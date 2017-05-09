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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:Совет Европы (410) торговля (809)

 В Евросоюзе обсудят торговые преференции для Украины

Совет Европейского Союза обсудит текущую ситуацию по увеличению для Украины квот на экспорт некоторых видов товаров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, этот вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая.

"Совет ЕС обсудит состояние дел относительно временных автономных торговых мер для Украины. Это законодательное предложение было внесено в сентябре 2016 года с целью содействия доступу Украины на рынок ЕС в части поставок некоторых видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, учитывая сложную экономическую ситуацию и проведение экономических реформ в Украине", - заявили в Совете ЕС.

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В начале мая Комитет Европарламента по вопросам международной торговли одобрил законодательный регламент об увеличении для Украины экспортных квот на поставку некоторых видов товаров в страны ЕС.

Увеличение квот на украинский экспорт в ЕС будет касаться томатов, пшеницы и минеральных удобрений.

Далее, по процедуре, это решение должен окончательно утвердить Европарламент на пленарном заседании в мае, а также Совет ЕС.

Правительство Украины обратилось к Еврокомиссии с просьбой предоставить государству односторонние торговые преференции с целью компенсации экономических потерь, вызванных российской агрессией.

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В сирийском Алеппо раздали георгиевские ленточки Члены русскоязычной общины Алеппо вышли накануне Дня Победы на главную площадь города и раздали своим соседям георгиевские ленточки.

Также гражданам выдали и небольшие листы бумаги, где на арабском языке говорилось о том, как правильно носить символ Победы. Организаторы акции отмечают, что им удалось выдать прохожим десятки ленточек, сирийцы с радостью разбирали их и закрепляли на груди.

Многие прохожие заметили, что смотрят Парад Победы в Москве по телевизору, когда есть возможность. Также некоторые из них провели параллели и назвали терроризм, с которым сегодня Россия сражается в Сирии, современным фашизмом.

Акция по раздаче ленточек была проведена в сирийском Алеппо впервые. http://mignews.com/news/politic/world/080517_163023_92397.html
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Європейський ринок дуже перенасичений та обмежений,за кожну квоту йде серйозна боротьба,нам дістануться навіть не крихти...
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