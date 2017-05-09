 Тиллерсон детально владеет ситуацией о российской агрессии на Донбассе, - Климкин

Об этом рассказал в первый день визита в Вашингтон министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Я очень подробно обсуждал это с Тиллерсоном, сначала здесь в Вашингтоне, а потом у нас была содержательная встреча в Брюсселе во время Комиссии Украина-НАТО. Он сейчас понимает не просто в общем логику нашей общей позиции, а осознает все детали", - отметил глава украинского МИД.
В этой связи Климкин выразил надежду, что госсекретарь США "давит на российскую сторону с целью имплементации Минских договоренностей.
Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что Вашингтон присоединится к нормандскому формату, украинский министр отметил, что в этой связи важна не столько "геометрия процесса", сколько его эффективность.
"Будет ли это параллельный процесс - нормандский формат и давление США на Россию, мы сможем на отдельных этапах создать общие элементы. Об этом будем разговаривать", - сказал министр. Он проинформировал, что в последний раз он очень подробно обсудил это с госсекретарем США. По его словам, на нынешнем этапе идея заключается в том, чтобы достичь реальных результатов по очень важным первым пунктам Минских договоренностей - установление безопасности и освобождения заложников.
"Если это удастся сделать лучше, координируя усилия, будем делать так", - сказал Климкин. Вместе с тем, он не исключил принятия "политического решения" о привлечении к урегулированию на востоке Украины Соединенных Штатов или стран Женевского формата "сочетание будапештского и нормандского форматов".
"Все эти вопросы обсуждаем, но главное, конечно, результат", - подытожил украинский министр.
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Так, что, чем владееет Тиллерсон после рассказов Порошенко и Климкина еще проверить надо.
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