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 Киевские новости
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Все про:День Победы (1017) Нацполиция (7251) транспорт (1186)

 9 мая в центре Киева частично перекроют и ограничат движение транспорта и пешеходов

В связи с проведением мероприятий ко Дню памяти и примирения и 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне в центральной части Киева будут внесены изменения в маршруты движения общественного траспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В связи с проведением мероприятий ко Дню памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, в центральной части города, в случае закрытия движения транспорта работниками Нацполиции по улицам И. Мазепы и Лаврской, на время закрытия будут внесены оперативные изменения в трассы движения автобусных маршрутов общего пользования №№ 24, 55, 62 и троллейбусного маршрута № 38, исключив их заезд на вышеупомянутые улицы", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, как сообщает пресс-служба МВД, в столице 9 мая вводятся временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов.

"Так, в частности, 9 мая с 07:00 до 15:00 будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях на: улице М.Грушевского (от переулка Крепостного до площади Арсенальной); улице Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной); улице Лаврской; площади Славы; улице Мазепы; аллеи Героев Крут; переулке Запечерном; улице Омеляновича-Павленко (от площади Славы до улицы Левандовская); переулке Бутышева (от площади Славы до улицы Левандовская); переулке Лаврский; улице Цитадельной (от улицы Лейпцигской до Лаврской)", - говорится в сообщении.

В МВД призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее спланировать маршруты движения и неуклонно соблюдать требования Правил дорожного движения.
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В Чебурнеті вата негодує за знищеними бєрьозками в Одесі. Фейк?
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Победобесия не будет, не те времена. Ленты колорада и партрэты сралина , сейчас опасно носить, вата в АКУЕ!!! Пускай скажут "спасибо" за это своему кремлядьскому КУЙлу
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С автомобилистами понятно - это не люди, а вот куда поедут автобусы и троллейбус, идущие по Мазепе и Лаврскому переулку до Крепостного переулка?
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Ты идиот, причём полный! Я сам автомобилист и пишу с иронией, поскольку автомобилисты из-за вот таких перекрытий стоят в пробках. К тому же, я живу в центре и всё это понимаю лучше чем ты жигалкин!
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С твоим мозгом в 399 кубиков, ты можешь только испражняться и жрать!
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Та хоть куда. Барин едет венок в парке Славы бросить. Нельзя быдлу мешать его святейшеству.
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Носятся с этим 9 м мая,як писаной торбой.Чи не событие.Обычный майский день,каких было много и будет ещё.Нет же,такой ажиотаж,шо мабуть летящий метеор на Землю,не затмил бы это событие
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Ты баран, скажи лучше, когда был подписан Акт капитуляции фашисткой Германии?
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Цикаво, на чем будут добираться до ежегодного места своего шабаша дидываевале,? Пешкодралом под горку? А вообще постоянное и по любому поводу закрытия-перекрытия - это хамство соевых утырков. К тому же антиконституционное, как они сами же заявляли по поводу перекрытия Грушевского злочынным урядом Азирова во время Майдана.
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9 мая - это день свержения нацистского правительства Германии. 4 года народ СССР, в т.ч. и Украины колбасился только над этой проблемой, страдал, калечился, погибал, умирал, и все ради того, чтобы праздновать эту дату следуюющие неизвестносколько лет, настроить памятников несметное количество, петь песни о войне положенные на северокорейские мотивы. Ну, и конечно, ради того, чтобы следующие поколения жили свободно от фашизма, но под присмотром недремлящего ока НКВД во имя построения ленинского коммунизма, высосанного из фамилии Владимира Ульянова - когда много-много пчел трудятся во благо одной матки.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости9 мая в центре Киева частично перекроют и ограничат движение транспорта и пешеходов
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