 Обама предостерегал Трампа от назначения советником Флинна, который контактировал с послом РФ, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в понедельник американский телеканал NBC News со ссылкой сразу на трех бывших чиновников администрации Обамы.
"Бывший президент Обама предостерег Дональда Трампа от найма Майкла Флинна на должность его советника по вопросам национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Это произошло во время встречи в Овальном кабинете действующего на то время хозяина Белого дома с избранным президентом, которая состоялась в первые дни после выборов в начале ноября прошлого года.
Кроме того, сообщается, что высокопоставленный чиновник в администрации Трампа подтвердил, что Обама затрагивал вопрос о Флинне. Представитель нынешней администрации отметил, что экс-президент ясно дал понять, что он "не является сторонником" Майкла Флинна. Тем временем, другой чиновник отметил, что замечание Обамы казалось якобы сделано шутя.
В понедельник бывшая и.о. генерального прокурора Салли Ейтс должна свидетельствовать в Сенате о том, как экс-советник Трампа Макл Флинн ввел в заблуждение Белый дом относительно своих контактов с послом России в США.
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Два высокопоставленных чиновника из администрации Обамы дадут показания в Сенате относительно вмешательства России в выборы в США(46)
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http://newkozak.co.ua/index.php/armiia-2/item/v%D1%96deo-yak-mozhna
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Это тот случай, когда они оба НАСТОЯЩИЕ!
15 hrs ago Інше
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May 7, 2016 - 23-летний Иван Гутник-Залужный погиб в зоне АТО. Доброволец, прикрывая свое подразделение, отбивал ночную атаку.
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https://www.facebook.com/chastime/videos/1535508279817217/ …
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Флинн говорил с послом России в Вашингтоне в декабре. Изначально бывший армейский генерал отрицал, что темой разговоров были санкции, и вслед за ним об этом заявлял вице-президент Майк Пенс. О том же говорили в Кремле.
Позже Флинн сообщил Белому дому, что тема санкций все-таки могла обсуждаться.
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