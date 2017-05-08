 СЦКК: Боевики сознательно открывают огонь по мирным жителям

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Так, сегодня 08 мая, около 16 часов 30 минут без каких-либо угрызений совести боевики осуществили обстрел в направлении населенного пункта Марьинка, по предварительной информации из станкового пулемета Дегтярева-Шпагина. В результате обстрела по улице Октябрьская, 69, огнестрельное ранение мягких тканей получила гражданка Украины. Во время обследования в Кураховской больнице было выявлено пулю калибром 12,7-мм на глубине один сантиметр. Потерпевшей была оказана медицинская помощь и направлено в местоа проживания.
Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубом и сознательном нарушении Международного гуманитарного права, а именно пункта о запрете делать мирное население, отдельных его представителей или мирные объекты, целями ударов".
Читайте на "Цензор.НЕТ": При обстреле Попасной на Луганщине никто не пострадал, - РГА. ВИДЕО
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При обстреле Попасной на Луганщине никто не пострадал, - РГА. ВИДЕО(7)
Боевики из минометов обстреляли жилые дома Попасной, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(8)
Террористы продолжают обстрелы вдоль всей линии разграничения, - украинская сторона СЦКК(15)
За сутки в зоне АТО ранены пять воинов, боевики совершили 45 обстрелов, - пресс-центр штаба АТО(46)
Штаб: Боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО(0)
За сутки в зоне АТО ранены 5 воинов, враг обстрелял позиции 63 раза, - штаб(30)
В течении дня противник применял минометы на Приморском и Луганском направлениях, ранен один боец, - штаб АТО(2)
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