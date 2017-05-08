 "Не позволим российским оккупантам уничтожить нашу память!", - Чубаров призвал татар проводить памятные акции в годовщину депортации, несмотря на запрет оккупантов





Чубаров отметил: "Повсеместное запрещение крымским татарам проведения в Крыму траурных молебнов, массовых митингов и шествий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, имеет целью уничтожение исторической памяти крымских татар, оправдание преступлений сталинизма и коммунистического режима СССР, подавление воли крымскотатарского в борьбе за свои права в условиях российской оккупации Крыма. Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он написал в Фейсбуке. Чубаров отметил: "Повсеместное запрещение крымским татарам проведения в Крыму траурных молебнов, массовых митингов и шествий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, имеет целью уничтожение исторической памяти крымских татар, оправдание преступлений сталинизма и коммунистического режима СССР, подавление воли крымскотатарского в борьбе за свои права в условиях российской оккупации Крыма.

Российские оккупанты исходят из того, что крымские татары послушно выполнят их волю, предав память о своих близких и родных - жертвах геноцида крымскотатарского народа.При этом прислужники российских оккупантов - местные коллаборанты - поспешно дописывают сценарии верноподданнических мероприятий, предназначенных для путинского агитпрома.Меджлис крымскотатарского народа призывает крымскотатарский народ принять участие в проводимых в Крыму 18 мая следующих формах мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа:18 мая 2017 года12.00 - Сюкюнет дакъасы (минута молчания).В 12.00 18 мая 2017 года по всей Украине состоится минута молчания в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа.По всей материковой части территории Украины минуту молчания будет сопровождать знакомый многим звук метронома, отсчитывающий секунды безмолвия.В оккупированном Крыму предлагается иная форма проявления уважения к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - каждая семья, стар и млад, совершает совместно ДУА (молитву).Для совершения ДУА все члены семьи, проживающей в частном (индивидуальном) доме, выходят к воротам (калиткам), располагаются с уличной стороны и совместно произносят ДУА (молитву).Для совершения ДУА все члены семьи (семей), проживающей(их) в многоэтажном доме, собираются во дворе многоэтажного дома и совместно произносят ДУА (молитву).После совершения ДУА соотечественники направляются к установленным по их месту проживания памятникам или Хатыра - таш (памятные камни), где произносят молитвы. Там же возлагаются цветы.Соотечественников, проживающих в городе Симферополе, мы призываем прийти к памятному камню, установленному в сквере у железнодорожного вокзала.Меджлис крымскотатарского народа предлагает членам региональных и местных меджлисов, активистам крымскотатарского национального движения, представителям молодежных крымскотатарских организаций, имамам мечетей и мусульманских общин организовать подготовку и проведение указанных для Крыма форм проявления уважения к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".