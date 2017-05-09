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Все про:Джамала (147) Евровидение (671) скандал (5015) церемония (30)

 Супервайзер Евровидения-2017 объяснил отсутствие Джамалы на красной дорожке

После публикации продюсером и пиар-директором Джамалы текста с описанными недостатками церемонии открытия "Евровидения-2017" в Сети началась оживленная дискуссия. Основным ее обсуждением является фраза о запрете Джамале идти самым длинным красным проходом конкурса.

Как передает Цензор.НЕТ, в разговоре с ТСН.uа супервайзер "Евровидения-2017" Сергей Проскурня высказал свою позицию в этом вопросе.

Важно начать с того, что регламент церемонии красной дорожки утверждает Европейский вещательный союз, как организатор конкурса. По словам Сергея, сценарий этого процесса создавался согласно канонам EBU. Они заключаются в том, чтобы по красной дорожке шли только делегации стран-участниц и ведущие.

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"Вопрос: почему на этой дорожке не было Селин Дион, Тото Кутуньо. Они тоже могли претендовать на это, как звезды прошлых лет? Почему там не было Саши Рыбака, почему не было Кончиты? Эти вопросы - риторические. Почему Джамала должна была там быть? Я знаю, кто ему (продюсеру Джамалы, прим.ред.) обещал вертолет, но этот человек не имеет отношения к дирекции и креативной группе "Евровидение". Я объявил, что мы имеем закрытое небо и в связи с этим мне по сценарию сократили все сцены с монгольфьерами. Тогда мы придумали эти шары, которые несли флаги. И мы уже имеем десять фидбеков, куда они приземлились", - отмечает супервайзер.

Сергей также вспомнил ситуацию с гонораром за выступление Джамалы в песенном конкурсе, который обсуждался в Сети. Проскурня объяснил, чем обоснована сумма в практически миллион гривен. "По факту: движение делегаций и их последовательность (на красной дорожке) утверждается EBU. Мы сделали свое предложение, и оно было базировано на традиции "Евровидения": только участники конкурса и ведущие идут по дорожке. Мое предложение было, что мы идем в последовательности азбуки стран.

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Мы последовали этому даже в тех моментах, когда не могли оттянуть представительницу Албании от корреспондентов, и она задержала весь процесс на полчаса. Все делегации вежливо ждали, пока она уехала, отрезала ленту и флаг Албании полетел. Это был абсолютный принцип. За час до начала красной дорожки я получил официальное уведомление от EBU (Европейского вещательного союза) о том, что по дорожке будут идти Кристер Бйоркман (продюсер конкурсной части "Евровидения-2017") и Ола Мельциг (директор по производству "Евровидение-2017") как люди, которые отвечают за конкурс и техническую часть", - рассказывает Сергей.

Креативный директор событий "Евровидения-2017" подчеркнул, что продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский знал, кто утверждает сценарий церемонии открытия конкурса и регламент дорожки. "Я с ним говорил только про церемонию открытия, никогда между нами не было темы красной дорожки. И не могло быть, потому что я еще с 17-го декабря, когда начал реально осуществлять свою работу, знал, что есть канон, который мы не можем нарушить", - отметил Проскурня.

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Утверждение о том, что в Стокгольме на красной дорожке гостей встречал победитель "Евровидения-2015" Монс Зелмерлев Сергей прокомментировал так: "Почему это вопрос ко мне? Если бы мне EBU сказал, что у нас канон: победитель прошлого года встречает на красной дорожке. Я разве был бы против? Это смешно даже говорить. Я люблю Джамалу, хожу на все ее концерты и покупаю билеты, ни разу меня никто не пригласил", - подытожил Сергей Проскурня. К слову, победительницы "Евровидения-2004" Русланы на красной дорожке не было. Звезда также не пела в КВЦ "Парковый", хотя в тексте от продюсера Джамалы указано "...отправился внутрь слушать выступление Олега Скрипки и Русланы в сопровождении оркестра народных инструментов".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее PR-директор Джамалы Денис Козловский сообщил, что победительнице международного песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамале запретили выходить на красную дорожку "Евровидения".


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цитата: когда не могли оттянуть представительницу Албании от корреспондентов , а что ж там, за звезда такая, что от, журналюг, утащить сложно?
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https://euroinvision.ru/blog/ot_albanii_na_evrovidenie_2017_otpravitsja_lindita_halimi/2016-12-23-1397
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спасибо за ссылку. Кстати, подкачанная. такая, леди. Бицуха просматривается)))
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Я так тему с миллионом гривень и не понял из данного интервью...
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угу заретушировали нормально https://www.youtube.com/watch?v=9e3usZ779pw
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Ребята, а позвонить друг другу не пробовали до того,как устраивать срач?
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Меня Евровидение интересует лишь в контексте разрушения кацапских жоп посредством взрыва.
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что он дуру гонит , причём тут Кончита и Кутуньо? ....вы козлы не пустили на дорожку хозяйку конкурса....
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" . Я хожу на все ее концерты и покупаю билеты, ни разу меня никто не пригласил", - подытожил Сергей Проскурня

. =======

кончита проскурня про Кутуньо и про каноны EBU может не здеть ...

нашлись доброхоты которые бабла этой падлюке подкинули, чтобы оно Украине подгадило
.
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Короче ..везде бандиты и конкуренция бандитов..Что будет с миром дальше --неизвестно
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесСупервайзер Евровидения-2017 объяснил отсутствие Джамалы на красной дорожке
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