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 Украина выступает за активизацию "нормандского формата", - Порошенко

Президент Петр Порошенко выступает за активизацию "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

"Мы выступаем и за активизацию "нормандского формата", - сказал он.

Порошенко также сообщил, что в понедельник обсудил этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он также поздравил Францию, страны-члены Европейского Союза и Украину с победой Эммануэля Макрона на президентских выборах.

Порошенко также выразил убеждение, что не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе России с Украиной и мира в нашей стране.

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