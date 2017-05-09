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 Политика Украины
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Все про:День Победы (1021) праздник (1532)

 Украина сегодня отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне

день победы

Во вторник, 9 мая, Украина отмечает 72-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В 2015 году Верховной Радой Украины был принят закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", который установил 8 мая Днем памяти и примирения, а вместо советского праздника "День Победы" был установлен День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который ежегодно будет отмечаться 9 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что Украина никогда больше не будет праздновать День Победы 9 мая по российскому сценарию.

С 2015 года страна начала новую традицию празднования Дня Победы. Мемориальные мероприятия ко Дню Победы отличаются от советского образца, в частности акцент делается не на праздновании, а на чествовании жертв Второй мировой войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 мая в центре Киева частично перекроют и ограничат движение транспорта и пешеходов

Символом Дня памяти и примирения и Дня Победы стал красный мак, а лозунгом - "1939-1945. Помним. Побеждаем".

В этом году 9 мая в 10 часов президент Украина примет участие в церемонии почтения памяти погибших по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
После президент будет присутствовать на составлении военной присяги молодым пополнением отдельного полка Президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Памятные мероприятия также пройдут и в других городах страны.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "С чего они решили, что Украина - это фашисты? Не знаю", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО

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цензор а шо там у кацапов со снегом? плохой знак
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Вчора було в Чебурнеті що маскалям радять знов міняти шини на зимові.
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Фигня,на голову картонную коробку с пушкой и на Лондон!
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а что гей-оргиевских ленточек сегодня не﻿ будет?((
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Вот что мне это напомнило "лингам (каменный фалос) Бангкоке"Украина сегодня отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 6781
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дыбил, мля, скорбящий. мой дед прошел войну командиром танковой роты. и для него 9 мая всегда был праздником, как день окончания этого кошмара. скорбить надо 22 июня, когда начался кошмар, а не когда кончился. сколько ж вас идиотов развелось.
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все ясно. сын полицая. для вас 9 мая и правда скорбная дата. ваши хозяева из берлина проиграли. вот же ш незадача
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))ВАТА ходи мимо
Для меня твой номер в нике как бирка в ухе у коровы)))
ПОЦ ты штопаный....
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хм, стесняюсь спросить: как это!? Дырку на жопе можно заштопать, а вот про член заштопать - такого я еще не слышал! (Поц (идиш ‏פּאָץ‏‎ - половой член))
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В прошлом году кто-то на РашаТВ "оговорился" про "празднование 22 июня начала Великой отечественной войны"
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9 мая день победы над руССофашиской раБсией.
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Никакой так называемой победы не было. Была война между тоталитарными режимами. Украина - проигравшая сторона в этой войне. Вчера - день скорби, сегодня - праздника нет, все на работу.
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Це сумне свято...
Великою кров'ю перемогли одне зло і на довгі роки опинилися в пазурах іншого...
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Рашисти поставили все з ніг на голову і опоганили все і вся, як і Гітлер опоганив свастику.
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Рустем Адагамов добавил 4 новых фото.
18 апреля в 7:38 ·

Я перед каждым 9 мая думаю, что же это было - почему ваш рябой Сталин после 1945-го отменил празднование победы? А теперь знаю наверняка. Он хорошо помнил и страшное лето 1941, когда его краснознаменная и легендарная разбежалась и сдалась вся в плен немцам, и 1942, когда немцы летом вышли к Волге.
Эта рыжая усатая сука знала, что завалила трупами русские поля сражений ТАК, что у немцев были санатории, где лечились от неврозов пулеметчики. Потому что даже солдат не может не сойти с ума, когда на тебя волна за волной идут тысячи человек, а ты их должен убивать, потому что война. Вот так воевали великие русские полководцы.

Рябая сука знала, что настоящие фронтовики не простят ему этого и когда-нибудь завалят. Они же, те кто воевал, после войны никогда не рассказывали, что видели. Потому что это было страшно даже вспоминать. И они ничего не боялись. Их потом всех, искалеченных, без ног и без рук, на дощечках с подшипниками, убрали с улиц, сослали в «санатории», вроде концлагеря на Валааме.
А потом, при Брежневе, который там где-то подъедался на кухне полка или фронта, из 9 мая сделал "праздник со слезами на глазах". Из величайшей трагедии страны пропагандоны сделали "праздник". И чем дальше, тем он истеричней, громче, веселее.
А молодые ребята, которые погибли в 1941-1942 так и лежат просто в земле, непохороненные как люди, которые никому нахуй не нужны. Чтобы сейчас пропагандоны делали на их костях себе гешефт.
Ну вы поняли. А те, кто не понял - нах пошли.
Думайте об этом 9 мая. Думайте о пацанах, которых кинули на немецкие пулеметы, под танки. 9 мая - зто не праздник, это горе, когда плачут даже деревья. Перестаньте веселиться в этот день. Просто тихо посидите, вспомните 18-летниих убитых немцами мальчишек. Это не победа, это беда. Вспомните эти пацанов, которых убивали немцы. Поймите, в стране выбили целое поколение. Ну и какого ... вы пляшете??
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Я пам"ятаю їх ще в 50-х на саморобних візочках з коліщатками були майже всюди. "Братья и сестрьі, помогте кто чем может". А потім всі враз кудись зникли. Я тоді був ще малий, але це запам"яталось. Щодо німецьких кулеметників. Читав спогади німецьких фронтовиків(вони є в Інтернеті), так у них волосся ставало дибки від цього, а деякі втрачали розум.
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Мама розповідала зі своїх дитячих спогадів ,що в їхньому місті була лікарня,в якій знаходились поранені військові,це вже в післявоєнні роки.
Туди нікого не пускали,але постійні крики,стогін чули всі...
Моторошно...
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«День Победы» в СССР не праздновали 20 лет из-за страха советской власти перед реальными ветеранами. Когда же в 1965 баланс ветеранских сил перевесил с настоящих фронтовиков в пользу ветеранов карательных подразделений, «девятомай» начали осторожно использовать в целях пропаганды коммуно-фашизма, а далее уже подконорольный властям «девятомай» превратился просто в помпезные пьяные оргии победобесия для самоутверждения потомков советских фашистов - чинуш НКВД, КПСС и Комсомола - фронтовики при этом использовались и используются как живые музейные экспонаты пропагандистов как совка так и постсовка.
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по-немецкому ТВ LIVE началась "жевачка" - "военный парад" на россии (мАсква).....
Тьфу...... противно, т.к. с помощью союзников(!!) "красная армия" "победила"......
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никто и не отрицает что с их помощью. но где они были до 1944-го? и не напомнить как они драпали в 1939-м, не успевая грузиться на паромы в бельгии?
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а как наши в 41 драпали без паромов...и без Бельгии ты забыл?
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было дело. но начали то как раз с союзников. один дом павлова в сталинграде держался дольше, чем вся оборона всей франции
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ДАП держался дольше в борьбе с русскими фашистами!!!
ЗНАЙ ЭТО СУЧЕНОК
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ото своих же союзников)))) с братской Германии
Коротка памьять у вас КРЫСЫ ВАТНЫЕ
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http://holocaustrevisionism.blogspot.fi/2015/04/lend-lease.html

Украина сегодня отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 7711

«Студебеккеры» - грузовые автомобили из американских поставок в транспортном резерве командования Красной Армии. Время съемки: май 1944. Место съемки: Можайск.
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ссср 2 первых года второй мировой вообще союзником Гитлера был, и что?..
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Сралин с неймоверным отвращением в 39-41 отправлял на Германию вагоны с углем...сталью....лесом...бочки нефти...)))))
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и ничего. "несчастные" поляки в то время тоже не постеснялись кусок чехии отхватить. но почему то тихонько об этом молчат
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То есть тебя двухлетнее союзничество с Гитлером, когда он спокойно уничтожал евреев и оккупировал чужие территории не смущает. Всё, вопросов больше не имею.
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вопросы задавай польше англии франции сша которые еще начала вонйы разрешили германии окупировтаь чехословакию что и сталом одобрением войны, ссср тогда между прочим единственные кто вступился за чехословакию
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Вранье и попытка перекрутить историю, СССР единственный кто предложил помощь чехословакии после того как ее предали европейцы с сша, после чего и было фактическое одобрение начала второй мировой.
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А что ж такое история не нравится? Да? Решили по своему переписать? Да не доросли казнокрады ебаные переписывать историю.
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До 44 союзники воевали в Африке, затем в Италии отвлекая значительные силы Гитлера от восточного фронта. Напомни также пожалуйста как драпала красная армия превосходящая противника в солдатах и танках в 41 году? Еле-еле остановились только зимой.
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вы это серьезно? И по какому каналу идет эта чудо-передача?
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Украина по настоящему отмечает этот день, без пабедабесия и прочих ордынских идиотизмов.
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Страшная война была. И неизвестно чем бы закончилась, если бы не вступили союзники. Сталин готов был уничтожать своих людей миллионами. Чем-то похожа на нынешнюю войну, когда наших бойцов просто расстреливают каждый день, как в тире. Такое же отношение к своему народу. Наш тоже готов положить не мало, лишь бы мы и дальше оставались колонией рашки. Бессмертный полк по городам Украины под охраной ментов тому подтверждение.
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Вот интересно, жирную жопу гидранта и его холуя из ГШ, охраняют аж целый полк и отдельная бригада. Не слишком ли много для барыги с подельниками? Достаточно было бы дежурной смены вертухаев
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Почему в Мае?
Победа во Второй Мировой одержана 14 августа.
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Верно! А еще капитуляция Германии (а не победа над фашизмом или нацизмом) была подписана дважды 7 и 8 мая, а не 9 мая 1945 года.
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Капитуляция Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по ЕВРОПЕЙСКОМУ времени, 9 мая в СССР
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В это время в ссср было 9 мая, вот и празднуем 9 мая, давай еще новый год начнем отмечать по европейскому и американскому времени.
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Собітия празднуются по месту совершения, а не где находятся третьи страньі, тем более причина празднования 9 мая иная, а не время.
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Празднуется дата, так вот в ссср на тот момент было 9 мая, 9 мая и празднуется именно в тот момент когда вступило в силу капитуляция, ежегодно в 23:01 по европейскому времени у нас уже 9 мая.
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Якби не генерали мороз та багно, разом з "пєндосовським" лендлізом та допомогою Британії - гітлера зупинили б тільки Уральські гори.. Сьогодні не скільки свято, скільки - день скорботи за мільйонами життів простих людей, загублених диктаторськими режимами як і гітлера, так і сталіна.. Помовчати б сьогодні всім, поставити свічечку за упокій в храмі.. Танцювати на кістках полеглих - гріх..
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С детства любил этот праздник,два деда моих реально воевали,один погиб,второй прошёл три войны и вернулся домой трижды раненый,множество боевых наград и два ордена Славы 1и 2 степени!Но гнусное и вонючее кацапьё умудрилось и тут всё испоганить и засрать,что они хотят повторить 42 млн.жизней и разрушенные страны,сейчас когда реально видишь какая помощь шла по лендлизу и какое кол-во войск фашистов было задействовано в Италии и на побережье Франции то очень и очень многое становится ясным и понятным!Суки,даже даже из дня Победы сотворили "победобесие"проклятые кацапские мрази!!!
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эта дата 9-е мая у кацапов носит какое-то сакральное значение.все бесы беснуются а сатана правит бал у этих лишнехромосомных Украина сегодня отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 6591
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"Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что Украина никогда больше не будет праздновать День Победы 9 мая по российскому сценарию"... А выплаты "к празднику" для "ветеранов", которых под два(!) миллиона, - это не "совок"?! И что это за "ветераны войны", подавляющему большинству которых намного меньше, чем 90 лет (это если человека "забрили" в армию в 17 лет от роду году так в 1944 - 1945-м)?! И разве не кацапский сценарий, когда сложилась ситуация, что чем больше проходит времени от окончания "великой отечественной", то тем больше появляется весьма бодрых "ветеранов", которые даже не знают, как разобрать - собрать оружие?! Хватит уже отмечать этот "праздник пляски на костях", ХВАТИТ!!! Ну а принятие присяги молодым пополнением солдат на верность Народу Украины в день, когда большинство граждан нашей страны вспоминают и скорбят по своим уничтоженным кацапско-коммуняцкими "отцами - командирами" отцам, дедам и прадедам, - это вообще как?!! Твари лицемерные во главе со своим "шоколадным бароном"!!!
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Скорее кремлеботы косящие под патриотов, пытающиеся создать видимость того о чем так настояиво звездит кремлевская пропаганда. Никогда никакие патриоты Украины, как и просто нормальные люди не забудут своих предков, миллионы побративомв павших в войне, все остальное кремлевская ботва.
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Да, вот так и и говорят как раз клемлеботы косящие якобы под патриотов Украины, попытка создать видимость того о чем говорит очень долго кремлевская пропаганда.
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ !
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Почему первые 2 десятилетия ее никто не отмечал ?
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Если бы нацизма не стало - это была бы победа.
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Франсіско Пауліно Ерменегілдо Теодуло Франко і Баамонде Салгадо Пардо де Андраде, ісп. Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo de Andrade, 4 грудня 1892, Феррол, Галісія, Іспанія - 20 листопада 1975, Мадрид, Іспанія) - військовий і політичний діяч Іспанії, фактичний диктатор від 1939 до своєї смерті у 1975 році, генералісимус

Народився 4 грудня 1892 року в місті Ферролі провінції Ла-Корунья автономної громади Галісії, однієї з основних військово-морських баз Іспанії.
Був сином офіцера Ніколаса Франко і Сальгадо, рід якого походив з маранів (іспанських євреїв-сефардів, хрещених у католицтво в кінці XV століття.). Матір, Марія дель Пілар Багамонде і Пардо де Андраде з роду Педро Фернандеса де Кастро - сьомого графа Лемоса.Каудільйо був до кінця життя справжнім фашистом.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Франсіско_Франко
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Началась она в результате мюнхенского сговора когда европейские страны в тч такие как как польша и англия предали чехословакию и отдали ее на растерзание германии, это и было одобрением войны, ссср кстати тогда единственные кто захотел помочь чехословакии
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ссср кстати тогда единственные кто захотел помочь чехословакии... как и полякам, финнам, прибалтам, украинцам
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Украина и так была в ссср, а поляки как раз и участвовали в разделе чехословакии, это и бало самое начало войны, между прочим после того как узнали что ссср решили помочь чехословакии пригрозили объявлением войны если советские войска двинутся в чехословакию
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