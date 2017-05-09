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 Один воин погиб, девять ранены. За сутки боевики совершили 50 обстрелов, - пресс-центр штаба АТО

жертвы ато

За прошедшие сутки российско-террористические войска 50 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Один украинский военнослужащий погиб, девять получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении боевики обстреливали Камянку из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Невельское и Троицкое - из минометов калибра 120 мм, Луганское - из гранатометов, Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм и гранатометов, Авдеевку - из минометов калибра 120 мм, 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Зайцево и Пески - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, Новгородское - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг накрывал позиции рядом с Павлополем. Артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие противник применял по опорным пунктам неподалеку Гнутово. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам морских пехотинцев под Водяным. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по защитникам Красногоровки, а из гранатометов различных систем вел огонь по защитникам Широкино и Чермалыка. Из минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов противник бил по позициям неподалеку Марьинки. Из стрелкового оружия враг обстреливал опорные пункты рядом с Гранитным. В районе Новотроицкого действовали вражеские снайперы", - сказано в сообщении.

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На Луганском направлении боевики обстреливали Новозвановку из артиллерийских систем калибра 122 мм, Крымское - из минометов калибра 120 мм и гранатометов, Троицкое - из минометов калибра 82 мм и гранатометов, Желтое - из противотанковых гранатометов, Станицу Луганскую и Валуйское - из гранатометов и стрелкового оружия, Донец - из стрелкового оружия.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - сообщили в штабе.
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Царство Небесне полеглим в боротьбі з російськими окупантами.. Пораненим - найшвидшого одужання та здоров'я..
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Вечная память герою, здоровья раненным, смерть - окупантам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин воин погиб, девять ранены. За сутки боевики совершили 50 обстрелов, - пресс-центр штаба АТО
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