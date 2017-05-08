 Нардеп от "Самопомочи" Лаврик продал земли на 74 миллиона

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.
Олег Лаврик 4-5 мая сообщил в Национальное агентство по противодействию коррупции о получении дохода от компании "Онур Конструкцион Интернешнл" в связи с продажей недвижимости. Лаврик задекларировал три суммы - 20 млн грн, 40 млн грн и 14,20 млн грн.
Согласно реестру недвижимости, 5 мая фирма "Онур" зарегистрировала право собственности на 7,6 га земли в селе Солонка Львовской области. Договор купли-продажи подписан 30 марта этого года.
Целевое назначение земли - строительство и обслуживание других сооружений общественной застройки, строительство торгово-развлекательного комплекса.
Согласно электронной декларации, в 2016 году Лаврику принадлежали участки в селе Солонка общей площадью 8,3 га.
"Цензор.НЕТ" обратился за комментарием к нардепу Лаврику и опубликует его ответ, когда он поступит в редакцию.
Как известно, Олег Лаврик с 2010 года и до избрания в парламент в 2014 году был депутатом Львовского горсовета, с начала 2000-х и до января 2014-го работал директором страховой компании, в 1996-1999 гг. работал на рынке ценных бумаг.
"Онур Конструкцион Интернешнл" является дочерним предприятием турецкой компании "Онур Тааххют". Фирму контролируют граждане Турции Онур и Исхан Четинджевизи. В Украине "Онур" регулярно выигрывает государственные тендеры на строительство и ремонт автодорог.
2010 19
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Вот он САМ себе и ПОМОГАЕТ.
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платнаяизбирательная "журналистика"?
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срань
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И зажил по-новому .
Молодец !
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