 В Марьинке женщина получила ранение из огнестрельного оружия, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.
В сообщении отмечается: "В 18.00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставили женщину с огнестрельным ранением. Было установлено, что ранение потерпевшая получила, хлопоча на огороде около 15.00.
Пострадавшую госпитализировали в больницу города Курахово, где медики оказали ей помощь. Ее жизни ничего не угрожает.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
По факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины".
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