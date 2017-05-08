 11 мая Совет ЕС должен утвердить безвизовый режим для Украины, - Порошенко

"11 мая, после-после завтра, Совет ЕС должен окончательно утвердить режим безвизовых поездок граждан Украины в Европу, в страны Шенгенской зоны", - сказал он во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, это историческое событие.
"Оно означает наше окончательное возвращение в единое европейское цивилизационное пространство", - сказал президент.
757 43
Материалы по теме: Безвизовый режим с ЕС
За первый месяц действия безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 гражданам Грузии(34)
Гройсман распорядился ликвидировать очереди за загранпаспортами: "Нужно проводить евроинтеграцию путем изменения философии предоставления услуг"(36)
В МИД назвали страны, в которые украинцы смогут ездить без виз после введения безвизового режима(132)
"Вы вообще нормальные люди?! Ты что делаешь?! Я первый стоял!", - в Одессе подрались в очереди за биометрическими паспортами. ВИДЕО(95)
С Порошенко нельзя договариваться точно так же, как нельзя договариваться с Путиным(0)
Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве начнут работу со следующей недели, а затем в крупных городах Украины, - ГП "Документ"(30)
Порошенко поблагодарил Шульца за личный вклад в решение вопроса о предоставлении ЕС безвизового режима Украине(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Під кінець один воїн УПА заснув...коли пролунало "Героям слава", прокинувся і почав шапку шукати...
-
Північний виступ - це щось!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ялту....Европу! (с) "Косой."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить