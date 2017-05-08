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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12822) санкции (6063)

 Порошенко надеется, что в июне ЕС и страны Большой семерки продлят санкции против РФ

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Евросоюз и страны Большой семерки в июне продлят санкции против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

"Надеюсь, что уже в июне будет принято единогласное решение, как в рамках ЕС, так и Большой семеркой, о дальнейшем продлении санкций против страны-агрессора", - отметил Порошенко.

Читайте также: Как фитиль войны, так и кнопка мира находятся в Москве, в руках человека, который пленен допотопными представлениями о геополитике, - Порошенко

"Я уверен, не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру", - добавил президент.
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ща, вот только штаны на пузо шоколадное по выше подтянет, так и сразу...
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А я надеюсь, что они будут усилены чем ни-будь. Нужно только, что-бы педераставители рососии еще что-нибудть залаяли в ООН против Англию или Америку (типа - ,,смотри сюда...").
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Поэтому в Гаагу не предоставили доказательства терроризма?
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европейцы уже раскусили реформатора: сабж делает вид, что делает реформы и борется с коррупцией, ес делает вид, что вводит санкции
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....ожидает, что Евросоюз и страны Большой семерки в июне продлят санкции против России.

eto koneshno vse horosho....no samim kak by tozhe uzhe pora shto to sdelatj dlja soobstvennogo blaga....nu tam....hotja by vizi dlja orkov....ne ?
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nav svargi,

но!
низ-зя:там торговые партнёры "наших" барыг при власти.
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Глава Госдепа Тиллерсон вызвал на ковёр говнящую кобылу Лаврова в Вашингтон на 10 мая... шойся буде цiкаве
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Даже не удивляюсь - эти санкции агрессору как с гуся вода, посмотрите на северную корею - ей такие санкции впендюрили, о которых для масквабада только мечтать - и ниче, махают ядерной дубинкой все сильнее, сплачиваются все больше вокруг своего вождя, шантажируют весь мир.
На что надеется Порошенко? Что продлят санкции или что санкции усилят?
Ну, продлят. Ну, даже продлят и усилят.
Дальше что?
Цирк это.
Агрессора нужно уничтожать физически, а пытаться загонять крысу в угол.
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ну, не будем сравнивать Сев.Корею с эрэф. Первые привыкли десятилетиями горбатиться за плошку риса, вторые уже ощутили вкус человеческой жизни на подъеме нефтекачки. И если вторых лишить корыта в виде лобстеров или, на худой конец, вольготного путешествия по ненавистным европам - могут немножко возмутиться, вспомните голодные бунты. У кацапов все непредсказуемо - когда холодильник победит телевизор...
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когда холодильник победит телевизор...

Ніколи !
Вони живуть за приказкою - "ніколи добре не жили - то ж не фіг і починати..."
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все правильно пишете, Серега, но дело в том, что санкции - это типо как фиговый листочек для прикрытия причинного места. Вроде все и прикрыто - но не помогают санкции и не воспитывают, не северных корейцев, ни россиян. А в программе расширения санкций (а речь вообще-то о ПРОДЛЕНИИ существующих ) и нет речи о том, чтобы им визы как-то не выдавать... такчтьто оснований для "бунтов" пока мало - тем более, у них кацапсько-рабская промывка мозгов работает по полной программе
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да не про визы, а про ограничения возможностей бизнеса партнеров путена. Вот эти кореша первыми и свернут ему шею...
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И кого поставят? такого же урода.
Союз загнулся при нефти в10 дол за бочку. Рашка пару лет может еще протянуть на старых запасах. Потом могут начаться центробежные процессы.
Если....
СВИФТ бы им отключили - вот это был бы удар. А так - замаха на рубль, удар на копейку. Вот и все санкции.
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да что можно говорить - он активизировал нормандский формат, пока будет этот формат - будет война, ему это тупо выгодно
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Бывший зам . министра финансов РАБссии Сергей Алексашенко:
санкции против Путлерской банды приготовят и съедят РАБсию на медленном огне..
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На газовом небосклоне Украины зажглась новая звезда: основатель MosCityGroup Павел Фукс. За последние два года этот российский миллиардер скупил пачку отечественных газодобывающих компаний у энергетических фаворитов Виктора Януковича - Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко.Теперь Фукс - один из лидеров в чете частных распорядителей залежей природного газа, на руках которого потенциал из десяти месторождений, включая крупнейшее в Украине - Сахалинское.Главным оппонентом Фукса считается команда министра Арсена Авакова, у которой при Януковиче отобрали часть бизнеса, а сейчас благополучно его продали. Таким образом, россиянину точно не будет скучно, но к борьбе за недра он уже подготовился, записав в партнеры самых влиятельных резидентов Украины.Порошенко надеется, что в июне ЕС и страны Большой семерки продлят санкции против РФ - Цензор.НЕТ 6290
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наверно в АП не ездят в магазины Гереги Новая Линия И Епицентр где 50% товаров маде ин страна агресор от линолиума до плитки
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банте за говновброс (с)

С Вашего позволения-я забаню именно этот Ваш месседж.
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многие думали, что Петр Алексеевич умный и дальновидный, но ошиблись, когда он поверил скетчу "чтобы победить коррупцию, надо ее возглавить"
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барыга на крови,ты уже прекратил торговлю с окупантом (уголь)?,энергосети разорвал,как страны Балтии? А визовый режим ввел с парашел? Так у ЕС нет войны с казламордыми,а они вводят....,а что сделал ты из перечисленого,разве что обосрался с дружками -олигархами от блокадников, падаль пархатая.
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Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Евросоюз и страны Большой семерки в июне продлят санкции против России.
Источник: http://censor.net.ua/n439163


г."гарант",озвучь перечень санкций со стороны Украины в отношении агрессора расеи!
А,ну да,запрет вещания козломордого "тв" и запрет въезда в Украину персонажам типа кобздона и подроченкова-супер!!!
г."гарант",как там "свечной заводик" в липецке?
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Пане Порошенко, я Вас попрошу, ну хоч декілька днів - помовчіть і не скігліть.
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от сми зависит..... видать у цензора чтойто с бюджетиком не оч.....
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а я надеюсь....что хуйло в жопу скоро черенок от лопаты сами кацапы и засунут!Слава Украине!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко надеется, что в июне ЕС и страны Большой семерки продлят санкции против РФ
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