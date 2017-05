 Первый полуфинал Евровидения-2017 состоится сегодня в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ , именно сегодня определятся 10 песен и их исполнителей, которые получат наивысшие баллы по результатам зрительского и судейского голосования и будут бороться за победу своей страны в финале Евровидения-2017 13 мая.В первом полуфинале будут соревноваться представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.Порядок выступления в первом полуфинале:1. Швеция - Robin Bengtsson с песней "I can't Go On"2. Грузия - Тамаре Gachechiladze, "Keep The Faith"3. Австралия - Isaiah, "Don'T Come Easy?"4. Албания - Lindita, "World"5. Бельгия - Blanche, "City Lights"6. Черногория - Slavko Kalezic, "Space"7. Финляндия - Norma John, "Blackbird"8. Азербайджан - Dihaj, "Skeletons"9. Португалия - Salvador Sobral, "Amar Pelos Dois"10. Греция - Demy, "This is Love"11. Польша - Kasia Mos, "Flashlight"12. Молдова - Sunstroke Project, "Hey Mamma"13. Исландия - Svala, "Paper"14. Чехия - Martina Barta, "My Turn"15. Кипр - Hovig, "Gravity"16. Армения - Artsvik, "Fly With Me"17. Словения - Omar Naber, "On My Way"18. Латвия - Triana Park, "Line"