 Страны Балтии договорились подключить свои энергосети к Польше, чтобы не зависеть от России

Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Все мы четверо согласились прояснить распределение (обязанностей, - ред.) между четырьмя странами (Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, - ред.) до конца года", - сказал Ратас.
В ходе подключения придется учитывать также и то, что Калининградская область синхронизирована с российской электросетью через страны Балтии.
Отключение от российской сети изначально планировалось к 2025 году, но было отложено из-за дискуссии относительно точки подключения к европейской сети - в Польше или Финляндии (через подводный электрокабель).
В конце концов, подключение через Польшу было признано более целесообразным экономически.
Как указывает издание, Россия никогда не отключала электроэнергию странам Балтии и даже не угрожала это сделать, однако Литва рассматривает факт энергетической зависимости от России как одну из главных национальных угроз.
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