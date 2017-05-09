 Первый полуфинал Евровидения-2017 состоится сегодня в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, именно сегодня определятся 10 песен и их исполнителей, которые получат наивысшие баллы по результатам зрительского и судейского голосования и будут бороться за победу своей страны в финале Евровидения-2017 13 мая.
В первом полуфинале будут соревноваться представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.
Порядок выступления в первом полуфинале:
1. Швеция - Robin Bengtsson с песней "I can't Go On"
2. Грузия - Тамаре Gachechiladze, "Keep The Faith"
3. Австралия - Isaiah, "Don'T Come Easy?"
4. Албания - Lindita, "World"
5. Бельгия - Blanche, "City Lights"
6. Черногория - Slavko Kalezic, "Space"
7. Финляндия - Norma John, "Blackbird"
8. Азербайджан - Dihaj, "Skeletons"
9. Португалия - Salvador Sobral, "Amar Pelos Dois"
10. Греция - Demy, "This is Love"
11. Польша - Kasia Mos, "Flashlight"
12. Молдова - Sunstroke Project, "Hey Mamma"
13. Исландия - Svala, "Paper"
14. Чехия - Martina Barta, "My Turn"
15. Кипр - Hovig, "Gravity"
16. Армения - Artsvik, "Fly With Me"
17. Словения - Omar Naber, "On My Way"
18. Латвия - Triana Park, "Line"
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это пи..ц товарищи
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