 9 мая в центре Киева частично перекроют и ограничат движение транспорта и пешеходов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В связи с проведением мероприятий ко Дню памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, в центральной части города, в случае закрытия движения транспорта работниками Нацполиции по улицам И. Мазепы и Лаврской, на время закрытия будут внесены оперативные изменения в трассы движения автобусных маршрутов общего пользования №№ 24, 55, 62 и троллейбусного маршрута № 38, исключив их заезд на вышеупомянутые улицы", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, как сообщает пресс-служба МВД, в столице 9 мая вводятся временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов.
"Так, в частности, 9 мая с 07:00 до 15:00 будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях на: улице М.Грушевского (от переулка Крепостного до площади Арсенальной); улице Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной); улице Лаврской; площади Славы; улице Мазепы; аллеи Героев Крут; переулке Запечерном; улице Омеляновича-Павленко (от площади Славы до улицы Левандовская); переулке Бутышева (от площади Славы до улицы Левандовская); переулке Лаврский; улице Цитадельной (от улицы Лейпцигской до Лаврской)", - говорится в сообщении.
В МВД призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее спланировать маршруты движения и неуклонно соблюдать требования Правил дорожного движения.
907 31
В Казахстане с Обелиска Славы убрали георгиевские ленты. ФОТОрепортаж(206)
Автопробег техники времен Второй мировой войны пройдет пятью городами Донетчины, - Минобороны. ФОТОрепортаж(138)
Ко Дню Победы в столовой Петербургского университета блюда украшают съедобными георгиевскими ленточками. ФОТО(248)
Порошенко одобрил привлечение у ЕИБ 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры(107)
Последние лет десять в России все перевернуто с ног на голову(0)
В дни памяти полиция усилит проверки на блокпостах и вокзалах Донетчины(18)
Боевики "ДНР" сообщили о "десятках украинских ДРГ", якобы проникших на территорию "республики", – ИС(52)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Баба Монтян Акция: Бессмертный ̶п̶о̶л̶к̶ литр.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить