 "Мы должны получить фамилию этого негодяя", - Ирина Геращенко о сексуальных домогательствах боевика к сотруднице ОБСЕ

Как соощает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя заявление главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана о необходимости реакции со стороны "ДНР", выявления и наказания виновного.
"Присоединяюсь к заявлению господина Апакана и потребую дать оценку этому позорному факту и на гуманитарной подгруппе, и на ТКГ. Мы должны получить фамилию этого негодяя. На ТКГ от ОРДЛО должна прозвучать оценка и фамилия!" - отметила Геращенко.
Кроме того, она отметила, что готовит депутатский запрос в силовые структуры с требованием немедленно возбудить уголовное производство по этому факту. "За все преступления на украинской территории, в том числе временно неконтролируемых регионах, боевикам рано или поздно придется отвечать. А сексуальное насилие - это преступления, не имеющие срока давности. В балканских странах, где война закончилась 2 десятилетия назад, и до сих пор идут подобные расследования, а все причастные к сексуальным преступлениям немедленно и надолго идут в тюрьму", - подчеркнула представительница Украины.
Позже, она сделала еще одно сообщение, в котором упомянула о случае подобного отношения к себе самой от представителей ОРДЛО: "Кстати, на одном из заседаний ТКГ представители ОРДЛО позволили себе и по отношению ко мне унизительные сексистские комментарии из серии: "С женщинами мы будем разговаривать в другом месте и по-другому". Я тогда их оборвала, и наша делегация тоже. Грызлов промолчал... представитель ОБСЕ Мартин Сайдик тоже осудил тогда сексистские заявления "представителей республик"... Сексизм и откровенное унижение женщин - это фирменный почерк главарей боевиков".
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А МОЖЕ. ТИ КУРВА. БИ ВИМАГАЛА ІМЕНА ВБИВЦЬ ЯКІ КОЖНИЙ ДЕНЬ ВБИВАЮТЬ НАШ ЦВІТ НАЦІЇ НА ПЕРЕДОВІЙ????
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