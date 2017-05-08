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Все про:Латвия (612) Литва (1130) Балтия (168) Россия (70338) энергетика (951) Эстония (497)

 Страны Балтии договорились подключить свои энергосети к Польше, чтобы не зависеть от России

Эстония, Латвия и Литва для уменьшения зависимости от России подключат свои энергосети к сети Европейского Союза через Польшу.

Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Все мы четверо согласились прояснить распределение (обязанностей, - ред.) между четырьмя странами (Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, - ред.) до конца года", - сказал Ратас.

В ходе подключения придется учитывать также и то, что Калининградская область синхронизирована с российской электросетью через страны Балтии.

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Отключение от российской сети изначально планировалось к 2025 году, но было отложено из-за дискуссии относительно точки подключения к европейской сети - в Польше или Финляндии (через подводный электрокабель).

В конце концов, подключение через Польшу было признано более целесообразным экономически.

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Как указывает издание, Россия никогда не отключала электроэнергию странам Балтии и даже не угрожала это сделать, однако Литва рассматривает факт энергетической зависимости от России как одну из главных национальных угроз.
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Мудрое решение стран Балтии. Молодцы друзья!!
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теперь кацапы себе в жопу кабель вставят силовой
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А электрика не нефть, в хранилище не закачаешь )))))
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из воздуха получать газ брауна и со2, соединять хошь в метан, хошь в пропан, в пике заводить двигло, если ннада........
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Це нано гідне росєян, нормальна людина такого не збагне!!!))))
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ПротоУкры выпускают серийно на 100м2 дом(..........., ветряк, 3 балона по 50 литров, ........., полный автоном 2800 убитых енотов............
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Саме так!! Від неадекватного сусіда треба триматись , як подалі !!!)))
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Заметьте - "до конца года". Легко и конкретно... Барыги, пока активисты не встали буром, мотивировали, что нельзя и невозможно отключить крым из-за особенностей электросетей. То же самое с ордлой - все те же "особенности"...
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Читайте внимательней. До конца года они договорились всего лишь чего-то там прояснить.
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да хоть даже так !!!! Или есть сомнения, что "всего лишь чего-то там прояснить" закончится очередным пинком под зад "лидеру нации" ?
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эх, им бы "пороха", он бы прокрутил бы схему: повысил бы тарифы до польских, а покупали бы в рашке, "роттердам ++" . А кто бы это "раскусил" , тот агент кремля
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Пришёл с шашлыка. Лучше бы телек не включал. Порох. Сука, такое несёт ... Пошёл ты на ... Украина и дЖИДаИ - разный путь. Уйди , гад. https://www.youtube.com/watch?v=XtwIAE2dn4E
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От хуйловской паРаши все шарахаются, как от опущенного петуха.
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З такими керманичами, як барижна влада, незабаром і від України почнут шарахатися , як від навіженої !!)))
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И только немцы с турками тянут от них трубопроводы. Они походу бесстрашные
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Проспал, дружище. Уже шарахуются. Положили на нас, к сожалению. И мы того заслужили.
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Я не вчора народився і майданю за неньку з 1989 року !!))))
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Ну как в свете истерики с Евровидением не вспомнить Верку Сердючку с её/его "Раша, гудбай".
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Украина вырабатывает электроэнергии в 7 раз больше чем надо.Л.Д.Кучма 2003 год...
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Ну видимо по етому Гнойсман Барыга и Кулявлоба и повысили цены на енергоресурсы для украинцев в 7 раз... У них видимо какая то друга альтернативная арифметика по етому поводу...
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это называется - изоляция, не покупать электричество а через пару лет продавать в рашу "ножки буша" в сто раз дороже! в прошлом столетии цивилизованному миру удавался такой трюк в 1917 и 1991 годах..... новый век новые возмжности....
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ножек буша для русни уже не будет максимум собачьи консервы и комбикорм и то с вертолетов по большим праздникам.
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а энергосети Польши выдержат еще несколько штепселей от Балтии?
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любят капиталисты постепенно и медленно издеваться над РАБссией.Хлебом не корми..
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Це має назву -фрикції, це коли входить і виходить , і чудовенько виходить !!!))))
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Це коли понад 80% народа -агенти Кремля і Шатуни !!!))))
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Смотри Барыга. Европа и санкции против кремля принимает и слезает с Разейской енергозависимости... Зато Украина наращивает с окупантами товарооборот и все еще не найдет альтернативы углю и газу из Рашки...
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Вопше то, Литва уже построила энергомост через Бальтийское море с Швецией (теперь, если не ошибаюсь, идут испытания) и толи уже построин, толи скоро будет закончена строителсьвто энергомоста с Польшей.
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Указ Сралина о врагах народа вышел 7 апреля 1935 года.также Закон предусматривал расстрел детей с 14 лет....Путлер этот закон недавно возобновил на РАБссии..
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Путлер Сралина переплюнул... Он разрешил расстреливать даже беременных женщин с младенцами...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтраны Балтии договорились подключить свои энергосети к Польше, чтобы не зависеть от России
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