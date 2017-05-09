 Украина сегодня отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне

В 2015 году Верховной Радой Украины был принят закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", который установил 8 мая Днем памяти и примирения, а вместо советского праздника "День Победы" был установлен День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который ежегодно будет отмечаться 9 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что Украина никогда больше не будет праздновать День Победы 9 мая по российскому сценарию.
С 2015 года страна начала новую традицию празднования Дня Победы. Мемориальные мероприятия ко Дню Победы отличаются от советского образца, в частности акцент делается не на праздновании, а на чествовании жертв Второй мировой войны.
Символом Дня памяти и примирения и Дня Победы стал красный мак, а лозунгом - "1939-1945. Помним. Побеждаем".
В этом году 9 мая в 10 часов президент Украина примет участие в церемонии почтения памяти погибших по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
После президент будет присутствовать на составлении военной присяги молодым пополнением отдельного полка Президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Памятные мероприятия также пройдут и в других городах страны.
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Для меня твой номер в нике как бирка в ухе у коровы)))
ПОЦ ты штопаный....
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Великою кров'ю перемогли одне зло і на довгі роки опинилися в пазурах іншого...
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18 апреля в 7:38 ·
Я перед каждым 9 мая думаю, что же это было - почему ваш рябой Сталин после 1945-го отменил празднование победы? А теперь знаю наверняка. Он хорошо помнил и страшное лето 1941, когда его краснознаменная и легендарная разбежалась и сдалась вся в плен немцам, и 1942, когда немцы летом вышли к Волге.
Эта рыжая усатая сука знала, что завалила трупами русские поля сражений ТАК, что у немцев были санатории, где лечились от неврозов пулеметчики. Потому что даже солдат не может не сойти с ума, когда на тебя волна за волной идут тысячи человек, а ты их должен убивать, потому что война. Вот так воевали великие русские полководцы.
Рябая сука знала, что настоящие фронтовики не простят ему этого и когда-нибудь завалят. Они же, те кто воевал, после войны никогда не рассказывали, что видели. Потому что это было страшно даже вспоминать. И они ничего не боялись. Их потом всех, искалеченных, без ног и без рук, на дощечках с подшипниками, убрали с улиц, сослали в «санатории», вроде концлагеря на Валааме.
А потом, при Брежневе, который там где-то подъедался на кухне полка или фронта, из 9 мая сделал "праздник со слезами на глазах". Из величайшей трагедии страны пропагандоны сделали "праздник". И чем дальше, тем он истеричней, громче, веселее.
А молодые ребята, которые погибли в 1941-1942 так и лежат просто в земле, непохороненные как люди, которые никому нахуй не нужны. Чтобы сейчас пропагандоны делали на их костях себе гешефт.
Ну вы поняли. А те, кто не понял - нах пошли.
Думайте об этом 9 мая. Думайте о пацанах, которых кинули на немецкие пулеметы, под танки. 9 мая - зто не праздник, это горе, когда плачут даже деревья. Перестаньте веселиться в этот день. Просто тихо посидите, вспомните 18-летниих убитых немцами мальчишек. Это не победа, это беда. Вспомните эти пацанов, которых убивали немцы. Поймите, в стране выбили целое поколение. Ну и какого ... вы пляшете??
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Туди нікого не пускали,але постійні крики,стогін чули всі...
Моторошно...
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Тьфу...... противно, т.к. с помощью союзников(!!) "красная армия" "победила"......
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ЗНАЙ ЭТО СУЧЕНОК
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Коротка памьять у вас КРЫСЫ ВАТНЫЕ
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«Студебеккеры» - грузовые автомобили из американских поставок в транспортном резерве командования Красной Армии. Время съемки: май 1944. Место съемки: Можайск.
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Лично видел?
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Победа во Второй Мировой одержана 14 августа.
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Народився 4 грудня 1892 року в місті Ферролі провінції Ла-Корунья автономної громади Галісії, однієї з основних військово-морських баз Іспанії.
Був сином офіцера Ніколаса Франко і Сальгадо, рід якого походив з маранів (іспанських євреїв-сефардів, хрещених у католицтво в кінці XV століття.). Матір, Марія дель Пілар Багамонде і Пардо де Андраде з роду Педро Фернандеса де Кастро - сьомого графа Лемоса.Каудільйо був до кінця життя справжнім фашистом.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Франсіско_Франко
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