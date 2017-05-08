 Как фитиль войны, так и кнопка мира находятся в Москве, в руках человека, который пленен допотопными представлениями о геополитике, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве в понедельник вечером.
"Как фитиль войны, так и кнопка мира находятся в Москве. Они, и фитиль и кнопка в руках человека, который имеет имперские амбиции, который пленен допотопными представлениями о геополитике, пропитанному пренебрежением к международному праву", - отметил Порошенко.
По словам президента, Украина является сторонником мирного урегулирования конфликта, но такое стремление наталкивается на отсутствие каких-либо шагов на встречу со стороны России.
Он подчеркнул, что "российская гибридная армия" еще ни разу не придержалась условий прекращения огня на Донбассе.
"Завтрашние парады в Донецке и Луганске, хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, будут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия", - сказал П.Порошенко.
Он напомнил, что условием для выполнения Минских договоренностей является соблюдение условий прекращения огня.
Президент добавил, что важно не допустить триумфа агрессора, и понимание этого, понемногу приходит и к другим странам.
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