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 Трамп должен встретиться с Порошенко перед встречей с Путиным - заявление сенаторов США

На веб-странице сенатора Роба Портмана появился текст письма Дональду Трампу от сенаторов, в котором они призывают его встретиться с президентом Украины Петром Порошенко до встречи с президентом Путиным на саммите G20 в июле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Сенаторы призывают его активнее взаимодействовать с давними союзниками Соединенных Штатов и увеличить поддержку институтам и европейским правительствам, которые помогают сохранять существующий международный порядок.

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"Мы призываем вас встретиться с лидерами Украины, включительно с президентом Петром Порошенко, перед любой официальной встречей с руководителями России, включительно с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в письме.

"Встреча с демократически избранными представителями Украины будет сильный сигнал, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять приоритет давним союзникам и будут продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся агрессии".

Под письмом подписались сенаторы Джон Маккейн, Боб Менендез, Роб Портман, Боб Кейси, Джеймс Инхоф и Джин Шахин.

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хуйло и так закантачено и обосцано всем миром вместе с русней.
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кацапы по ночам тут лазят-ану пшли к ипеням атседа падлюки
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И подадут на той встрече Хуйлу на лопате!
Трамп должен встретиться с Порошенко перед встречей с Путиным - заявление сенаторов США - Цензор.НЕТ 9966
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп должен встретиться с Порошенко перед встречей с Путиным - заявление сенаторов США
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