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 Политика Украины
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Все про:боевик (18634) терроризм (20208) Захарченко Александр (178) Безлер (14)

 "Какой дегенерал болван, такие и советники - дебилы", - террорист Безлер про террориста Захарченко

Террорист Игорь Безлер прокомментировал информацию о якобы "покушении" на главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

Как передает Цензор.НЕТ, его сообщение опубликовано на странице супруги Анжелики Шутенко-Безлер в социальной сети Facebook.

"Феерические идиоты из окружения дегенерала всея "ДНР" типа Казакова, после Рейкьявика и 15-летней отсидки прабабки в Сибири, недолго думали, как поднять "имидж" куриноголовому чучелу, обратить на себя внимание и отвлечь от смешного бреда, который он несет! Я уже писал, что "дна" у этих идиотов не существует. Дегенерал и его советники умудряются не только пробивать дно, но еще и умудряются постучаться в этот момент снизу. Они - как пуля. Пробивают дно за дном, даже не замечая.:-) Чёткие, дерзкие, как снаряд резкие.:-) (с). Теперь теракт выдумали с двумя взрывами, да какой хитрый:-) "Чикенбургера" даже рядом не было. То ли украинские ДРГ разучились работать, то ли мозгов у советника дегенерала не хватает, что и не удивительно. Правда, Украине его и трогать не за что. Всё украинское телевидение не справится с задачей дискредитации "народной республики" лучше, чем это делает сам откровенный идиот Захарченко. Какой дегенерал болван, такие и советники - дебилы. Жду очередного пробития дна феерически тупой команды дегенерала с ним во главе".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "В 2014 году мы встретились с инопланетянами, и они передали нам свои технологии", - главарь боевиков "ДНР" Захарченко. ВИДЕО
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Не сломленный триллионер Путин из России , смотрит с ненавистью на упитаных бендерофашистов которые перестали поставлять качественный ботокс.
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Два дебила - это сила.
Безлер и Захар скотина.
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Бг-ггг...на newрабсии новая фэйшн на матрасовку....Вота и в Африке -вата.... А ШО ДЕЛАТЬ....ХЕХ....
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Новая мода , выдержаные цвета ватников. Можно использовать как матрас
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Чел явно недоперепил.... или надеется, шо ему нальют (опохмелиться)...
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Не думал что когда-то лайкну пост этого беса, но тут грех не лайкнуть
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Теж взяли сумніви , але піду вашим шляхом .
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Яркий представитель тех кто орут деды воевали,а спроси про предков, будет мычать.
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Он вряд ли знает кто его папа, а тут разговор аж за пабабку.
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Вот не спросили как ее зовут..... Можно было бы долго глумиться
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С Днем Победы!!! Спасибо дедам за победу!!! Слава Украине!
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https://www.facebook.com/beztabu.ua/videos/1945285282368853/

8 мая, двое русских вывесили над блиндажом красный флаг. В честь Дня победы. Ну их и поздравили. Фейерверком
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На видео траектория полета снаряда интересная, как будто снаряд самонаводящийся. Над блиндажем он пошел резко вниз. Если это так, то это хорошо.
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Это не снаряд, а визиткаяроша. Новая модификация, ВЯ-2м. )
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Ну зря вы так!! Захарику с 2014г новые технологии поставляют инопланетяне. Теперь он недосягаем.Вот мне интересно что в лугандонии добавляют в боярышник?
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шо захарченко, шо безлер - два куска говна .... которые ещё дышат
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Захер, нахер внатуре, пошел на вы, как и обещалось...
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Безлер в отличие от Захера хоть не являлся пациэнтом психкурорта.Пидар конечно редкостный,но не в пример дыровским куроебам.Интересно,а Бес 9 мая празднует?Всетаки по крови он крымский немец.
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первое покушение на володьку чЛенина было 1 января 1918 года,правда неудачное,пострадал некий Фридрих Платтен вместо чЛенина.30 августа 1918 года ина заводе Михельсона некая полуслепая Фанни Каплан выстрелила в вождя мирового дебилизма несколько раз отравленными пулями тяжело ранив болвана.В этот же день был убит председатель Петроградского ВЧК Урицкий.6 января 1919 года некий знаменитый вор по кличке Кошелёк и его банда ограбили автомобиль чЛенина,денех при чЛенине не было,забрали пальто и скрылись.Ильыч вышел из машины и быстро пошел пешком с бутылкой молока для Крупской..
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Путь на волю и тернист и долог---и не как не завершиться ход! Не беда что слишком много вовок---А беда что мало Фань Каплан! И. Губерман.
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Сидит это вумное уже никто,всем тычки раздает из зависти...
И как вы, дегенераты, еще и разницу между собой находите,все же на один моцк...
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Вангую захеру: "покушение" отвлекающий маневр... SURE, следует ожидать более обнадеживающих новостей не в твою пользу.
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чем дальше от войны,тем больше ветеранофф
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С каких-с каких... На каазлабаде один фронт - потешный.
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Краще, пусть им черти в Аду прикалывают те медальки на дупе.
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Ну Моисеев видимо герой анальных фронтов...
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Кстати это не касается Вики Цигановой. Она герой. За песню *Русская водка---что ты натворила*! Ну не отнять. Браво!
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Що Безлер , що Гиркін стали набагато краще розбиратися що робити в Донеьку з Луганськм відразу як їх звідти нагнали .
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Бг-ггг...То они готовят к Гааге отмазки... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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На трансфоматорній будці у Пітері, є ще три нерозписані стіни для ,,героїв,,. Один партрет буде в позаземних обладунках.
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КАК-КАК... муйлуша воображает себя сталиным...
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Рокоссовский видать в шоке ,, как же так мол , я же его взял ещё в 45 м . !! "Какой дегенерал болван, такие и советники - дебилы", - террорист Безлер про террориста Захарченко - Цензор.НЕТ 6570.
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Еще не было войны с Германией а писатели СССРа дохлого получили воинские звания
Борис Полевой подполковником стал,Константин Симонов полковником,Александр Фадеев полковник и бригадный комиссар,ну тд..
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вроде не львов. не припомню у нас такую колокольню.
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Тот случай, когда трудно не согласиться.
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У Захера сейчас новая фишка- будет Рейкьявик освобождать от американских захватчиков! Мстить за прабабку!
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а по-ммоему, еще чутка и спецы станут оказывать ему медпомощь - удалять занозы из моска... одним словом , галоперидол взлетит в цене...
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а Вихтар Хвидарович дважды не сидевший,майор запаса СА так было записано его рукой в биографии,кто был никем,тот стал всем...
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Запасную легенду в биографии сочиняли после войны всякие ублюдки и проходимцы в совке повально,отбирая и убивая участников войны, документы которых было в то время легко переделать, влепив нужное фото и продолжая жить двойной жизнью...Батя рассказывал такое что ужос...
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захарченко не болван, а легитимный участник Минского процесса.
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хенерал окорочковой кацаПсинскай армии ЗаХЕРченко получил медальку от фюрера кремля за заслуги пред Атечествам РАБссии 2 степени
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Следуйщее покушение на хенерала ДыНыРы будет подрыв китайской петарды в дупе у Захара. Обвинят уже не укрДРГ а госдеп и ЦРУ.
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"Я уже писал, что "дна" у этих идиотов не существует. Они - как пуля."
Согласен, такие же дебилы, как она.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Какой дегенерал болван, такие и советники - дебилы", - террорист Безлер про террориста Захарченко
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