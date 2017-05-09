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Все про:аэропорт (1226) Беларусь (2569) Россия (70342)

 Россия переведет все авиарейсы с Беларусью в международные терминалы

Российская Федерация намерена ввести пограничный контроль самолетов и пассажиров, которые прибывают из Беларуси и улетают туда. С 15 мая все рейсы между Россией и Беларусью будут переведены в международные терминалы российских аэропортов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Республики Беларусь и убывающих в обратном направлении, в отношении граждан третьих стран", - сказал Рапота.

Новые правила практически не коснутся граждан России и Беларуси, добавил он.

"Единственным изменением для граждан двух государств будет обязанность сохранять посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Республики Беларусь соответствующим авиарейсом для предъявления его по прибытии в Российскую Федерацию. Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут", - сказал Рапота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Лукашенко заверил, что учения "Запад-2017" не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину

Он уточнил, что граждане России и Беларуси будут пересекать границу между странами по своим внутренним паспортам.

В феврале Россия установила пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Приказ об этом выпустил директор ФСБ РФ Александр Бортников. До этого на границе стран не было пограничных зон.

За месяц до этого президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 стран на срок не более пяти суток. Разрешение распространяется на страны Евросоюза, а также США, Канаду, Китай, Японию, Бразилию и другие. При этом безвизовый режим Беларуси не распространяется на тех, кто прибывает в страну авиарейсами из России, а также на тех, кто собирается вылететь в российскиеаэропорты.
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думаю что самый глубокий коммент на данный час!
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Они изнасиловали всех немок в возрасте от 8 до 80 лет


Красноармейцам, по большей части малообразованным, были свойственны полная неосведомленность в вопросах секса и грубое отношение к женщинам
Энтони Бивор / Antony Beevor

"Солдаты Красной армии не верят в "индивидуальные связи" с немецкими женщинами, - писал драматург Захар Аграненко в своем дневнике, который он вел во время войны в Восточной Пруссии. - Девять, десять, двенадцать сразу - они насилуют их коллективно".
Длинные колонны советских войск, вступивших в Восточную Пруссию в январе 1945 года, представляли собой необычную смесь современности и средневековья: танкисты в черных кожаных шлемах, казаки на косматых лошадях, к седлам которых было привязано награбленное, доджи и студебекеры, полученные по ленд-лизу, за которыми следовал второй эшелон, состоявший из телег. Разнообразию вооружения вполне соответствовало разнообразие характеров самих солдат, среди которых были как откровенные бандиты, пьяницы и насильники, так и коммунисты-идеалисты и представители интеллигенции, которые были шокированы поведением своих товарищей. В Москве Берия и Сталин прекрасно знали о происходящем из детальных докладов, в одном из которых сообщалось: "многие немцы полагают, что все немки, оставшиеся в Восточной Пруссии, были изнасилованы солдатами
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Самая животрепещущая новость на сегодняшний день.
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Безвиз на 5 дней. Сжатый срок. Хотя бы неделю сделал бы, ни туда ни сюда. Но хуйлу нож в спину.
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а как же таЁжный союз и поцелуи в десна...
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Какой там нахрен таёжный союз, какое там на куй союзное государство? Беларусь - это Беларусь! А раиSSия- это раиSSия!
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Скорботи буде , яка перемога над тими кого більшість українців рахувала друзями , взагалі то напад росії на Україну це більш велика трагедія ніж розпад СРСР , це крах мрій про слов'янську єдність .
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Я не пишу ? Коли як , або с ким спілкуюсь , я ж западенець .
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Ну, про російськомовну щелепу я чув, але щоб росіськопишучий палець... Це вже занадто.
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Параша намного хуже чем фашисты.Они нас братьями называли,а потом в самый трудный момент напали.Это не предательство даже,а намного хуже.Покаятся еще.
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Розвал росії буде справжнім святом.)))
А перемога над вами...залежить від того,яку ціну ми за неї заплатимо.Ще нічого не відомо.
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Невзоров просто трохи більше розуміє що відбувається і бачить потенційні наслідки , але він недалеко пішов від путіністів .
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Можливо , хоча мені вже здається що там нема ні менталітету ні власної думки , тільки рефлекси на телебачення .
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росіяни дійсно не хочуть брати на себе відповідальність..
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заслуживает уважения.... не то что высеры и визги пидоРаских, некогда уважаемых, артистишек, по этому поводу, от которых сейчас тупо тошнит....
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Дитина війни , а хтось робе з нього посьміховисько на жаль.
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Його гріх , моя мама таких же років , не можу її в такому вигляді уявити .
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Моя старша за нього, але такого не робить.
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Якщо порахувати,то наймолодші ветерани повинні бути десь з 1927 року ,тобто зараз їм десь по 90. Чи багато в нас таких ?
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Наврядчи , якщо і знадеться тисяч з 10 то дуже добре .
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"Новые правила практически не коснутся граждан России и Беларуси, добавил он", - практически не коснутся, а теоретически еще как, если проверять будут паспорт и остальное. Как всегда от россиян ложь.
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Вот подумайте как не коснется это беларусов, если самолеты будут летать в неудобные аэропорты?
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А Вы думаете, простой беларус полетит в маацкву самолётом? Да и что там нормальному беларусу делать...
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Так я говорил, что на заработки летают в разный север...А теперь сначала в международный аэропорт.
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Паспорт на то и даден, что бы его проверяли. Без него и билета не дадут.
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А еще вам нужно прививки делать прямо в мозг.
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Сначала нужно будет кость перфоратором просверлить...
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а че..без перевода в международніе терминалі нельзя проверить?
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Аэропорты те же, но в международных терминалах ВИП обслуживание(чай, кофе бесплатно).
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ну да..в дурашке может біть только ВИЧ обслуживание..
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Можно, и будет быстрее.
"А мне быстро не надо!"©
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А по всей линии границы с кацапами,нужны ещё рвы с крокодилами, 10-ти метровые(в высоту) заборы под напряжением в пару киловольт и минные поля. А то что-то "очень сильно хотят они дружить"!!!
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Білорусі не вистачає в пазлі між Україною та прибалтикою і в якийсь момент цей пазл стане на своє місце.
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ну да, ну да... а рейсы в Даунбабве и Луганду в космопорт?
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Российский финансист и блогер Слава Рабинович перечислил провальные российские проекты, иронично назвав их "вставанием с колен", а саму РФ - "самой великой страной в мире".
1. Ё-мобиль. Гибридный автомобиль российского производства. Разработчики утверждали, что промышленное производство машин было запланировано на начало 2015 года. В проект было инвестировано более 250 000 000 евро. Всего было выпущено лишь 4 экземпляра этого авто. 7 апреля 2014 года проект был официально закрыт", - пишет Рабинович в своем Facebook.
Вторым провалом он называет запуск национального поисковика "Спутник"
2. Компания "Ростелеком" создала российскую национальную поисковую систему и интернет-портал. Ее запуск состоялся 22 мая 2014 года. На разработку поисковой системы было потрачено примерно $60 000 000. В первые дни запуска системы, примерное количество переходов россиян на интернет-сайты со страниц поиска "Спутник" составило около 5 млн. К сентябрю 2014 аудитория уменьшилась до 16,6 тыс. человек. Теперь в месяц на этот сайт заходит менее 1 000 человек", - рассказал экономист.
3. В российский YotaPhone, который был выпущен в декабре 2013 года, было вложено инвестиций в размере $50 000 000. За первый месяц продаж смартфона в розницу было продано лишь 6 сотен экземпляров, напоминает он.
4. Автомобильная компания Marussia Motors. Российская автомобильная компания, которая занималась производством спортивных автомобилей под маркой Marussia. Компания была основана в 2007 году российским актером, шоуменом и автогонщиком Николаем Фоменко совместно с предпринимателем Ефимом Островским. В апреле 2014 года компания объявила себя банкротом, все ее имущество было распродано. В этот проект было вложено 100 000 000 евро. Концепт оказался нежизнеспособным, "запустить автомобиль в серию не удалось"", - написал Рабинович.
Также потерпел неудачу проект "КОРТЕЖ", отмечает он. В феврале 2014 года правительство России объявило, что выделит 3,6 млрд руб на создание автомобиля для первых лиц государства. Эти деньги планировалось распределить в 2014-2016 гг, напомнил Рабинович.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия переведет все авиарейсы с Беларусью в международные терминалы
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