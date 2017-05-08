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 Как фитиль войны, так и кнопка мира находятся в Москве, в руках человека, который пленен допотопными представлениями о геополитике, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что как фитиль войны, так и кнопка мира находятся в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве в понедельник вечером.

"Как фитиль войны, так и кнопка мира находятся в Москве. Они, и фитиль и кнопка в руках человека, который имеет имперские амбиции, который пленен допотопными представлениями о геополитике, пропитанному пренебрежением к международному праву", - отметил Порошенко.

По словам президента, Украина является сторонником мирного урегулирования конфликта, но такое стремление наталкивается на отсутствие каких-либо шагов на встречу со стороны России.

Он подчеркнул, что "российская гибридная армия" еще ни разу не придержалась условий прекращения огня на Донбассе.

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"Завтрашние парады в Донецке и Луганске, хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, будут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что условием для выполнения Минских договоренностей является соблюдение условий прекращения огня.

Президент добавил, что важно не допустить триумфа агрессора, и понимание этого, понемногу приходит и к другим странам.
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Агент ФСБ *Барыга* перестань пыль в глаза пускать людям, уйди по хорошему...
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"человека, который пленен..." - это он про хуйло шо ли? )
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Как можно так о партнере..., может и обидеться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак фитиль войны, так и кнопка мира находятся в Москве, в руках человека, который пленен допотопными представлениями о геополитике, - Порошенко
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