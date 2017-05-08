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 Политика Украины
  2010  19
Все про:декларация (956) депутат (2888)

 Нардеп от "Самопомочи" Лаврик продал земли на 74 миллиона

Народний депутат от фракции "Самопомич" Олег Лаврик задекларировал 74 млн грн дохода от продажи недвижимости.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.

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Олег Лаврик 4-5 мая сообщил в Национальное агентство по противодействию коррупции о получении дохода от компании "Онур Конструкцион Интернешнл" в связи с продажей недвижимости. Лаврик задекларировал три суммы - 20 млн грн, 40 млн грн и 14,20 млн грн.

Согласно реестру недвижимости, 5 мая фирма "Онур" зарегистрировала право собственности на 7,6 га земли в селе Солонка Львовской области. Договор купли-продажи подписан 30 марта этого года.

Целевое назначение земли - строительство и обслуживание других сооружений общественной застройки, строительство торгово-развлекательного комплекса.

Согласно электронной декларации, в 2016 году Лаврику принадлежали участки в селе Солонка общей площадью 8,3 га.

"Цензор.НЕТ" обратился за комментарием к нардепу Лаврику и опубликует его ответ, когда он поступит в редакцию.

Как известно, Олег Лаврик с 2010 года и до избрания в парламент в 2014 году был депутатом Львовского горсовета, с начала 2000-х и до января 2014-го работал директором страховой компании, в 1996-1999 гг. работал на рынке ценных бумаг.

"Онур Конструкцион Интернешнл" является дочерним предприятием турецкой компании "Онур Тааххют". Фирму контролируют граждане Турции Онур и Исхан Четинджевизи. В Украине "Онур" регулярно выигрывает государственные тендеры на строительство и ремонт автодорог.





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Рынок земли говорите надо сделать - не, не слышал))))
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А говорят депутаты проголосовали за запрет продажи земли... А шо ж ему теперь бедненькому будет?
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А потом выйдет такой весь в белом Садовой, со словами: "Иностранцам мы не продадим ни сантиметра земли!"
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Ну так как фракция называется?
Вот он САМ себе и ПОМОГАЕТ.
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О, Цензор.ДА продолжает активную кампанию против Самопомочи..... А сколько "продали/купили" Яйценюх, Пастор, Чернорот, Парашинский и Путирук нам здесь не расскажут?
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ЮРА!!! КОГДА БУДЕТ РЕПОРТАЖ ПРО ИМЕНИ ПАСТОРА- ТОТ, ЧТО ПОКАЗЫВАЛИ НАШИ ГРОШИ??? Или на Цензоре только платная избирательная "журналистика"?
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Тю))). Судячі по кількості друзів ви тут вже давно, а як дитина мала)))
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львовский мусор пусть зароет на той земле
срань
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Всё , как партия учила . Украл , продал , сам себе помог .
И зажил по-новому .
Молодец !
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Коррупционеры Украины при переходе от московско -ордынского подчинения в в семью ЕС,начали мутировать. Ідея прирівняти фінансову звітність громадських активістів до топ-чиновників викликала нерозуміння з боку європейських партнерів.У такий спосіб депутати хочуть помститися активістам, при цьому у самі представники неурядових організацій готові показати свої прибутки.
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Почему в Украине реформы буксуют и почему мы не приближаемся к ЕС? А всё потому что когда Украина вылезла в 1991году из подчинения московской Орды, украинская власть так и осталась в коррупционном поле,а всем понятно что любой коррупционнер-чиновник это обычный предатель своей страны,потому что своё "нажитое" ближе и он знает что если сдаст свою Родину московской Орде,то у него "нажитое" не заберут всё,а если жить по законам ЕС то совсем добром нужно будет распрощаться.Московская Орда потому и разрослась , что завоевав своего соседа обложила его налогом "ДЕСЯТИНОЙ" и им этого достаточно,потому что соседей (колоний) у Московии много, так вот в этих соседних государствах правители (московско ордынские ХОЛУИ),у себя устанавливают свои правила и облагают своё население до 70% налогом и все живут "довольные", Так что я хочу сказать , наше государство пытается уйти от Орды ,но мешает уйти коррупция.
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А хто створив воду нафту газ ліс рибу птицю ?
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Самопоміч заробляє міліони , а БПП і Народний фронт на одну зарплату працюють на благо народу !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп от "Самопомочи" Лаврик продал земли на 74 миллиона
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