что несуществующая компания "Укроборонэкспорт" поставила 15 тысяч единиц стрелкового оружия (АК-74) саудовской фирме "TMAS Marketing". А затем это вооружение якобы поступило в турецкий, ливанский и иорданский лагеря подготовки боевиков ИГИЛ.
В конечном итоге, кувейтские дипломаты узнали, что Саламатин использовал в качестве доказательства перепечатку с российского "Военного обозревателя" от 18 июня.
А в феврале, накануне ярмарки вооружений IDEX-2015 в ОАЭ, в арабскую прессу из России транслировалась информация о снабжении Украиной оружием шиитских повстанцев в Йемене, которых поддерживал Иран.
Как отмечается в статье, хоть все подобные обвинения заканчивались ничем и никогда не имели за собой никакого продолжения, а уж официального расследования - тем более, но данная забава для российских технологов была и остаётся излюбленной, ибо хоть обвинения и "липовые" (а зачастую - совершенно бредовые), но мировое сообщество или партнеры волей-неволей, а внутренне напрягутся, услышав о нелегальных поставках вооружений и слово "Украина" на какое-то время отложится в негативном контексте. Собственно, что и требовалось…
Как пишет автор статьи, Кремль пытается очернить Украину, позиционируя её, как поставщика вооружения террористам на Ближнем Востоке, а между тем, всё происходит с точностью до наоборот: Российская Федерация сама поставляет террористическим организациям по всему миру вооружение, которое используется зачастую против американских войск и их союзников по НАТО.
Так, например, в США получили доказательства поставок российского оружия террористам "Талибана". В частности, речь идёт о средних и тяжёлых пулемётах. В свою очередь, русские, играя свою "игру" в Афганистане, объясняют это борьбой с ИГИЛ, однако это оружие появляется в афганских провинциях, где присутствие террористов ИГИЛ незначительно или вообще не отмечается. Об этом прямо заявил генерал США Джон Николсон: "Мы продолжаем получать сообщения об этой помощи. Мы поддерживаем любого, кто хочет помочь нам продвинуть вперед процесс примирения, но тот, что вооружает воюющие стороны, которые совершают атаки вроде той, которую мы наблюдали два дня назад в Мазари-Шарифе, - это не лучший способ продвинуться к мирному урегулированию".
В то же время есть множество доказательств сотрудничества россиян с "Хезболлой". Более года назад журналистам из аналитического американского издания "The Daily Beast" удалось узнать у двух командирах "Хезболлы", чьи войска ныне воюют в Сирии, вблизи израильских границ, о получении тяжелого вооружения напрямую из России без всяких условий. Боевики из "Хезболлы" не скрывают, что между режимом Асада в Дамаске, Ираном, их организацией и Россией существует полное взаимодействие.
Впрочем, как пишет автор статьи, русские спонсируют не только "Хезболлу", но и непосредственно боевиков из ИГИЛ.
Как отмечается, одним из последних ярких примеров грязной кампании России против Украины является распространение целенаправленной информации о результатах исследования, проведённых Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI).
Российские СМИ не преминули распространить лживую информацию о поставках украинскими предприятиями на территорию РФ комплектующих, необходимых для создания вооружения. Русские пытались показать международному сообществу, что, несмотря на запрет поставлять любую технику военного назначения в Россию, украинские предприятия продолжают передавать необходимые российскому ВПК запчасти для конструирования боевых машин.
Автор статьи считает, что Кремль не случайно запустил "утку" про так называемое сотрудничество с украинскими производителями оружия: всё это было сделано еще для того, чтобы прикрыть собственные поставки вооружения пророссийским боевикам на Донбасс, которые, к слову, обнаружили в SIPRI.
Как пишет автор, сближение Киева с Анкарой мешает планам Кремля. Российскому руководству абсолютно не выгодно военное сотрудничество между Украиной и Турецкой Республикой, которое лишь углубляется и расширяется в последнее время: ведь усиление противников приводит к ослаблению собственных позиций. Кроме того, в Москве понимают, что Турция никогда не будет другом для России, а, скорее, конкурентом.
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