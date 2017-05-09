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 Тиллерсон детально владеет ситуацией о российской агрессии на Донбассе, - Климкин

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон знает об агрессии РФ против Украины в подробностях, поскольку с ним обсуждались и продолжают обсуждаться различные варианты решения ситуации.

Об этом рассказал в первый день визита в Вашингтон министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я очень подробно обсуждал это с Тиллерсоном, сначала здесь в Вашингтоне, а потом у нас была содержательная встреча в Брюсселе во время Комиссии Украина-НАТО. Он сейчас понимает не просто в общем логику нашей общей позиции, а осознает все детали", - отметил глава украинского МИД.

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В этой связи Климкин выразил надежду, что госсекретарь США "давит на российскую сторону с целью имплементации Минских договоренностей.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что Вашингтон присоединится к нормандскому формату, украинский министр отметил, что в этой связи важна не столько "геометрия процесса", сколько его эффективность.

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"Будет ли это параллельный процесс - нормандский формат и давление США на Россию, мы сможем на отдельных этапах создать общие элементы. Об этом будем разговаривать", - сказал министр. Он проинформировал, что в последний раз он очень подробно обсудил это с госсекретарем США. По его словам, на нынешнем этапе идея заключается в том, чтобы достичь реальных результатов по очень важным первым пунктам Минских договоренностей - установление безопасности и освобождения заложников.

"Если это удастся сделать лучше, координируя усилия, будем делать так", - сказал Климкин. Вместе с тем, он не исключил принятия "политического решения" о привлечении к урегулированию на востоке Украины Соединенных Штатов или стран Женевского формата "сочетание будапештского и нормандского форматов".

"Все эти вопросы обсуждаем, но главное, конечно, результат", - подытожил украинский министр.

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до выборов в рашке ничего не изменится. ну, если только ВСУ решит вопрос, стремительным захватом небольшой части государственной границы на южном направлении. Новоазовск и Тельманово вернет под свой контроль. и тогда мы там разместим патруль ОБСЕ, что бы им сподручнее видно было, как рашкины войска гарцуют туда - сюда. для нормальной армии это небольшая задача, это же не Берлин брать.
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А тем временем на Красной площади во время репетиции парада подрались ветераны, всего 4 человека. Самому младшему - 50 лет, самому старшему - 70.
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А Петр владеет ситуацией? или он только, коробкой конфет, овладевает?
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детальнo в меню,но вьі почувствуйте разницу:1)"епнутьій"срускрепньій клоп путлер-преемник 600 тьіс.власовцев-цинично пляшет на костях 27-и млн. жертв "коричневой чумьі",мечтая о реванше рейха,его зомбированная бьідлятина в єкстазе под боярьішником "штрафбатьі" мяса формирует для дальнейшей оккупации,а 2)хрюшеньки-пособники всё норовят изнутри подорвать любьіми способами народное сопротивление оккупанту-воруя бабло,разжигая межусобицьі,спонсируя коллаборантов,обманьівая мировое сообщество откатами и оффшорами.
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Минский сговор искажает реальную ситуацию в интересах Кремля.
Так, что, чем владееет Тиллерсон после рассказов Порошенко и Климкина еще проверить надо.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон детально владеет ситуацией о российской агрессии на Донбассе, - Климкин
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