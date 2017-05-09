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 Трамп и Макрон договорились о встрече на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп и избранный президент Франции Эммануэль Макрон в ходе первого телефонного разговора договорились провести встречу 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

"Президент Трамп подчеркнул свое стремление работать в тесном контакте с избранным президентом Макроном в борьбе с общими вызовами и отметил долгую и прочную историю сотрудничества между Соединенными Штатами и их старым союзником - Францией", - сообщили в Белом доме.

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Куйлу будут Томагавки опять к спине примерять
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А когда холопа хуйла примет господин Трамп?
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Когда рак на горе свистнет! Не дело это холопу время назначать, когда скажут, тогда и пустят в переднюю!
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Sulima Ivan , ну вот с этого ракурса я мог бы тебя понять , если бы ты был мужчиной...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп и Макрон договорились о встрече на саммите НАТО
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