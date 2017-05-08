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Все про:обстрел (6167) СЦКК (226) Марьинка (436)

 СЦКК: Боевики сознательно открывают огонь по мирным жителям

Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО кроме того, что постоянно пренебрегают всеми Минскими договоренностями применяя запрещенное вооружение по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по важным объектам инфраструктуры, они сознательно открывают огонь по населенным пунктам и мирным жителям нарушая тем самым Международное гуманитарное право.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Так, сегодня 08 мая, около 16 часов 30 минут без каких-либо угрызений совести боевики осуществили обстрел в направлении населенного пункта Марьинка, по предварительной информации из станкового пулемета Дегтярева-Шпагина. В результате обстрела по улице Октябрьская, 69, огнестрельное ранение мягких тканей получила гражданка Украины. Во время обследования в Кураховской больнице было выявлено пулю калибром 12,7-мм на глубине один сантиметр. Потерпевшей была оказана медицинская помощь и направлено в местоа проживания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Марьинке женщина получила ранение из огнестрельного оружия, - Нацполиция

Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубом и сознательном нарушении Международного гуманитарного права, а именно пункта о запрете делать мирное население, отдельных его представителей или мирные объекты, целями ударов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": При обстреле Попасной на Луганщине никто не пострадал, - РГА. ВИДЕО
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Красный террор "Я обожаю русских. Они всегда точно знают, кого нужно запретить. Я уже лет 20 надеюсь, что наконец кто-нибудь придет и запретит их. Как класс. Вместе со всей их тысячелетней историей..."

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Львов уже ждет вас . Закапывать вас будут в отработанных шахтах.
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