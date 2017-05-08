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 Политика Украины
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Все про:виза (996) Порошенко (12819) визовый режим (362) Евросоюз (11776)

 11 мая Совет ЕС должен утвердить безвизовый режим для Украины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Европейский Союз 11 мая текущего года окончательно утвердит безвизовый режим для граждан Украины.

"11 мая, после-после завтра, Совет ЕС должен окончательно утвердить режим безвизовых поездок граждан Украины в Европу, в страны Шенгенской зоны", - сказал он во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это историческое событие.

"Оно означает наше окончательное возвращение в единое европейское цивилизационное пространство", - сказал президент.

Смотрите также: "С внедрением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с Россией", - Бурбак. ВИДЕО
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Обіцянка-цяцянка!
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Ще жоден Президент не збирав дітей та 100літніх людей в 23.00 в холодну погоду...
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Точніше в 23-25 себе до якої категорії відносиш? Старе-воно ж як дитина...
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Дивився трансляцію...
Під кінець один воїн УПА заснув...коли пролунало "Героям слава", прокинувся і почав шапку шукати...
-
Північний виступ - це щось!
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Трансляція трансляцією-а сон по розкладу! А шапка під головою була...
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тут есть темы про избитых инвалидов ватников в форме образца советской армии времён второй мировой, потом ще есть забыла название про камень жукова ещё там на главной тема про День памяти и примирения а тут оно к чему?
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дальше к детям матнуться на выходные не проблема.........
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За мною на Ібіцу чергу не займайте, бо залишились тільки стоячі місця.)))
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Вообще странный он человечек, хвастается и прикалуется, что бедный
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Та нє, цього добра і тут вистачає, - тільки шоб було шо внукам розповісти.)))
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ну хватит предрикать, давайте уже постфактум....
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Аж сльзози течуть,з 2011 року від пєтра чекаєм і нарешті,мабуть
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Ну если бы у него тогда были теже полномочия, что и сейчас тогла может и было бы все в 2011
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Будут поставлять туда свои ведра чтоб японцы из них делали автомобили .
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на автомашине с магнитофоном и в костюме с отливом
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Вы платите регулярно коммунальные поборы - тогда налоговая идет к вам !
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Как раз хватит на чашечку кофе в Европе. Выпил кофе и обратно домой
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Пашью кастюм с атливом,куплю машину с магнитафоном..и в Ялту....Европу! (с) "Косой."
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Ну нарешті. 3 дні залишилось. І - заживу. Слава порошенко!!
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а как же хуйло? с кем теперь он таежний совок будет делать?
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Serega 62 скажи -чого людям однакові думки приходять в однаковий час на Цензорі? Але ми ніколи не взнаємо хто перший винайшов радіо-Попов чи Марконі бо тоді форумів не було...
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Перша вимога Європи по безвізу -- боротьба з корупцією . Корупціонери України доповіли Європі -- боротьба з корупцією в Україні успішно завершена ! -- в Румунії і Росії народ вийшов на вулиці проти корупції , а в Україні народ не виходить , бо в Україні нема корупції
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Занятная тема безвиза (не давали - плохо, дали - плохо) на фоне того, что русня в крыму рвет и мечет, как бы заполучить украинский биометричесий паспорт
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины11 мая Совет ЕС должен утвердить безвизовый режим для Украины, - Порошенко
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