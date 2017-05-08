 Оккупанты, похитившие сына крымскотатарского активиста Тороза, удерживают его в гостинице

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дюльбер 8 мая сообщила в комментарии Крым.Реалии.
"Сказали, что Сервера Тороза отвезли в отделение полиции, однако отец (Юсуф Тороза - ред.) приехал и его там не обнаружил. В судакском отделении полиции нет вообще никаких сведений о том, что проводились подобные мероприятия. Как оказалось, позже он оказался на территории частной гостиницы "Сурож", что в центре города. Все эти автобусы, которые приехали в Морское, сейчас находятся на закрытой территории. Его удерживают там", - рассказала Дюльбер.
По словам активистки, один раз Серверу удалось дозвонится и "он сказал, что они ждут следователя".
В гостинице "Сурож" сообщили, что "неизвестные люди в форме были в командировке и проживали в отеле". На вопрос: "Находятся ли сейчас российские силовики в гостинице?", - сотрудники отеля не смогли ответить.
Ранее сообщалось, что в крымском селе Морское силовики 8 мая проводят обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза. Квартал в селе Морское, где компактно проживают крымские татары, оцепили тремя автобусами вооруженных людей.
Комментариев подконтрольных Кремлю силовиков по этому поводу пока нет.
После российской оккупации в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".
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