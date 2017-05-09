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 Политика Украины
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 Опереточные парады в Луганске и Донецке - еще одно доказательство российской агрессии, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что парады 9 мая в Донецке и Луганске, хотя и будут иметь пародийный характер, являются еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Петр Порошенко сказал во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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Президент подчеркнул: "Создав одну из самых мощных и эффективных армий в Европе и умело обороняясь, мы тем не менее остаемся последовательными сторонниками мирного урегулирования с Россией. Однако добрая воля Киева постоянно наталкивается на отсутствие каких-либо шагов навстречу со стороны российского агрессора, который продолжает ползучую оккупацию и аннексию украинского Донбасса".

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Он продолжил: "Еще ни разу режим прекращения огня не был соблюден российской гибридной армией. Завтрашние парады в Донецке и Луганске, хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, станут еще одним наглядными доказательством российского военного присутствия".

"Еще раз подчеркиваю, прогресс в выполнении политической составляющей Минска является невозможным без обеспечения ключевых условий безопасности. Речь идет о постоянном прекращении огня, отводе тяжелой техники и артиллерии, вывод российских войск, оружия и техники, полный доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей неконтролируемой украинским правительством территории, а также освобождение заложников, которые уже третий год удерживаются на оккупированной территории и в Российской Федерации" - отметил Порошенко.

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Моторыла фотогеничнее. Как живой. Ну почти, вернее частично
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Вроде в его речи все хорошо... да что-то нехорошо.
Слова не подкрепляются делом. Торговля на крови как-то не вяжется с патриотизмом. Бешеное было сопротивление блокаде этой торговли.
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питро-ты людям помогай -которые убежали от хуйло!а там жисть покажет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОпереточные парады в Луганске и Донецке - еще одно доказательство российской агрессии, - Порошенко
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