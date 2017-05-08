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Все про:Обама (1722) Россия (70338) Трамп (1035)

 Обама предостерегал Трампа от назначения советником Флинна, который контактировал с послом РФ, - СМИ

Во время первой встречи с избранным президентом Дональдом Трампом на то время глава Белого дома Барак Обама, как выяснилось, предупредил своего преемника, чтобы тот не назначал опального генерала Майкла Флинна на влиятельную должность советника по вопросам национальной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в понедельник американский телеканал NBC News со ссылкой сразу на трех бывших чиновников администрации Обамы.

"Бывший президент Обама предостерег Дональда Трампа от найма Майкла Флинна на должность его советника по вопросам национальной безопасности", - говорится в сообщении.

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Это произошло во время встречи в Овальном кабинете действующего на то время хозяина Белого дома с избранным президентом, которая состоялась в первые дни после выборов в начале ноября прошлого года.

Кроме того, сообщается, что высокопоставленный чиновник в администрации Трампа подтвердил, что Обама затрагивал вопрос о Флинне. Представитель нынешней администрации отметил, что экс-президент ясно дал понять, что он "не является сторонником" Майкла Флинна. Тем временем, другой чиновник отметил, что замечание Обамы казалось якобы сделано шутя.

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В понедельник бывшая и.о. генерального прокурора Салли Ейтс должна свидетельствовать в Сенате о том, как экс-советник Трампа Макл Флинн ввел в заблуждение Белый дом относительно своих контактов с послом России в США.
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Відео. Як можна дохідливо пояснити росіянину, що він приперся В Україну, а не НА Україну. Інакше до них не доходит

http://newkozak.co.ua/index.php/armiia-2/item/v%D1%96deo-yak-mozhna
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Легендарный ветеран из Запорожья Иван Залужный
May 7, 2016 - 23-летний Иван Гутник-Залужный погиб в зоне АТО. Доброволец, прикрывая свое подразделение, отбивал ночную атаку.
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Голоc Амepики‏Підтверджений профіль @chastime 42 хв.42 хвилини томуБільшеНАЖИВО З ПЕРЕКЛАДОМ УКРАЇНСЬКОЮ: "Втручання Росії до президентських виборів у США" - слухання у Сенаті
https://www.facebook.com/chastime/videos/1535508279817217/ …Обама предостерегал Трампа от назначения советником Флинна, который контактировал с послом РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 8935
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"А я все равно рад, что ты живой, потому что мама говорит, что ты хороший, но слабохарактерный".
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Как мне нравится этот зоопарк инвалидов. Хромая утка пеняет вздорному гусю
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Флинн общался с Кисляком расейским послом в США и отрицал это!
Флинн говорил с послом России в Вашингтоне в декабре. Изначально бывший армейский генерал отрицал, что темой разговоров были санкции, и вслед за ним об этом заявлял вице-президент Майк Пенс. О том же говорили в Кремле.
Позже Флинн сообщил Белому дому, что тема санкций все-таки могла обсуждаться.
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Трампу проложили рельсы,и он по ним "самостоятельно" будет дефилировать во внешней политике,что уже и видно.
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после 2018 он будет дефилировать по своей комфортабельной тюремной камере...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбама предостерегал Трампа от назначения советником Флинна, который контактировал с послом РФ, - СМИ
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