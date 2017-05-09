 Опереточные парады в Луганске и Донецке - еще одно доказательство российской агрессии, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Петр Порошенко сказал во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
Президент подчеркнул: "Создав одну из самых мощных и эффективных армий в Европе и умело обороняясь, мы тем не менее остаемся последовательными сторонниками мирного урегулирования с Россией. Однако добрая воля Киева постоянно наталкивается на отсутствие каких-либо шагов навстречу со стороны российского агрессора, который продолжает ползучую оккупацию и аннексию украинского Донбасса".
Он продолжил: "Еще ни разу режим прекращения огня не был соблюден российской гибридной армией. Завтрашние парады в Донецке и Луганске, хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, станут еще одним наглядными доказательством российского военного присутствия".
"Еще раз подчеркиваю, прогресс в выполнении политической составляющей Минска является невозможным без обеспечения ключевых условий безопасности. Речь идет о постоянном прекращении огня, отводе тяжелой техники и артиллерии, вывод российских войск, оружия и техники, полный доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей неконтролируемой украинским правительством территории, а также освобождение заложников, которые уже третий год удерживаются на оккупированной территории и в Российской Федерации" - отметил Порошенко.
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Слова не подкрепляются делом. Торговля на крови как-то не вяжется с патриотизмом. Бешеное было сопротивление блокаде этой торговли.
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