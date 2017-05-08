 Задержанного оккупантами под Судаком крымчанина Тороза везут в российский Краснодарский край

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 8 мая сообщила крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер в комментарии Крым.Реалии.
"На Сервера возбуждено какое-то уголовное дело в Краснодарском крае. Нам непонятно какое. Передали всю информацию адвокатам - они будут выяснять что к чему и обжаловать протокол. Единственное, что известно - родители сразу поехали в отделение полиции, где не имели ни малейшего представления о происходящем. В конечном итоге они созвонились с Краснодарским краем и там уточнили, что человек увезен туда", - сообщила активистка.
В открытых источниках российских силовых ведомств нет информации о задержании Тороза.
Ранее крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер рассказала, что сына Сельвера Тороза российские силовики удерживали на территории гостиницы.
В крымском селе Морское силовики 8 мая провели обыск в доме крымского татарина Тороза Юсуфа. Квартал в селе Морское, где компактно проживают крымские татары, оцепили тремя автобусами вооруженных людей.
Комментариев подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма по этому поводу пока нет. Об этом 8 мая сообщила крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер.
После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".
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