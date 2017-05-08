 Порошенко надеется, что в июне ЕС и страны Большой семерки продлят санкции против РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
"Надеюсь, что уже в июне будет принято единогласное решение, как в рамках ЕС, так и Большой семеркой, о дальнейшем продлении санкций против страны-агрессора", - отметил Порошенко.
"Я уверен, не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру", - добавил президент.
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eto koneshno vse horosho....no samim kak by tozhe uzhe pora shto to sdelatj dlja soobstvennogo blaga....nu tam....hotja by vizi dlja orkov....ne ?
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но!
низ-зя:там торговые партнёры "наших" барыг при власти.
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На что надеется Порошенко? Что продлят санкции или что санкции усилят?
Ну, продлят. Ну, даже продлят и усилят.
Дальше что?
Цирк это.
Агрессора нужно уничтожать физически, а пытаться загонять крысу в угол.
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Ніколи !
Вони живуть за приказкою - "ніколи добре не жили - то ж не фіг і починати..."
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Союз загнулся при нефти в10 дол за бочку. Рашка пару лет может еще протянуть на старых запасах. Потом могут начаться центробежные процессы.
Если....
СВИФТ бы им отключили - вот это был бы удар. А так - замаха на рубль, удар на копейку. Вот и все санкции.
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санкции против Путлерской банды приготовят и съедят РАБсию на медленном огне..
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С Вашего позволения-я забаню именно этот Ваш месседж.
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Источник: http://censor.net.ua/n439163
г."гарант",озвучь перечень санкций со стороны Украины в отношении агрессора расеи!
А,ну да,запрет вещания козломордого "тв" и запрет въезда в Украину персонажам типа кобздона и подроченкова-супер!!!
г."гарант",как там "свечной заводик" в липецке?
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