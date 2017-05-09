 "Можем повторить" и "никогда больше" - почувствуйте разницу", - Порошенко призывает не допустить триумфа агрессора как 77 лет назад

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
Он напомнил, что в Украине велись активные боевые действия, в которых было задействовано около шестидесяти процентов дивизий Вермахта и половина частей Красной армии.
"И война - это более двух миллионов вывезенных на принудительные работы девушек и юношей из Украины. То - каторга и концлагеря. То - Бабий Яр, где прошлой осенью мы в великой скорби отметили семьдесят пятую годовщину одной из самых страшных страниц в истории Украины - трагедии евреев, трагедии украинцев, русских, цыган и многих других народов. Мы помним и всегда будем помнить, что около полутора миллиона украинских евреев были уничтожены нацистами", - отметил Порошенко.
"Уинстон Черчилль писал, что из всех народов, оказавшихся под властью нацистов, больше всего пострадал украинский народ. "Но, вместе с тем, он ценой миллионов своих представителей сделал огромный вклад в победу во Второй мировой войне...". Это говорит Черчилль. В России же некоторые говорят, что якобы она, Россия, выиграла бы войну и без Украины. Какая же неправда! Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях - такова география украинской борьбы против нацизма. Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать большую общую победу всех народов Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Но и отказываться от своей весомой доли в преодолении нацизма - тоже не будем. И никому и никогда не удастся уменьшить подвиг наших предков", - заявил Порошенко.
По его словам, против нацизма наибольшее количество украинцев, шесть миллионов, бились в рядах Красной армии. Еще сто тысяч - в рядах Украинской Повстанческой Армии и 250 тысяч - в Вооруженных Силах стран-членов антигитлеровской коалиции.
"Именно поэтому сегодня в Киеве на Майдане мы открыли выставку, на которой представлены истории украинцев, которые воевали не только в Красной или Украинской повстанческой армиях, но и во французских, британских, канадских, американских вооруженных силах и других армиях. Они, украинцы, покрыли себя боевой славой в сражениях на равнинах Европы, в пустынях Северной Африки и на бескрайних просторах Тихого океана", - сказал президент.
"Отмечая сегодня День памяти и примирения мы в первую очередь отдаем дань уважения миллионам наших соотечественников, которые спасали от нацизма Украину, Европу и мир. Но это еще и своего рода открытый урок истории, во время которого мы все должны вспомнить, почему произошла такая трагедия как Вторая мировая. И понять, что делать, чтобы никогда больше не случилась Третья. Это в России к 9 мая произносят сейчас лозунг "мы можем повторить". А мы, как и вся Европа, стремимся к тому, чтобы подобного никогда и нигде больше не случилось. Почувствуйте разницу между "можем повторить" и never again, "никогда больше". Разница очевидна, и носит цивилизационный характер. Катастрофу можно было бы предотвратить, если бы нацистский агрессор своевременно был остановлен совместными усилиями демократических государств. Начиная с середины тридцатых годов Гитлер сознательно и безнаказанно крушил систему европейской безопасности, нарушал договоры, поглощал все новые и новые земли. Призывы отдельных политиков прекратить попытки умиротворения агрессора звучали словно "глас вопиющего в пустыне". В прошлом месяце в Королевском институте международных отношений в Лондоне я так же, как и сегодня, цитировал Черчилля. Великий британец мудро предупреждал тех, кто считал нужным хорошо кормить крокодила, что хищное животное в конце концов сожрет и их самих, - ну разве что последними. Сказано было 77 лет назад, но как актуально и злободневно звучит и сейчас. Помня уроки истории мы должны не допустить триумфа агрессора. Очередная ошибка может стоить жизни миллионов и миллионов. В Украине этот урок очень хорошо усвоили. Понемногу, кстати, это осознание приходит и к другим. "Россия является самой большой угрозой на земле учитывая ее способности и ее намерения", - это директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми (сказал - ред.) на днях. Он сказал, комментируя угрозы американской демократии со стороны России. Как и во времена Второй мировой, сегодня мы, украинцы, на передовой. Именно на нашей территории развернулся фронт противостояния агрессору, фронт борьбы за ценности демократии и верховенства права, фронт за свободный мир", - отметил президент.
Полный текст выступления читайте на официальном сайте главы Украинского государства.
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Рейхстаг фанерный еще на дрова для Кузи не разобрали?
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Только вместо этого он оттяпал бездонную прорву крымнаш, которая топит рашку на дно, плюс два огрызка, из которых вата ездит в Волноваху и Северодонецк оформлять бандеровские паспорта.
Ах, да, ещё миллионов 30 ненавидящих людей лет на 100 тоже получил...
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-Я Муданзян брал!...
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http://www.kp.ru/daily/26676.7/3698512/
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Тем временем спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, важно заявил в своем Фейсбуке о том, что нас не пропустили. И добавил, что наличие аккредитации на конкурс не может быть основанием для допуска в страну. Конечно, с бабами воевать - самое то. В стране разруха и война, нищета, а они все в России проблему ищут."
иногда хочеться приехать в рашку и спросить у них напрямую "вы реально такие мозгоплюи, что не понимаете что война из-за вас и это, таки, проблема?"
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Да кто ж с ними воюет, их просто выпиздили из Украины, какая такая война. Кстати выпиздили предельно корректно с их же слов. А я думаю были бы там малейшие косяки эти чучундры раздули бы из них вселенский кипиш.
А вообще по хорошему надо лишить КП аккредитации в Украине в принципе, у них тупо в регулярном эфире есть передачи прямо поддерживающие интервенцию в Украину. Так что эту ёбань по хорошему надо вообще подвести под запрет.
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А СБУ нехай перевірить, якому =дружку= цих видр соромно за свою країну через те, що не пустили брехух-провокаторок !
Нема чого їхати до нас, лахудри ! Вашого учасника на Євробаченні нема, конкурс транслювати не будете, то й писати ні до чого.
P.S. Я б тільки на бланку =перетинанні= виправила на =перетині=.
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точно так же украинцы сражались с фашистами в 1941-1945 годах...
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Только вот один маленький неудобный вопрос
"кто считал нужным хорошо кормить крокодила, (должен понимать) что хищное животное в конце концов сожрет и их самих" Источник: http://censor.net.ua/n439165
Сожрет, точно
Но, думается, не крокодил - "крокодила" сожрут другие/сожрет себя сам.
Того, кто во время войны кормит крокодила, сожрут совсем другие - крупными кусками и особо не разжёвывая.
Слава Украине! Смерть врагам!
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Они понимают что сами ничего не создали и живут только за счёт углеводородов, что Запад они не догонят никогда и что им на роду написано быть примером для других как жить не надо. Вот их и колбасит. А так - приклеило оно надпись такую на бампер своей "копейки", и вроде почувствовало себя частью "вяликой и высокадуховнай"...
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Остановили где могли и как могли.
И миллионов не потеряли в бессмысленной бойне.
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https://www.youtube.com/watch?v=6qU3FScbEbU
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премиальные поудалять не сложно, но поймите простую вещь - от этой рожи уже всех тошнит.
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