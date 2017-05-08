 Украина выступает за активизацию "нормандского формата", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
"Мы выступаем и за активизацию "нормандского формата", - сказал он.
Порошенко также сообщил, что в понедельник обсудил этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Он также поздравил Францию, страны-члены Европейского Союза и Украину с победой Эммануэля Макрона на президентских выборах.
Порошенко также выразил убеждение, что не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе России с Украиной и мира в нашей стране.
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