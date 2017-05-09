 В Евросоюзе обсудят торговые преференции для Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, этот вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая.
"Совет ЕС обсудит состояние дел относительно временных автономных торговых мер для Украины. Это законодательное предложение было внесено в сентябре 2016 года с целью содействия доступу Украины на рынок ЕС в части поставок некоторых видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, учитывая сложную экономическую ситуацию и проведение экономических реформ в Украине", - заявили в Совете ЕС.
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В начале мая Комитет Европарламента по вопросам международной торговли одобрил законодательный регламент об увеличении для Украины экспортных квот на поставку некоторых видов товаров в страны ЕС.
Увеличение квот на украинский экспорт в ЕС будет касаться томатов, пшеницы и минеральных удобрений.
Далее, по процедуре, это решение должен окончательно утвердить Европарламент на пленарном заседании в мае, а также Совет ЕС.
Правительство Украины обратилось к Еврокомиссии с просьбой предоставить государству односторонние торговые преференции с целью компенсации экономических потерь, вызванных российской агрессией.
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Также гражданам выдали и небольшие листы бумаги, где на арабском языке говорилось о том, как правильно носить символ Победы. Организаторы акции отмечают, что им удалось выдать прохожим десятки ленточек, сирийцы с радостью разбирали их и закрепляли на груди.
Многие прохожие заметили, что смотрят Парад Победы в Москве по телевизору, когда есть возможность. Также некоторые из них провели параллели и назвали терроризм, с которым сегодня Россия сражается в Сирии, современным фашизмом.
Акция по раздаче ленточек была проведена в сирийском Алеппо впервые. http://mignews.com/news/politic/world/080517_163023_92397.html
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