 Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал США поддержать Украину летальным оружием и статусом союзника

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, такое предложение Расмуссен сделал во время встречи сс министром обороны США Джеймзом Маттисом.
"Мы говорили о России, относительно которой ясно, что США продолжают стоять на твердой позиции в отношении агрессии Москвы в Украине и ее неустанных усилий с целью дестабилизировать западные институты, включая НАТО ", - рассказал Расмуссен о встрече
Он добавил, что во время встречи с Маттисом в столице Дании Копенгагене он также попросил Вашингтон усилить поддержку Украины предоставлением ей летальной оружия как средства сдерживания и предоставлением Украине статуса важного союзника - не члена НАТО с целью подчеркнуть приверженность Вашингтона американо-украинскому партнерству в области безопасности.
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не для того порох навіть посла в натто вже три роки не призначає....
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Хотілось би пришвидчити процес,обставини змушують.
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Тому питання, для чого надавати зброю, яка не використовується? Поки не зміниться влада на проукраїнську, - нічого не дадуть
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Так что вы зря гоните.
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8th Май 2017 anti-colorados
Из серии «На ночь глядя»
Автору как-то довелось общаться с довольно специфическими людьми, специалистами в области геологии. Не имея каких-то особых познаний в этой области, слушать их рассуждения было все же интересно, особенно, на общие темы. В самом деле, к геологии относятся события, которые оказались самыми разрушительными катастрофами в истории планеты. Так, наиболее грандиозным вулканическим событием стало явление, разыгравшееся на территории нынешней Восточной Сибири и известное как Сибирские траппы. Это был один сплошной вулкан размером с половину Сибири. Считается, что именно это явление чуть было не записало Землю в разряд безжизненных планет, ибо убило более 90% живых существ. Это было самое крупное вымирание и больше никогда таких масштабов оно не достигало.
Хорошо, когда геологи рассуждают на профильные темы и умеют рассказывать о явлениях, которые трудно себе представить. Хуже, когда геологи берутся за экономику, юриспруденцию и прочие вещи, тогда появляются «кровосиси» и прочие вещи имени товарища «Озарава». Тем не менее, геологами довольно хорошо описано то, что предшествует крупным геологическим явлением, наподобие вулканов или землетрясений. В обоих случаях, перед катастрофой происходит накопление энергии, которая потом высвободится либо в виде толчка, либо в виде извержения. Вот именно такие аналогии наиболее подходят к описанию общественно-политических явлений. Геологические теории говорят о том, что вулкан или землетрясение сигнализирует о своем приближении целой серией явлений-предвестников. Известно, что некоторые животные очень чувствительны к ним и легко предсказывают надвигающуюся беду.
Сейчас Штаты напоминают какое-то подобное явление и там дело идет к мощному выбросу энергии. По крайней мере, это так смотрится со стороны. В самом деле, после эпического обстрела сирийской авиабазы Томагавками очень было похоже на то, что вот-вот наконец доиграется поросенок Ын, однако пока - тихо. В Японское море уже стянулась мощная авианесущая ударная группировка, а совсем рядом с ней за пару дней будут пресловутый авианосец Карл Винсон. Между прочим, читателям будет интересно знать, что в Японском море, кроме указанного авианосца и кораблей ВМФ США и Японии, находится десантный вертолетоносец, название которого известно буквально всем. Это французский «Мистраль» с морской пехотой США на борту. В общем, заявленные учения всей этой армады продлятся с 3 по 22 мая и за это время может многое случиться. Но в любом случае, сейчас возникла какая-то информационная пауза, которую трудно объяснить.
Мы нашли это объяснение в нескольких тысячах километров от Японского моря, а именно - в округе Коламбия, г. Вашингтон. Ранее мы писали, что там произошло необычное событие, когда сенаторов автобусами возили в Белый Дом, где состоялся брифинг руководства Пентагона и Госдепа, на тему Северной Кореи. Событие было закрытым и, скорее всего, сенаторы получили информацию, которая им поможет поддержать решение президента, если тот даст команду на атаку ядерных объектов КНДР.
Но еще более секретное событие произошло в Конгрессе США. Там тоже были предприняты максимальные меры секретности, носящие беспрецедентный характер и перед конгрессменами выступили директор ФБР Джеймс Коми и глава АНБ адмирал Майком Роджерс, которые сделали то, чего никто и никогда в Штатах не делал. Они предоставили информацию оперативного характера, касающуюся хакерских атак российскими спецслужбами серверов кандидатов от демократов, и не только этого. Попытка вмешательства в президентские выборы США названа «российским кейсом» и там не только хакерские атаки, но и агентурные комбинации, которые никогда конгрессменам не озвучивались.
Как отмечают наблюдатели, после последнего доклада руководителей спецслужб, республиканцы и демократы отложили свои распри и глубоко ушли в тему, поскольку картина вырисовывается совершенно тревожная. Вновь избранный глава комитета по разведке, республиканец Майк Конауэй, заявил журналистом о том, что получив беспрецедентную информацию, конгрессмены решили провести расследование в максимально конструктивном и эффективном духе. Ожидается, что в ближайшее время комитет заслушает высокопоставленных лиц США на предмет связей с РФ. В зависимости от того, что там будет открыто, зависит и дальнейшая судьба президента Трампа. Худший вариант рассматривать не будем, а если для него все пройдет более или менее успешно и он сохранит свою должность, всю оставшуюся каденцию он будет вынужден доказывать, что с Путиным у него нет ничего общего. Вот тогда Ын и не только он, смогут лично познакомиться с образцами современного высокоточного оружия.
Пока же давление ситуации нарастает, магма где-то бурлит и скапливается ближе к выходу и взрыв неизбежен. Ибо в Штатах впервые за последние пару десятков лет очень трезво взглянули на Россию и теперь принимают решение о том, что с нею делать. Короче говоря, мы обязательно увидим вулкан и зажаренные тушки пока здравствующих и брызжущих ядом деятелей. Все эти процессы назад вернуть невозможно просто по их внутренней сути, а потому американцы могли бы где-то написать: «1991 - можем повторить», но вряд ли будут заниматься таким идиотизмом. Они просто сделают это.
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