 Россия переведет все авиарейсы с Беларусью в международные терминалы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Республики Беларусь и убывающих в обратном направлении, в отношении граждан третьих стран", - сказал Рапота.
Новые правила практически не коснутся граждан России и Беларуси, добавил он.
"Единственным изменением для граждан двух государств будет обязанность сохранять посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Республики Беларусь соответствующим авиарейсом для предъявления его по прибытии в Российскую Федерацию. Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут", - сказал Рапота.
Он уточнил, что граждане России и Беларуси будут пересекать границу между странами по своим внутренним паспортам.
В феврале Россия установила пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Приказ об этом выпустил директор ФСБ РФ Александр Бортников. До этого на границе стран не было пограничных зон.
За месяц до этого президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 стран на срок не более пяти суток. Разрешение распространяется на страны Евросоюза, а также США, Канаду, Китай, Японию, Бразилию и другие. При этом безвизовый режим Беларуси не распространяется на тех, кто прибывает в страну авиарейсами из России, а также на тех, кто собирается вылететь в российскиеаэропорты.
3127 65
Двое таможенников задержаны в аэропорту Жуляны за вымогание 1,3 тыс. евро взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж(11)
Пограничники в "Борисполе" не пропустили в Украину двух россиян(25)
Аэропорт "Киев" временно приостановил переговоры с лоукостом Ryanair(74)
Аэропорт для Ryanair: глава МА "Борисполь" предлагает Гостомель(47)
Зигзаги российских патриотов неизменны(0)
Замдиректора львовского аэропорта задержан при получении 40 тыс. грн взятки. ФОТО(4)
Взлетную полосу Ужгородского аэропорта отремонтируют в мае, - Москаль(5)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Красноармейцам, по большей части малообразованным, были свойственны полная неосведомленность в вопросах секса и грубое отношение к женщинам
Энтони Бивор / Antony Beevor
"Солдаты Красной армии не верят в "индивидуальные связи" с немецкими женщинами, - писал драматург Захар Аграненко в своем дневнике, который он вел во время войны в Восточной Пруссии. - Девять, десять, двенадцать сразу - они насилуют их коллективно".
Длинные колонны советских войск, вступивших в Восточную Пруссию в январе 1945 года, представляли собой необычную смесь современности и средневековья: танкисты в черных кожаных шлемах, казаки на косматых лошадях, к седлам которых было привязано награбленное, доджи и студебекеры, полученные по ленд-лизу, за которыми следовал второй эшелон, состоявший из телег. Разнообразию вооружения вполне соответствовало разнообразие характеров самих солдат, среди которых были как откровенные бандиты, пьяницы и насильники, так и коммунисты-идеалисты и представители интеллигенции, которые были шокированы поведением своих товарищей. В Москве Берия и Сталин прекрасно знали о происходящем из детальных докладов, в одном из которых сообщалось: "многие немцы полагают, что все немки, оставшиеся в Восточной Пруссии, были изнасилованы солдатами
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
болезнь под названием Россия - прогрессирует...
Ответить
Ответить
Ответить
А перемога над вами...залежить від того,яку ціну ми за неї заплатимо.Ще нічого не відомо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"А мне быстро не надо!"©
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Ё-мобиль. Гибридный автомобиль российского производства. Разработчики утверждали, что промышленное производство машин было запланировано на начало 2015 года. В проект было инвестировано более 250 000 000 евро. Всего было выпущено лишь 4 экземпляра этого авто. 7 апреля 2014 года проект был официально закрыт", - пишет Рабинович в своем Facebook.
Вторым провалом он называет запуск национального поисковика "Спутник"
2. Компания "Ростелеком" создала российскую национальную поисковую систему и интернет-портал. Ее запуск состоялся 22 мая 2014 года. На разработку поисковой системы было потрачено примерно $60 000 000. В первые дни запуска системы, примерное количество переходов россиян на интернет-сайты со страниц поиска "Спутник" составило около 5 млн. К сентябрю 2014 аудитория уменьшилась до 16,6 тыс. человек. Теперь в месяц на этот сайт заходит менее 1 000 человек", - рассказал экономист.
3. В российский YotaPhone, который был выпущен в декабре 2013 года, было вложено инвестиций в размере $50 000 000. За первый месяц продаж смартфона в розницу было продано лишь 6 сотен экземпляров, напоминает он.
4. Автомобильная компания Marussia Motors. Российская автомобильная компания, которая занималась производством спортивных автомобилей под маркой Marussia. Компания была основана в 2007 году российским актером, шоуменом и автогонщиком Николаем Фоменко совместно с предпринимателем Ефимом Островским. В апреле 2014 года компания объявила себя банкротом, все ее имущество было распродано. В этот проект было вложено 100 000 000 евро. Концепт оказался нежизнеспособным, "запустить автомобиль в серию не удалось"", - написал Рабинович.
Также потерпел неудачу проект "КОРТЕЖ", отмечает он. В феврале 2014 года правительство России объявило, что выделит 3,6 млрд руб на создание автомобиля для первых лиц государства. Эти деньги планировалось распределить в 2014-2016 гг, напомнил Рабинович.
Ответить