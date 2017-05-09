 Трамп должен встретиться с Порошенко перед встречей с Путиным - заявление сенаторов США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
Сенаторы призывают его активнее взаимодействовать с давними союзниками Соединенных Штатов и увеличить поддержку институтам и европейским правительствам, которые помогают сохранять существующий международный порядок.
"Мы призываем вас встретиться с лидерами Украины, включительно с президентом Петром Порошенко, перед любой официальной встречей с руководителями России, включительно с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в письме.
"Встреча с демократически избранными представителями Украины будет сильный сигнал, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять приоритет давним союзникам и будут продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся агрессии".
Под письмом подписались сенаторы Джон Маккейн, Боб Менендез, Роб Портман, Боб Кейси, Джеймс Инхоф и Джин Шахин.
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