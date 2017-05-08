 В Марьинке неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.
В сообщении отмечается: "В 18.00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставили женщину с огнестрельным ранением. Было установлено, что ранение потерпевшая получила, хлопоча на огороде около 15.00.
Пострадавшую госпитализировали в больницу города Курахово, где медики оказали ей помощь. Ее жизни ничего не угрожает.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
По факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины".
289 4
В результате взрыва неизвестного предмета на Донетчине ранены двое парней, - Нацполиция(32)
В результате обстрела боевиков в Зайцево ранен мирный житель, - Нацполиция(4)
За сутки в зоне АТО ранены 5 воинов, враг обстрелял позиции 63 раза, - штаб(30)
В течении дня противник применял минометы на Приморском и Луганском направлениях, ранен один боец, - штаб АТО(2)
Ле Пен и Макрон проголосовали на выборах президента Франции(0)
В зоне АТО за сутки ранены 10 воинов, враг 58 раз открывал огонь, - штаб(48)
В результате минометного обстрела боевиками Авдеевки ранены две женщины, - Нацполиция(14)
Ответить
Ответить
Ответить