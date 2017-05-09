 Трамп и Макрон договорились о встрече на саммите НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
"Президент Трамп подчеркнул свое стремление работать в тесном контакте с избранным президентом Макроном в борьбе с общими вызовами и отметил долгую и прочную историю сотрудничества между Соединенными Штатами и их старым союзником - Францией", - сообщили в Белом доме.
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