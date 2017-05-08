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Все про:Нацполиция (7250) ранение (1642) Марьинка (435)

 В Марьинке неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия, - Нацполиция

Установлено, что местная жительница была ранена в собственном огороде по ул. Октябрьской, 69. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.

В сообщении отмечается: "В 18.00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставили женщину с огнестрельным ранением. Было установлено, что ранение потерпевшая получила, хлопоча на огороде около 15.00.
Пострадавшую госпитализировали в больницу города Курахово, где медики оказали ей помощь. Ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

По факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Марьинку - ранены мирные жители

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в марьинке -оружия товарищи (на батальон)неликвидного-и я не киздю!!!!
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Найшвидшого одужання.. Чекаємо гнівних заяв пані Геращенко з цього приводу.. Хоча - це ж не сексуальні домагання до місії ОБСЄ..
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Ватный пенсионер-доносчик, потомок вертухаев, план по доносам сегодня выполнил?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Марьинке неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия, - Нацполиция
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