 Джамалу не пустили на красную дорожку Евровидения. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, - PR-директор певицы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил PR-директор Джамалы Денис Козловский на Facebook.
"Джамале запретили идти на красную дорожку. Удивительно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез Евровидение в Украине, запрещают там появляться. В итоге не сфотографировался там только ленивый. Кстати, в Стокгольме Манс Зелмерлев встречал все делегации именно на красной дорожке. "Такой регламент нашего конкурса", - пояснил режиссер красной дорожки в Украине. Мы очень уважаем правила, поэтому послушались и не пошли", - написал Козловский.
Позже певице предложили полететь на церемонию открытия на вертолете, не имея разрешения на полеты.
"В ночь перед открытием раздался звонок из одного агентства, которое, видимо, осваивает бюджет Евровидения, и нам предложили улететь на церемонию открытия на вертолете. На вопрос: "Зачем нам лететь на вертолете?" последовал ответ, что так нужно для имиджа Украины", - пояснил он.
"Конечно, на церемонию мы поехали на машине. 20 минут нас не пускали - кордоны полиции, Нацгвардии, УГО охраняли вход от Джамалы, смотрели на нас, извинялись, но пропустить не могли. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, простой инструкции... ничего. Вы можете представить себе, что было бы с вертолетом", - отметил Козловский.
Кроме того, по его словам, когда команда Джамалы попала внутрь КВЦ "Парковый", ни бейдж продюсера, ни бейдж Джамалы на входных турникетах не работали.
"На церемонии открытия не было ни пресс-вола, ни зоны для фотографов и журналистов, ни, собственно, большинства делегаций. Было похоже, что в "Парковом" проходят две параллельные вечеринки. На одной люди выпивают и болтают, между ними прогуливаются аниматоры из эстрандно-циркового училища, а на другой в абсолютно пустом темном зале оркестр народных инструментов НАОНИ играет на бандурах и цимбалах хиты Евровидения", - добавил Козловский.
Он также пообещал опубликовать "больше интересных фактов" после завершения Евровидения в отдельном материале.
Организаторы конкурса пока не комментировали это сообщение Козловского.
7 мая в Киеве состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2017. В мероприятии приняли участие делегации 42 стран-участниц песенного конкурса. Джамала также принимала участие в мероприятии.
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Може краще рок-фести проводити, ніж це фрік-шоу?
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Капец. Джамала, не обижайся. Самое плохое, что так у нас во всем.
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Виконавчий продюсер співочого конкурсу Євробачення, який цьогоріч відбувається у Києві, Павло Грицак розповів, скільки коштувала рекордно довга червона лоріжка під час відкриття події.
Грицак зазначив, що загалом закупили 2 033 квадратних метри килимового покриття по 209 гривень за метр. Якщо підрахувати, вартість лише самої доріжки становить приблизно 424 897 гривень.
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а ти на чийому боці?
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А миллионы на нужды нашей армии лучше поискать в широких карманах наших же можновладцв. Почитайте их декларации. Там на все хватит.
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Всегда думала, что "организаторскими работами" занимается менеджер/продюсер артиста........
Если этот "PR-директор" Козловский протупил, то кто ему виноват...........
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как по мне слишком она много о себе возомнила...
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