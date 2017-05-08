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Все про:залог (233) Киевская область (1504) ГФС (2790)

 Заместителя начальника ГФС Киевщины, который “простил” предпринимателям 12 млн налогов, отпустили под залог в 96 тысяч

Заместитель начальника управления Государственной фискальной службы в Киевской области, который подозревается в злоупотреблении служебным положением, отпущен под залог в 96 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию из Единого реестра судебных решений.

По материалам дела, чиновник в декабре 2014-го незаконно отменил налоговые уведомления на сумму 12,3 млн грн в пользу компаний "Види Элит", "Види Автострада", "Види Пауэр Моторс".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Депутат Черкасского облсовета, подозреваемый в хищении госимущества, арестован с возможностью внесения 3 млн грн залога, - прокуратура. ФОТО

13 апреля этого года чиновнику сообщено подозрение по ч.2 ст. 364 УКУ - злоупотребление властью или служебным положением. В случае обвинительного приговора ему грозит наказание 5-8 лет лишения свободы.

25 апреля ГПУ обратилась в суд об избрании меры пресечения подозреваемому. Следователь ГПУ настаивал на мере пресечения в виде залога в сумме 7500 прожиточных минимумов или около 12 млн грн.

Однако суд отметил, что прокуратура не доказала обоснованность суммы залога, поскольку не предоставила никакой информации об имущественном положении подозреваемого. Поэтому суд определил залог в сумме 60 прожиточных минимумов или 96 тыс грн.

Также на чиновника возложены процессуальные обязательства. В частности он не может без разрешения правоохранительных органов покидать территорию Киевской области, должен сдать документы для выезда за границу, обязан удерживаться от общения с сотрудниками налоговой Киевской области и др.

Также читайте: Сельского голову, получившего 250 тыс. евро взятки, взяли под стражу и назначили 5 млн грн залога, - Сарган
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Циркова вистава від борцунів з корупцією триває !!!))))
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s takimi sudami i traktovkoi zakonov UA iz sovkovoi jamy nikogda ne vylezit.
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Стопудово!! Лише румунський варіант врятує Україну від подальшої стагнаціі і борсання в корумпованому лайні!!!)))
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Ніхто в Україні не хоче жити по Закону , всі хочуть жити по совковим понятіям -- " судья " виносить " рішення " по вказівці зверху
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25 років народ України голосує за злодіїв . Може народ України накінець опамятається і перестане голосувати за злодіїв ?
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Як розпочали в 1991 р. обирати досвідченних, так процес триває і досі !!!)))
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главное что он не носит коммунистическую символику, правильна?
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не факт, можливо у нього годинник від ху...ла
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а как это, на нём же не написано или написано?
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Суды нечесно демпингуют комиссионными ! Это обрушит рынок !
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Если мы хотим в нашей стране навести порядок нужно именно ТАК решать вопрос!!!
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В Європі , США корупціонерів садять в тюрму . В Китаї корупціонерів розстрілюють . В Україні корупціонери керують Україною
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Однако суд отметил, что прокуратура не доказала обоснованность суммы залога, поскольку не предоставила никакой информации об имущественном положении подозреваемого. Цирк продолжается. Прокуратура, типа, работает, а суд, как бы строг и непреклонен.
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Гражданин, не мешайте зарабатывать работать !
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Вот господа мое мнение, пока у нас судебная власть полностью не обновится, все будет так и продолжаться, а чтобы это сбылось нужна политическая воля, а так как нет политической воли ждем след. выборов, давления запада на судебные реформы, ну и давление со стороны нашего общества, может я не прав, добавте что то или поправте.
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Ни народ , ни власть , ни оппозиция не способны побороть корупцию ибо все заинтересованы , кто в какой мере , в корупции и ни у кого в Украине нет интереса побороть корупцию , а это ведёт к краху государства , что мы и сегодня наблюдаем . Поэтому Украине нужен " план Маршалла " , который привёл Европу у процветанию
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Всего-то?! Тю, а я то думал! Государство не обеднеет! (с)
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Все довольны , всем хорошо . Задолбала Европа своими требованиями бороться с корупцией
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Да нормально. Живемо по-Новому... Зато когда бабку поймают с сигаретами так шуму наделают...
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тут удивляться не чему.первое место по коррупции у нас.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаместителя начальника ГФС Киевщины, который “простил” предпринимателям 12 млн налогов, отпустили под залог в 96 тысяч
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