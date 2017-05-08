 Заместителя начальника ГФС Киевщины, который “простил” предпринимателям 12 млн налогов, отпустили под залог в 96 тысяч

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию из Единого реестра судебных решений.
По материалам дела, чиновник в декабре 2014-го незаконно отменил налоговые уведомления на сумму 12,3 млн грн в пользу компаний "Види Элит", "Види Автострада", "Види Пауэр Моторс".
13 апреля этого года чиновнику сообщено подозрение по ч.2 ст. 364 УКУ - злоупотребление властью или служебным положением. В случае обвинительного приговора ему грозит наказание 5-8 лет лишения свободы.
25 апреля ГПУ обратилась в суд об избрании меры пресечения подозреваемому. Следователь ГПУ настаивал на мере пресечения в виде залога в сумме 7500 прожиточных минимумов или около 12 млн грн.
Однако суд отметил, что прокуратура не доказала обоснованность суммы залога, поскольку не предоставила никакой информации об имущественном положении подозреваемого. Поэтому суд определил залог в сумме 60 прожиточных минимумов или 96 тыс грн.
Также на чиновника возложены процессуальные обязательства. В частности он не может без разрешения правоохранительных органов покидать территорию Киевской области, должен сдать документы для выезда за границу, обязан удерживаться от общения с сотрудниками налоговой Киевской области и др.
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