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Все про:депортация (214) Крым (19657) Чубаров (583) крымские татары (1464)

 "Не позволим российским оккупантам уничтожить нашу память!", - Чубаров призвал татар проводить памятные акции в годовщину депортации, несмотря на запрет оккупантов

Российские оккупанты вновь запрещают в Крыму проведение 18 мая 2017 года массовых мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чубаров отметил: "Повсеместное запрещение крымским татарам проведения в Крыму траурных молебнов, массовых митингов и шествий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, имеет целью уничтожение исторической памяти крымских татар, оправдание преступлений сталинизма и коммунистического режима СССР, подавление воли крымскотатарского в борьбе за свои права в условиях российской оккупации Крыма.

Российские оккупанты исходят из того, что крымские татары послушно выполнят их волю, предав память о своих близких и родных - жертвах геноцида крымскотатарского народа.

Также читайте: "Вода камень точит. Наша общая борьба за Крым рано или поздно заставит россиян уйти оттуда с позором", - Ирина Геращенко о решении СЕ

При этом прислужники российских оккупантов - местные коллаборанты - поспешно дописывают сценарии верноподданнических мероприятий, предназначенных для путинского агитпрома.

Меджлис крымскотатарского народа призывает крымскотатарский народ принять участие в проводимых в Крыму 18 мая следующих формах мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа:

18 мая 2017 года
12.00 - Сюкюнет дакъасы (минута молчания).

В 12.00 18 мая 2017 года по всей Украине состоится минута молчания в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа.

По всей материковой части территории Украины минуту молчания будет сопровождать знакомый многим звук метронома, отсчитывающий секунды безмолвия.

Также читайте: Россия совершает в оккупированном Крыму военные преступления, - правозащитник Захаров

В оккупированном Крыму предлагается иная форма проявления уважения к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - каждая семья, стар и млад, совершает совместно ДУА (молитву).

Для совершения ДУА все члены семьи, проживающей в частном (индивидуальном) доме, выходят к воротам (калиткам), располагаются с уличной стороны и совместно произносят ДУА (молитву).

Для совершения ДУА все члены семьи (семей), проживающей(их) в многоэтажном доме, собираются во дворе многоэтажного дома и совместно произносят ДУА (молитву).

После совершения ДУА соотечественники направляются к установленным по их месту проживания памятникам или Хатыра - таш (памятные камни), где произносят молитвы. Там же возлагаются цветы.

Смотрите также: Украинизации, даже мягкой, после передачи Крыма в состав Украины не было, - историк Бажан. ВИДЕО

Соотечественников, проживающих в городе Симферополе, мы призываем прийти к памятному камню, установленному в сквере у железнодорожного вокзала.

Меджлис крымскотатарского народа предлагает членам региональных и местных меджлисов, активистам крымскотатарского национального движения, представителям молодежных крымскотатарских организаций, имамам мечетей и мусульманских общин организовать подготовку и проведение указанных для Крыма форм проявления уважения к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир должен перестать покупать у РФ оружие и наложить эмбарго на российские энергоносители, - Чубаров
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Не памятные акции надо совершать а акции массового уничтожения оккупантов ....
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В это трудно поверить- собаки под гипнозом,а кролики вампирами стали....
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Неужели крымские татары начнут оказывать сопротивление?
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Что бы не говорили, но в Крыму недовольство демонстрируют лишь крымские татары. Дали бы им ранее оружие, то и оккупации не было бы.
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))) Я звичайно не горжусь тим фактом, що в 14 деякі військові частини брали штурмом і забирали там зброю, але таке було погано це чи добре. Могли б і татари таке зробити теоретично при великому бажанні. Кримські татари абсолютно не однорідні. Багато з них підтримали рашку. Одним словом люди як люди. Давати окремо татарам зброю ніхто не міг навіть теоретично. Озброювали добробатів за просто так, але по національному признаку ніхто цього не робив.
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Рашку кримськотатарський народ не підтримав і на "референдум" не прийшов. А не хотіли давати зброю, то і говорити тепер про них не треба.
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))) А хто на референдум прийшов? Як ти взагалі собі уявляєш роздачу зброї чисто по етнічному признаку? Не мели таки дурниць.
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Дурниця - не дати тоді зброю. Тоді йшли мітинги та був Меджлис...Але навіть не хотіли нічого пробувати робити, то тепер не звинувачуйте їх.
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))) ЗазбоГойся, ніхто татар ні в чому не звинувачує. Навіть є велика ймовірність того, що Крим буде Татарською автономією в складі України після деокупації.
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По перше - кримських татар, а не татар. По друге - повно звинувачень в їх бік, але забувають, що відбувалось в Криму до окупації. Ви в курсі, що їм практично (крім дозволу повертатись) не допомагали, а ще не стримували кацапів-ксенофобів?
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))) Якось я слухав виступ Могильова, який розповідав про кримських татар, скільки їх народилось і т.д.. Ну то таке...
))) Звинувачень в різні боки скільки завгодно. Кацапи ксенофоби точно так же ксенофобили і українців, які розмовляли українською. Не потрібни приймати обіжену позу і вважати , що кримським татарам усі винні. Така поза призведе до оберненого результату.
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Саме Могильов там таке і робив від української влади! Але йдеться не про "позу", а про те, що нічого не було для кримців зроблено. Без образ, але це нікого не цікавило.
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))) Там робилося все для кацапів і під кацапів. Крім кримців та українців там є ще греки, вірмени, євреї і т.д.. Я бував в Севастополі, Феодосії, Ялті - все однаково. Мені просто цікаво, що саме потрібно було в ідеалі для кримців зробити? Може я колись це зроблю.
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З самого початку в Криму треба було ставити українську владу, а не ПР з януковичем, які спеціально робили їм перешкоди. Потім таким чином їх настроювали проти українців, а багато таких було українців, які були разом з кацапами в таких діях. Про землю було багато розмов і вона була, але для своїх регіоналів, але не кримців. Кримці просто не відчували себе в Криму як громадяни України, бо постійно їм казали, що вони гірші за росіян та їх правильно депортували...Тобто багато чого було, а тепер і казати далі нема сенсу.
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))) Тоді потрібно було Джемільову йти в президенти, а він цього не зробив навіть в 14 році. Я за нього в 14 проголосував би.
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Ви чудово розумієте, що це було неможливо. Тому далі тут не будемо говорити.
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Алі,вони тоді і без зброї могли зупинити кацапську наволоч і не було б ніяких референдумів,може і війни на Донбасі б не було пізніше.Козломорді тоді добряче їх злякались.Але саме Меджліс тоді зупинив хлопців.Думаю,що були у Джемільова якісь гарантії,на які потім наплювали,як і на Будапештський меморандум.Так,пролилася б кров,чого не хотів допустити Меджліс,але через ту жертву можливо врятували б країну від більшої біди.
Мені здається,що Джемільова тоді запевнили,що все буде добре,"партнери" домовляться з пуйлом.І обдурили...Інакше він би не зупинив тоді кримських татар в Симферополі.
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Треба вивчити це питання, але я впевнений, що вже було багато озброєних росіян і кидати на них кримців без зброї - самогубство. Ніхто б такого Джемільову не простив. Більше того, зараз іде кримінальна справа про саботаж українських військових, що більше вплинуло на окупацію Криму.
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Если бы в 2014 в Симферополе их не сдерживали,а дали возможность действовать,то оккупации точно бы не было.Спасибо нашим трусливым "озабоченным" партнёрам,советовавшим не сопротивляться
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Али. Мы уже говорили на эту тему. В Харькове, Днепре, Запорожье, ОДЕССЕ, Николаеве, Херсоне ни у кого не было оружия. Тем не менее, там дали такой отпор кацапской сволоте, что они надолго попрятались. В Крыму сосредоточено около 300 тыс. крымских татар, которые смогли бы при желании не допустить оккупации своей земли просто перекрыв для перемещения транспортные артерии и вырезав кацапов на площади перед ВСК. Давай говорить честно, положа руку на сердце: среди крымских татар коллаборационистов больше половины. Посмотри на фамилии крымских чиновников. Я тебя уважаю и практически всегда мы с тобой на одной стороне. Мы союзники. Но... давай не будем принимать желаемое за действительное. Татары НЕ ЗАХОТЕЛИ защищать свою землю. Для этого не нужна команда сверху. Ее не было ни в одном из перечисленных выше городов. Люди защищали свои семьи и свои дома. А татары отказались это делать. И 18-го, кстати, мы посмотрим, как будет проходить день памяти депортированных. Если татары, несмотря на возможные репрессии выйдут на улицы - я перед тобой извинюсь и признаю, что крымские татары - это действительно сила, способная изменить ту действительность, которая складывается на Крымском уже острове.
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Давай скажем честно, что ті не знаешь кто там коллаборационист. Ведь часто ставили татар из Казани (ФСБ0, а єто другой народ. Уверен, что не сможешь доказать свои слова об "больше половины коллаборационистов". Более того, на "референдум" не пришло и 10% крымцев. В Одессе, Харькове...не стоял вооруженный Черноморский флот, не были куплены та украинские военные...В Крыму все это было подготовлено януковичем. Так, что давай честно говорить, что кинуться на вооруженных было невозможно при отсутствии оружия и помощи украинцев.
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Не смогу. И не буду. Прошло 3 (ТРИ) года оккупации. Перечисли мне, пожалуйста, как выражается сопротивление оккупации крымско-татарского НАРОДА за этот период в Крыму. Я очень сомневаюсь, что ты сможешь это сделать. Я внимательно слежу за событиям в Крыму. Если это не коллаборационизм - то мне нечего сказать. Те пару десятков (пусть сотен) татар, которых репрессируют - это не народ, это капля в море. На Майдане, кстати, тоже не было оружия. А у татар в 90-х, оружия было не мало. Это я сам знаю.
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Борьба была и должна быть вместе с украинской армией. Так, что про отдельную борьбу говорить не будем без помощи Украины.
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Вместе - возможно. Пока даже этого нет. Батальон крымских татар? Ха-ха. Очень круто. 500 человек из 300 тысяч. Даже если посчитать по-минимуму, то 10% от общего числа населения однозначно является боеспособным. Это - 30 тыс. человек. Где они? Али. Я не против татар. Я против использования крови украинцев для достижения своих политических и этнических целей. Когда я увижу, что крымские татары ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поднялись на защиту своей страны (по примеру УПА, УНА-УНСО времен СССР), тогда я скажу - давайте бороться ВМЕСТЕ!!! Пока получается ВМЕСТО - а это не порядок, уж извини.
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Остальные недовольны на кухне после бутылки водки. Шопотом
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 1 ч.1 час назадЕщеНеоспоримое достижение россии это то, что россиянам за очень короткий период времени удалось Родину-мать превратить в родину-бл*дь!
"Не позволим российским оккупантам уничтожить нашу память!", - Чубаров призвал татар проводить памятные акции в годовщину депортации, несмотря на запрет оккупантов - Цензор.НЕТ 938
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moscow...раз....два...три....
moscow.....пасматри!

пианеры там и тут...
песни ленину пают!
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Крайняя справа на втором фото раскорячилась прикольно.
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Да её стараниями, но она еще и пол Украины хотела, поищи стенограмму заседания СНБО, вовремя остановили подружку хуйла.
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Не прикидывайся недалёким, Вана с 1997 года работает на развал Украины, а с 2000 лягла под хуйла и выполняет задания, под руководством Мертвечука.
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Все в истории повторяется. Вот так и было в этих местах 850 лет тому
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Да откуда там 850 лет назад овцы были? Там двуногие болотные жабы в норах и дуплах жили и ели более мелких зелёных своих сородичей из тех же болот.
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" Спасайтесь сами и детей спасайте". Верные слова. Только к кому обращены? К вот таким вот баранам:
Андрей Мальгин‏ @andrey_malgin 2 год.2 години томуБільшеИз Фейсбука.
Руководитель "Хора Турецкого" - Михаил Турецкий с семьёй вчера в Берлине.
фото Michail Miloslavski."Не позволим российским оккупантам уничтожить нашу память!", - Чубаров призвал татар проводить памятные акции в годовщину депортации, несмотря на запрет оккупантов - Цензор.НЕТ 8905
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Оце і є "бєссмєртний полк" про який пишуть в Чебурнеті.
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Сука, жаль, что у меня только микроволновка.....
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а сколько надо иметь ума,шоб этот текст до конца осилить?
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Чубаров не позволит,а Эрдоган ужо дал добро строительства газовой туруба рашистской в обход Украины...
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Не в обход, а лишь в Турцию. К тому же это не основные поставки.
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И куда её строят? До Турции? А дальше разве с кем-то грязьпрём договорился?

Ну турки себе трубу за ваш, дебилы, счёт ещё одну протянут. Пускай.
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"Газпром" почав будувати черговий газопровід в обхід України. Компанія оголосила про початок робіт на морській ділянці біля російського узбережжя Чорного моря в районі Анапи. Трубу тягнутимуть до Туреччини. Потужність газопроводу становитиме понад 31 мільярд кубів блакитного палива. Одна нитка "Турецького потоку" постачатиме газ до Туреччини, інша - до країн ЄС. Таким чином, росіяни планують повністю перекрити потребу в українській газотранспортній системі.
"Турецький потік" хочуть завершити в 2019 році. Вартість проекту, анонсованого в 2014 році, становить 12-13 мільярдів доларів....називаючи когось (дебілом,що є словом широкого вжитку у москаля) не забувай вказувати чий сам...
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Максимка, нахрен ты нам хрень какую-то с руснявых сайтов перепечатанную притянул. Ты ещё о Силе Китая пропой.

ПуыСы. Ещё раз спрошу, если у тебя проблемы с пониманием. Есть у грязьпрома договор с какой-либо страной ЕС, кто примет "вторую" трубу из твоего поста? Поделись информацией.
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Санек, газогін рашист будує із перспективою продавати ці ж обєми газу,котрі він проганяв через українську ГТС....і рашист буде робити всяку пакість,що би залишити Україну без транзиту газу,за котрий приходиться Україні платити "зеленими" ....дякую і бувай здоров...
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То есть договора нет?

Хотя, ты знаешь, Максимка, я это и так знаю. А ты пытаешься фигню рашкованскую разгонять. Нехорошо это.

ПыСы. И тебе не хворать.
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Так и с Турцией про вторую ветку никакого договора нет.
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))) А чому Ердогану бути проти тої труби? Ну хоче газпром на прощання бабло розпиляти, яке залишилось.
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ПОЧЕМУ Я НЕНАВИЖУ СССР!!!

Я ненавижу СССР - вот как я готов сказать. Ненавижу всем: сердцем, душой, мозгом, пальцем, ногой, рукой - всем! Каждая частичка моей сущности кричит от боли, когда я вспоминаю это гетто.
"Не позволим российским оккупантам уничтожить нашу память!", - Чубаров призвал татар проводить памятные акции в годовщину депортации, несмотря на запрет оккупантов - Цензор.НЕТ 2265

Страну вечно нищих людей, пустых взглядов людей и прилавков магазинов.
Страну лжи обмана и фальши.
Страну предательства, доносительства, скотства и всей остальной мыслимой и немыслимой мерзости.
Но больше всего я ненавидел страну СССР не за все вышеперечисленное.
Я ненавидел за другое - за ее «определенность», за ее бесперспективность, за ее предрешенность, моя жизнь казалось мне затянувшейся прогулкой на плаху.Уже учась в школе, я знал, что после школы меня железобетонно ждет армия, потому что у моих родителей нет денег на взятку необходимую как для поступления в ВУЗ, так и для отмазки от армии.
После чего меня ждало какое-то унылое существование важными вехами которого было: бракосочетание, вечное ожидание своей очереди на квартиру, телевизор, холодильник, а если бы я научился воровать или был крайне изворотлив, то даже машина и дача.
Именно когда я изучал возможности последнего поворота событий - я понял, что есть и еще одна перспектива, которая вообще не радовала…
Тупая, бездушная, бесполезная жизнь - существование.
Взлеты и падения на уровне плинтуса. Отчаяние.
И поэтому, когда я прочитал строки, написанные далее, я все это вспомнил, накатило так сказать…
Накатило и я понял, что готов на все, чтобы туда не вернуться.
В общем, читайте сами, может вы меня поймете:
«…Знаете ли вы, что теперь модную красивую вещь (кофточку, юбчонку, туфлишки) легче всего купить женщине в сортире. Да, да, в общественных больших туалетах где-нибудь на Петровке и в ГУМе. Именно там процветает торговля с рук заграничными шмотками. Главное, что в женском туалете не помешает милиция…»«…Государство у нас, продавая автомобили трудящимся, например, выступает в роли обыкновенного спекулянта. За «Жигули» («фиат»), которые во всем мире стоят около тысячи долларов, наше государство берет семь тысяч пятьсот рублей, за «Волгу», которой, как известно, цена на мировом рынке около двух тысяч, с родных трудящихся государство берет пятнадцать тысяч, да еще не купишь. Паек, паек, дорогие друзья…»«…Рассказал бы я вам про эти дома отдыха, как там селят по четыре человека в палате, как ходят, изнывая от безделья, по дорожкам парка, как пьют, как развлекаются по кустам, по парку, как развлекаются пением «Катюши», «Подмосковных вечеров» и прыганьем в мешках под руководством «культурника»…»«…Однажды я приобрел баночку с надписью «Обед» и поджарил ее содержимое с картошкой, луком и чесноком - получилось вкусно. Наутро приятели сказали мне, что я съел куриные консервы для кошек. Но они были вкусными! Они были лучше тех консервов для людей, которые и сегодня делают в России!..»«…»Макдональдс» для вас - название шикарного ресторана…»
«…В новогоднюю ночь вы мужественно боролись со сном, чтобы в 3 часа посмотреть «зарубежную эстраду»: телевидение ГДР, Марылю Родович, Карела Готта и итальянцев…»«…Вы хоть раз предъявляли дневник комсомольскому патрулю у входа в кинотеатр…»
«…Копченую колбасу нужно отрезать тонким-тонким, до прозрачности, слоем - в следующий раз вы увидите ее через полгода…»
«…Самый крутой магазин в городе - комиссионка, потому что там стоит импортный двухкассетный магнитофон…»
«…Кроссовки «советский адидас» - это круто. Их носили чуть не с нарядными платьями…»
«…Вы помните как в восьмидесятом - только на время Олимпиады - появились маленькие упаковки сока с трубочками, новозеландское масло в яркой упаковке и финские джемы в школьной столовой. Упаковки сохраняли, пытаясь дать им вторую жизнь…»«…В летние каникулы между девятым и десятым классом - безумно круто: поездка в Чехословакию (Болгарию) по обмену. Списки счастливчиков утверждаются за год. Все стараются утопить друг друга и никто не верит, что в Прагу можно стремиться лишь из желания посмотреть на архитектуру. Вернувшись из Праги одноклассницы щеголяют в одинаковых белых тапочках с трехцветными чехословацкими флажками. Вы бы себе таких не купили. Если бы вас включили в списки…»«…Вы уверены, что шариковые ручки за 35 копеек предназначены не для письма. А для заколачивания в бетонную стену, с последующим ввинчиванием туда шурупа…»
«…Родители уехали из Латвии на несколько лет в Когалым. Мою мать - по специальности преподавателя игры на фортепиано - отправили там разгружать вагоны с цементом - вручную, лопатой…»
«…Ехали мы на автобусе с отдыха на Чёрном море домой. Автобус сломался, ехать не хотел. Водитель обнаружил, что треснула резиновая гофра, что-то там с топливной системой связано. Надел пару презервативов на неё, и мы проехали все оставшиеся 300 км…»«…Трагически закончился хоккейный матч между советскими и канадскими юниорами во Дворце спорта «Сокольники» в Москве. Большинство выходов было закрыто и в возникшей после матча давке 21 чел. погиб, 25 получили увечья. Хотя существует и другая версия возникновения давки: после игры канадцы захотели сделать зрителям приятное, и стали кидать в ряды жвачку…»«…В конце месяца однодневная забастовка в крупнейших портах Северо-западной части СССР: гг. Ленинград, Выборг, Таллин, Рига, Клайпеда, Вентспилс. Рабочие отказались работать на разгрузке продовольствия, прибывшего из-за рубежа, поскольку это продовольствие идёт не в магазины страны, а в закрытые спецраспределители Москвы. Кроме того, плохая организация приёмки продуктов делала работу, по мнению бастующих, бессмысленной. На замену рабочим согнали солдат и студентов…»«…Участники молодёжной банды «Тяп-ляп» в количестве 40-50 человек, вооруженные огнестрельным оружием (обрезами) и металлическими прутьями, в масках двинулись от речного вокзала по улицам Новотатарской слободы. Рассредоточившись по обеим сторонам улиц, они начали избивать и обстреливать граждан, а также милицию. Ранены 10 человек, в том числе 2 милиционера, убиты двое - гражданин пожилого возраста и один из бандитов. В результате существование банды признано официально, взысканиям подверглось почти всё руководство МВД Татарской АССР. Масштабное расследование привело к суду над бандой в 1980, осуждено 28 преступников, в т.ч. 4 - к смертной казни…»
«…В 80-м году перед олимпиадой исчезло все. Даже масло. Ввели так называемое «бутербродное» масло, состоящее в основном из воды…»«…Ушлая воспитательница в детском садике во время прогулки отлучалась иногда в соседний гастроном с 3-4 детишками из группы, чтобы тоже чего-то там прикупить, что продавалось по штуке на голову населения…»«…И часы. Разумеется корпус «Ракеты» с механизмом от «Победы». Это было нормальной традицией в конце 60-х, когда отцы сынам собственные часы дарили…»
«…Стоматология до середины 90-х годов работала по технологиям XIX века. Так, например, цемент для пломб был тот, что создал один немец в 1885 году. Тот же состав. Как завели производство, так и делали его ничего не меняя. А низкооборотные жужжащие бормашины с веревочным приводом? Вы знаете что это такое? А удаление нерва путем «убийства» его мышьяком? Это тоже новации XIX века. И самая жесть - полное отсутствие обезболивания…»
«…1 сентября я пришел в школу с дневничком, на обложке которого был ее (Олимпиады-84) символ. Срисован (правда, не совсем правильно) с банки «Кока-Колы» найденной в мусорнике отеля «Интурист»…»
«…Клеящиеся модели самолетов надо было клеить растворителем дихлорэтаном. Помнится мой папа долго
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«…Клеящиеся модели самолетов надо было клеить растворителем дихлорэтаном. Помнится мой папа долго ругался, объясняя, что у них в институте дихлорэтан хранится как яд, а тут его детям выдают. И был прав. Дихлорэтан - сильный наркотик, гепатотропный (печеночный) яд. Он поражает центральную нервную систему, вызывает помутнение роговицы глаз, дистрофические изменения в печени, почках и других органах, раздражение слизистых оболочек и дерматиты, накапливается в мозге. Проникает через неповрежденную кожу…»
«…Моя мать рожала сестру в 1975, в Москве. Ее рассказ не забуду никогда. Для начала раздели догола и побрили ржавой бритвой, простыней на кроватях не было…»
«…Машиностроительный завод в Подмосковье. А также цементный и ЖБКИ. После дневной смены - после 16:00 почти под каждым кустом по работяге. К девяти вечера они из-под кустов добывались или женами или сами на четвереньках. В квартирах таких пролетариев не было никакой мебели, кроме шкафа и стола, а из предметов культурного быта самый роскошный - дембельский альбом. С 1985 года в каждом подъезде воняло сивухой, ибо варили все…»
«…За неимением под рукой нормального алкоголя трудящиеся массы изобретали удивительные и небезопасные способы залить горящие трубы. Клей БФ, наматываемый на сверло. Тряпка, сверло, клей - и через полчаса у вас есть спиртсодержащая жидкость. Растворители разнообразные. Денатурированный и метиловый спирты. Пастообразный состав намазываемый на хлеб. Намазал, хлеб пропитался , снял наполнитель - и все, вполне можно вмазать -дерябнуть…»
«…Каши гречневые и рисовые бывали крайне редко, но варили еще из пшена, крупы «артек» и еще каких-то круп нечто монолитное и совершенно несъедобное…»
«…Моему отцу кто-то презентовала красную одноразовую зажигалку где-то в это же время. Благо он умел находить нестандартные решения, поэтому два года эта зажигалка им заправлялась, в ней менялся кремень до тех пор пока окончательно не доломалась…»
«…Одному мальчику в 1987-м из-за границы привезли родители игрушечную М-16А1, пистолет «Парабеллум П-08» и «Беретту 92Ф». Игрушки оказались практически бесполезны, так как территорию дома они не покидали ни при каких условиях. Дураку было ясно, что дворовое быдло их или отберёт или ебанёт об ближайшее дерево, «ибо нехуй выёбываться. У меня нет и у тебя пусть не будет»…»
«…У меня в школе был реальный раритет, который я выменял на 100 вкладышей от жвачки. Это был отлитый из алюминия (уж не знаю кем) пистолет браунинг в натуральную величину. Толку с него было - ноль, зато пафосу и уважухи от школьников - выше крыши. А еще на стекольных заводах в отходах производства тырили шарики стеклянные. Это была валюта дороже вкладышей…»
«…Вместо гигиенической помады зимой женщины (и девочки, и даже некоторые мужчины) мазали губы вазелином «норка»…»
«…В 1986 году во Фрунзенском универмаге в «Ленинграде» меня поразил в музыкальном отделе одиноко стоящий «бубен украинский»…»
«…К пельменям полагался уксус прямо из бутылки с дырочкой. Выливался он неравномерно, и получалось жутко кисло. Но все кривились и ели. Гораздо позже я поняла, что сия приправа была предусмотрена на случай некачественного блюда - забивать противный вкус…»
«…Недавно бабушка мне говорит: ты вот выбрасываешь куски мыла, а надо их в чулок капроновый положить и тогда можно еще ими пользоваться…»
«…Золото мы не плавили, а вот свинец из старых аккумуляторов - влёгкую, пацаны этим увлекались: разводили костерок в природоохранной зоне долины реки Сетунь, ломали голыми руками (кошмар!) старые аккумуляторы (благо свалка была недалеко) - и вперёд ! Из добытого свинца выплавляли кастеты…»
«…А я вот прекрасно помню, как в шесть лет пришел с матерью зимой в поликлинику. Налетела какая-то тетка, свихнувшаяся на почве тотального дефицита, предлагавшая продать ей детскую шубу, надетую на меня…»
«…В брежневские годы велосипеды были подоступнее (и то - надо было подкопить)- но постоянно был дефицит запчастей. Я отлично помню, что в дефиците были нипели, и их воровали. Только оставь на минуту велик у хлебного магазина - выходишь, нипель сняли…»
«…Моя бабушка до сих пор хранит запасы, купленные еще при союзе. У меня дух захватывает при виде кладовки, забитой окаменевшими пачками соли 1981 года выпуска…»
«…С дрожью могу вспомнить буфет в уральском городе, где жидкость цвета некрепкого чая была, по мнению буфетчицы, крепким кофе…»»…Знаменитый французский актёр Жерар Филип нанес смертельную обиду всем женщинам бывшего СССР. После очередного Московского кинофестиваля, затарившись в наших магазинах, он привез во Францию образцы нижнего белья советского производства и устроил выставку в Париже. Французы смеялись над фасоном, цветом, качеством материала советского белья. Француженки умирали со смеху, глядя на полет фантазии русских текстильщиков: панталоны с начесом блеклого голубого и розового цвета, хлопчатобумажные чулки, напоминавшие своей расцветкой и фактурой гофрированный картон…»

"Не позволим российским оккупантам уничтожить нашу память!", - Чубаров призвал татар проводить памятные акции в годовщину депортации, несмотря на запрет оккупантов - Цензор.НЕТ 8485
«…Украл он только то из приготовленного, что успел схватить - там оказались мои ношенные (!!!) брюки вельветовые. Вы думаете, на девочку-подростка можно было купить нормальные брюки? Хаха. Джинсы тогда, понятно, были малодоступны (хотя замечу - семья отнюдь не бедствовала; мама получала 170, потом 200 с чем-то, отец вообще немало - 320, еще была работающая бабушка, а прабабушка подрабатывала уроками английского - мы не были богатыми, но жили, наверно, лучше многих). Брюки мама привозила мне из Прибалтики - там можно было купить одежду и обувь поприличнее и пооригинальнее. Вот и эти брюки (некая замена джинсов) приглянулись грабителю - хотя были не просто ношенные, а весьма. А приготовил он для выноса, в частности, споротые воротники норковые со старых пальто - они бережно хранились на случай «а вдруг пригодятся»…»
«…Помню рассказ случайной попутчицы, она с Сахалина была. Им морем прибивало мусор из Японии, так он ходили по берегу, собирали его - но не потому что «мусор», а потому что его можно было использовать. Коробочки, баночки и т.п. А еще обувь - старая японская обувь, так верх отрезали, подошву оставляли, верх сами мастерили. Так сносу, мол, не было таким «туфлям»…»
«…Стоишь за картошкой, а она мелкая, как горох, бывает и с гнильцой, а выбрать нельзя, кладут все подряд, если начинаешь выбирать, продавщица орать начинает: «Берите все подряд, нечего здесь ковыряться!» Приходишь к шапошному разбору, а молоко кончилось, и остатки валяются - рваные, лопнувшие пакеты, выбираешь наименее текущий и домой аккуратно тащишь…»
«…Туалетная бумага была в дефиците всегда, поэтому где бы не встретилась очередь за ней, в неё немедленно вставали. И брали сколько дадут (в одни руки давали ограниченное количество товара). Потом десятка два рулонов нанизывали на прилагавшуюся веревку и вешали на шею…»
«…Как-то в гости двоюродные братья приехали с Дальнего Востока. Ящик апельсинов привезли, а мы их катали как мячики, пока нам не объяснили, что это фрукты…»
«…Я смогла купить себе джинсы только когда пошла работать - на них ушло ровно две моих зарплаты…»
«…Чтобы не промокали ноги осенью, сначала надевали на ногу полиэтиленовый пакет, а потом сапог. Пакеты, кстати , стирали и сушили…»
«…Вместо прокладок использовали рваные трусы или майки, их кроили в несколько слоёв прямоугольником и сшивали. Потом стирали (кипятили), сушили…»ИСТОЧНИК Xунта Ехpress
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туалетная бумага))) слава богу, что не приходилось, майкой, жопу полировать, в сортире, как минимум, какой то, труд, мудрого коммуниста и партизана, был. Но это начало 90-х.
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Ничего не изменилось. Убери импортное с прилавков и они опустеют за 2 дня.
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Ці заклики схожі на дімоновий лепет ,, ви там дєржітєсь,, . Приїдь як лідер і очоль опір, а то як ленін в разліве, маніфести строче.
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Поздравляю украинский народ с Днем Победы! Только народ, но не власть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не позволим российским оккупантам уничтожить нашу память!", - Чубаров призвал татар проводить памятные акции в годовщину депортации, несмотря на запрет оккупантов
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