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Все про:Джамала (146) Евровидение (670) скандал (5014)

 Джамалу не пустили на красную дорожку Евровидения. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, - PR-директор певицы

Украинскую певицу, победительницу Евровидения-2016 Джамалу не пустили на красную дорожку во время открытия песенного конкурса в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил PR-директор Джамалы Денис Козловский на Facebook.

"Джамале запретили идти на красную дорожку. Удивительно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез Евровидение в Украине, запрещают там появляться. В итоге не сфотографировался там только ленивый. Кстати, в Стокгольме Манс Зелмерлев встречал все делегации именно на красной дорожке. "Такой регламент нашего конкурса", - пояснил режиссер красной дорожки в Украине. Мы очень уважаем правила, поэтому послушались и не пошли", - написал Козловский.

Позже певице предложили полететь на церемонию открытия на вертолете, не имея разрешения на полеты.

"В ночь перед открытием раздался звонок из одного агентства, которое, видимо, осваивает бюджет Евровидения, и нам предложили улететь на церемонию открытия на вертолете. На вопрос: "Зачем нам лететь на вертолете?" последовал ответ, что так нужно для имиджа Украины", - пояснил он.

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"Конечно, на церемонию мы поехали на машине. 20 минут нас не пускали - кордоны полиции, Нацгвардии, УГО охраняли вход от Джамалы, смотрели на нас, извинялись, но пропустить не могли. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, простой инструкции... ничего. Вы можете представить себе, что было бы с вертолетом", - отметил Козловский.

Кроме того, по его словам, когда команда Джамалы попала внутрь КВЦ "Парковый", ни бейдж продюсера, ни бейдж Джамалы на входных турникетах не работали.

"На церемонии открытия не было ни пресс-вола, ни зоны для фотографов и журналистов, ни, собственно, большинства делегаций. Было похоже, что в "Парковом" проходят две параллельные вечеринки. На одной люди выпивают и болтают, между ними прогуливаются аниматоры из эстрандно-циркового училища, а на другой в абсолютно пустом темном зале оркестр народных инструментов НАОНИ играет на бандурах и цимбалах хиты Евровидения", - добавил Козловский.

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Он также пообещал опубликовать "больше интересных фактов" после завершения Евровидения в отдельном материале.

Организаторы конкурса пока не комментировали это сообщение Козловского.

7 мая в Киеве состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2017. В мероприятии приняли участие делегации 42 стран-участниц песенного конкурса. Джамала также принимала участие в мероприятии.
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)) Я от подумки собі перебрав різних правителів світу з різних епох. Навіть не знаю хто не говнюк. Ганді зе бест звичайно, є ще спорні кандидатури. Так чи інакше Україна збереглася і зараз експорт уже вирівнявся з довоєнним. Будуть вибори буде хтось інший.
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Звучит это как то низко, не пустили на красную дорожку, да хер сней с той дорожкой. *обан** стыд.
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Может заявленный гонорар в миллион не хотят платить?
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Украина со средней пенсией в 75 долларов умудрилась потратить на Евровидение в 3 раза больше шведов, у которых средняя пенсия 1,5 тысячи евроОб этом заявил народный депутат Сергей Шахов («Воля народа»), передает Politeka.«Я согласен, что хорошие украинские костюмы вполне заслуживают того, чтобы стоить как Армани. Я уверен, сотни часов репетиций и десятки тысяч часов практики, победа на песенном конкурсе в прошлом году и активная гражданская позиция могут оцениваться в сотнях тысяч гривен. Но активный пиар этих двух моментов не дает нам увидеть главного - куда ушли остальные 888 миллионов гривен?», - задается вопросом народный депутат в Facebook.Он также добавил, что Швеция провела конкурс за 10 миллионов евро, тогда как бюджет Евровидения в Украине - 30 миллионов.«Сегодня наше внимание пытаются сосредоточить на тех 2 миллионах гривен, которые люди действительно получают за свою работу. Это вполне очевидный шаг, чтобы позже в глазах общественности оправдать и всю остальную смету конкурса. Вот главный вопрос, который нужно задавать!
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Если минералку (0,5 литра) оплачивать по 95 грн., то можно было освоить и 50 млн евро. Да и подбор статистов винницкой фирмой по организации свадеб, за 4 млн.. могли бы и 10 заплатить, чего уж там..
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Як сказала б моя бабуся " страмення господнє " . Але ж жити в ганьбі для нас , Українців стало звичним. Якби нас , раптом , почав поважати увесь світ , ми почувалися б дуже некомфортно !
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Где хошь найду, бритвой по горлу и в колодец!
Джамалу не пустили на красную дорожку Евровидения. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, - PR-директор певицы - Цензор.НЕТ 7739
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Песец!Як всё сложно.Там хоть не заминировано?
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Торік у Києві без всілякого ажіотажу і пафосу провели кількаденний рок-фест, де хедлайнерами були Red Hot Chilli Peppers та Muse. І ще десятки два гуртів різної величини виступило. Ясно що рівень вищий за Євробачення і апаратура там крута була. І на квитках зарбоили не менше. Але кошторис там явно був не 30 млн. єврів.

Може краще рок-фести проводити, ніж це фрік-шоу?
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Кривое нельзя расправить, и чего нет, нельзя исчислить!(с)
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Дело не в направлении музыки. Конкурс проводит государство, а значит будут растраты-убытки.
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на самом деле не важно, сколько стоило проведение концерта с Red Hot Chilli Peppers. Главное - организаторы наверняка остались в прибыли. А все Эти ЕВРО-олимпиады и т.д. - это все распил бабла.
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Пичалька в истории мировой культуры. А фото от пиар-менеджера в стиле "В сеть случайно попал снимок, где певица обнажила левую ягодицу" будет ?
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'Мавр сделал свое дело, мавр может уходить'?
Капец. Джамала, не обижайся. Самое плохое, что так у нас во всем.
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и как она теперь будет жить без кавровой дорожки
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Афффтора сенсації в студію!... А то свєжо преданьє да сєрєтся с трудддом...😋
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Дещо про "червону доріжку" і її вартість -
Виконавчий продюсер співочого конкурсу Євробачення, який цьогоріч відбувається у Києві, Павло Грицак розповів, скільки коштувала рекордно довга червона лоріжка під час відкриття події.
Грицак зазначив, що загалом закупили 2 033 квадратних метри килимового покриття по 209 гривень за метр. Якщо підрахувати, вартість лише самої доріжки становить приблизно 424 897 гривень.
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От чому в 2005 році Євробачення провели спокійно і акуратно - без перекриття центру міста, без дибільних фан-зон, без червоних доріжок? І що, європецям погано було? Та ні, ніхто не критикував...
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Выбрасывать деньги на евровидение в воюющей, нищей стране - низко, мерзко и преступно. Эти десятки миллионов должны идти на нужды наших воинов, на лечение раненых, на восстановление и нужды калек... Все деньги в стране должны идти на военные нужды, на Победу! Боже, Храни Украину! Путин, сдохни!
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"хуйло" пишеться з маленької, а УКРАЇНА - з великої!

а ти на чийому боці?
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Все верно. Десятки миллионов должны идти на нужды наших воинов, на лечение раненых, на восстановление и нужды калек. Но есть еще такое понятие как престиж страны. У нас дикая недоработка в этой сфере. В современном мире не только оружие решает исход войны. Очень важная роль принадлежит именно, не побоюсь этого слова, пропаганде. Пропаганде нашей культуры, нашей самобытности, нашей политики. Главное это правильно преподнести.
А миллионы на нужды нашей армии лучше поискать в широких карманах наших же можновладцв. Почитайте их декларации. Там на все хватит.
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Бредятина какая-то.........
Всегда думала, что "организаторскими работами" занимается менеджер/продюсер артиста........
Если этот "PR-директор" Козловский протупил, то кто ему виноват...........
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Мне вообще похер на этот цирк.Я только за ребят наших переживаю,что в АТО.А этот распил бабла - это пир во время чумы!
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Украине Евровидение нужно провести.В любых условиях.
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"А ця Джамала хто така?Вот у Пети в Испании-кабриолет,в Панаме счета, супруга при деле у Ахметова,у сына футболки усруцкие,невестка с паспортом РФ, фреска в церкви собственная...Пиарят тут всяких нищебродов"
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Весь этот "срачь"с-ru вясны исходит, Козловский видно и не ПРи делах!!!
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что джамала съемки срывает, шо ее пиарщик еще с теми тараканами - тоже расскажите, а то получается однобоко "Все пидорасы, а я - д'Артаньян"
как по мне слишком она много о себе возомнила...
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назовите хоть одно дело государственной важности, которое бы не завалил шоколадный мудак?
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Наживо з перекладом українською: "Втручання Росії до президентських виборів у США у 2016 році" - слухання у Сенаті США

Джамалу не пустили на красную дорожку Евровидения. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, - PR-директор певицы - Цензор.НЕТ 5056

https://www.facebook.com/chastime/?hc_ref=NEWSFEED
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это не старшно, за неё Петя споёт... а заради пиара так ещо и спляшет. )
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесДжамалу не пустили на красную дорожку Евровидения. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, - PR-директор певицы
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