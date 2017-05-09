 "Какой дегенерал болван, такие и советники - дебилы", - террорист Безлер про террориста Захарченко

Как передает Цензор.НЕТ, его сообщение опубликовано на странице супруги Анжелики Шутенко-Безлер в социальной сети Facebook.
"Феерические идиоты из окружения дегенерала всея "ДНР" типа Казакова, после Рейкьявика и 15-летней отсидки прабабки в Сибири, недолго думали, как поднять "имидж" куриноголовому чучелу, обратить на себя внимание и отвлечь от смешного бреда, который он несет! Я уже писал, что "дна" у этих идиотов не существует. Дегенерал и его советники умудряются не только пробивать дно, но еще и умудряются постучаться в этот момент снизу. Они - как пуля. Пробивают дно за дном, даже не замечая.:-) Чёткие, дерзкие, как снаряд резкие.:-) (с). Теперь теракт выдумали с двумя взрывами, да какой хитрый:-) "Чикенбургера" даже рядом не было. То ли украинские ДРГ разучились работать, то ли мозгов у советника дегенерала не хватает, что и не удивительно. Правда, Украине его и трогать не за что. Всё украинское телевидение не справится с задачей дискредитации "народной республики" лучше, чем это делает сам откровенный идиот Захарченко. Какой дегенерал болван, такие и советники - дебилы. Жду очередного пробития дна феерически тупой команды дегенерала с ним во главе".
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Безлер и Захар скотина.
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(матрас)
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8 мая, двое русских вывесили над блиндажом красный флаг. В честь Дня победы. Ну их и поздравили. Фейерверком
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И как вы, дегенераты, еще и разницу между собой находите,все же на один моцк...
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Борис Полевой подполковником стал,Константин Симонов полковником,Александр Фадеев полковник и бригадный комиссар,ну тд..
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Согласен, такие же дебилы, как она.
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