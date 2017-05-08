 Тиллерсон и Лавров на встрече в США поговорят об Украине и Сирии, - Госдеп

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
По данным Госдепа, встреча состоится в среду, 10 мая. Стороны будут говорить об Украине, Сирии и двусторонних отношениях.
"Что касается Украины, то стороны обсудят необходимость прекратить насилие на востоке Украины и урегулирование конфликта путем полной реализации минских соглашений", - говорится в сообщении.
Также Тиллерсон намерен обсудить с Лавровым усилия по деэскалации насилия в Сирии и оказание гуманитарной помощи народу этой страны, а также подготовить почву для политического урегулирования сирийского конфликта.
По данным Министерства иностранных дел РФ, визит Лаврова в США продлится с 9 по 11 мая.
Как сообщалось, 12 апреля Лавров и Тиллерсон уже проводили встречу в Москве. Журналисты отмечали, что те переговоры прошли в "ледяной атмосфере".
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https://www.youtube.com/watch?v=NAiXMKLiB3U
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http://censor.net.ua/comments/locate/8/439141/63662342
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тинйло
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Нарком В.М.Молотов.22 июня 1941 года.Речь по всесоюзному радио в полдень...
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тем временем, Бог что то знает. моцковию замело снегом и температура в районе 0, незабудим непростим, дедыснегубирали
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на сегодня на РАБссии защищена только Москва,остальное ПВО РАБссии МИФ.Залетит любой НАТОвский бомбардировщик и превратит РАБссию в Руины..
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Лицемерие. Крест и свастика. Как РПЦ поддерживала Гитлера. https://rufabula.com/author/sklyarov/1607 …
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... остальное - п.дёж!
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Совершенно секретно
Совет Министров СССР
Товарищу Сталину И.В.
В соответствии с Вашим указанием 5 января с.г. на квартире Жукова в Москве был произведен негласный обыск. Задача заключалась в том, чтобы разыскать и изъять на квартире Жукова чемодан и шкатулку с золотом, бриллиантами и другими ценностями.
В процессе обыска чемодан обнаружен не был, а шкатулка находилась в сейфе, стоящем в спальной комнате.
В шкатулке находилось:
часов - 24 штуки, в том числе золотых - 17 и с камнями - 3;
золотых кулонов и колец - 15 штук, из них 8 с драгоценными камнями;
золотой брелок с большим количеством драгоценных камней;
другие золотые изделия (портсигар, цепочки и браслеты, серьги с драгоценными камнями пр.).
В связи с тем, что чемодана в квартире не оказалось, было решено все ценности, находящиеся в сейфе, сфотографировать, уложить обратно так, как было раньше, и произведенному обыску на квартире не придавать гласности.
По заключению работников, проводивших обыск, квартира Жукова производит впечатление, что оттуда изъято все то, что может его скомпрометировать. Нет не только чемодана с ценностями, но отсутствуют даже какие бы то ни было письма, записи и т.д. По-видимому, квартира приведена в такой порядок, чтобы ничего лишнего в ней не было.
В ночь с 8 на 9 января с.г. был произведен негласный обыск на даче Жукова, находящейся в поселке Рублево под Москвой.
В результате обыска обнаружено, что две комнаты дачи превращены в склад, где хранится огромное количество различного рода товаров и ценностей.
Например:
шерстяных тканей, шелка, парчи, панбархата и других материалов -всего свыше 4 000 метров;
мехов - собольих, обезьяньих, лисьих, котиковых, каракульчевых, каракулевых - всего 323 шкуры;
шевро высшего качества - 35 кож;
дорогостоящих ковров и гобеленов больших размеров, вывезенных из Потсдамского и других дворцов и домов Германии, - всего 44 штуки, часть из которых разложена и развешана по комнатам, а остальные лежат на складе; особенно обращает на себя внимание больших размеров ковер, разложенный в одной из комнат дачи;
ценных картин классической живописи больших размеров в художественных рамках - всего 55 штук, развешанных по комнатам дачи и частично хранящихся на складе;
дорогостоящих сервизов столовой и чайной посуды (фарфор с художественной отделкой, хрусталь) - 7 больших ящиков;
серебряных гарнитуров столовых и чайных приборов - 2 ящика;
аккордеонов с богатой художественной отделкой - 8 штук;
уникальных охотничьих ружей фирмы «Голанд-Голанд» и других - всего 20 штук.
Это имущество хранится в 51 сундуке и чемодане, а также лежит навалом.
Кроме того, во всех комнатах дачи, на окнах, этажерках, столиках и тумбочках расставлены в большом количестве бронзовые и фарфоровые вазы и статуэтки художественной работы, а также всякого рода безделушки иностранного происхождения.
Заслуживает внимания заявление работников, проводивших обыск, о том, что дача Жукова представляет собой, по существу, антикварный магазин или музей, обвешанный внутри различными дорогостоящими художественными картинами, причем их так много, что четыре картины висят даже на кухне. Дело дошло до того, что в спальне Жукова над кроватью висит огромная картина с изображением двух обнаженных женщин.
Есть настолько ценные картины, которые никак не подходят к квартире, а должны быть переданы в государственный фонд и находиться в музее.
Свыше двух десятков больших ковров покрывают полы почти всех комнат.
Вся обстановка, начиная с мебели, ковров, посуды, украшений и кончая занавесками на окнах, - заграничная, главным образом немецкая. На даче буквально нет ни одной вещи советского происхождения, за исключением дорожек, лежащих при входе на дачу.
На даче нет ни одной советской книги, но зато в книжных шкафах стоит большое количество книг в прекрасных переплетах с золотым тиснением, исключительно на немецком языке.
Зайдя в дом, трудно себе представить, что находишься под Москвой, а не в Германии.
По окончании обыска обнаруженные меха, ткани, ковры, гобелены, кожи и остальные вещи сложены в одной комнате, закрыты на ключ и у двери выставлена стража.
В Одессу направлена группа оперативных работников МГБ СССР для производства негласного обыска в квартире Жукова. О результатах этой операции доложу вам дополнительно.
Что касается необнаруженного на московской квартире Жукова чемодана с драгоценностями, о чем показал арестованный Семочкин, то проверкой выяснилось, что этот чемодан все время держит при себе жена Жукова и при поездках берет его с собой.
Сегодня, когда Жуков вместе с женой прибыл из Одессы в Москву, указанный чемодан вновь появился у него в квартире, где и находится в настоящее время.
Видимо, следует напрямик потребовать у Жукова сдачи этого чемодана с драгоценностями.
Абакумов. 10 января 1948 года.
ОТСЮДА
Протокол допроса
арестованного СИДНЕВА Алексея Матвеевича от 6 февраля 1948 года.
СИДНЕВ Л.М., 1907 года рождения, уроженец
гор. Саратова, с незаконченным высшим образованием,
член ВКП(б) с 1931 года. бывший начальник оперативного
сектора МВД в Берлине.
- ...Несколько позже ко мне была прислана от ЖУКОВА корона, принадлежавшая по всем признакам супруге немецкого кайзера. С этой короны было снято золото для отделки стэка, который ЖУКОВ хотел преподнести своей дочери в день её рождения.
(Допрос прерван.)
Протокол записан с моих слов правильно, мною прочитан.
Сиднев.
ДОПРОСИЛ: Ст. Следователь следственной части
по особо важным делам МГБ СССР,
подполковник Путинцев
ОТСЮДА
Акт
О передаче Управлению Делами Совета Министров Союза ССР изъятого Министерством Государственной Безопасности СССР у Маршала Советского Союза Г.К. Жукова незаконно приобретенного и присвоенного им трофейного имущества, ценностей и других предметов.
I
Кулоны и броши золотые (в том числе один платиновый) с драгоценными камнями - 13 штук
Часы золотые - 9 штук
Кольца золотые с драгоценными камнями - 16 штук
Серьги золотые с бриллиантами - 2 пары
Другие золотые изделия (браслеты, цепочки и др). - 9 штук
Украшения из серебра, в том числе под золото - 5 штук
Металлические украшения (имитация под золото и серебро) с драгоценными камнями (кулоны, цепочки, кольца) - 14 штук
Столовое серебро (ножи, вилки, ложки и другие предметы) - 713 штук
Серебряная посуда (вазы, кувшины, сахарницы, подносы и др). - 14 штук
Металлические столовые изделия под серебро (ножи, вилки, ложки и др). - 71 штука
II
Шерстяные ткани, шелка, парча, бархат, фланель и другие ткани - 3.420 метров
Меха - скунса, норка, выдра, нутрии, черно-бурые лисы, каракульча и другие - 323 штуки
Шевро и хром - 32 кожи
Дорогостоящие ковры и дорожки больших размеров - 31 штука
Гобелены больших размеров художественной выделки - 5 штук
Художественные картины в золоченых рамах, часть из них представляет музейную ценность - 60 штук
Дворцовый золоченый художественно выполненный гарнитур гостиной мебели - 10 предметов
Художественно выполненные антикварные вазы с инкрустациями - 22 штуки
Бронзовые статуи и статуэтки художественной работы - 29 штук
Часы каминными антикварные и напольные - 9 штук
Дорогостоящие сервизы столовой и чайной посуды (частью некомплектные) - 820 предметов
Хрусталь в изделиях (вазы, подносы, бокалы, кувшины и другие) - 45 предметов
Охотничьи ружья заграничных фирм - 15 штук
Баяны и аккордеоны художественной выделки - 7 штук
Пианино, рояль, радиоприемники, фарфоровая и глиняная посуда и другие предметы, согласно прилагаемых поштучных описей.
Всего прилагается 14 описей.
Сдали:
Заместитель Министра Госбезопасности СССР,
генерал-лейтенант БЛИНОВ А.С.
Начальник отдела "А" МГБ СССР,
генерал-майор ГЕРЦОВСКИЙ А.Я.
Приняли:
Управляющий делами Совета Министров СССР ЧАДАЕВ Я.Е.
Зам. Управделами Совета Министров Союза ССР ОПАРИН И.Е.
3 февраля 1948 года, город Москва.
Г.К.Жукову оставлено: часть золотых изделий; 15 пар часов, в том числе 8 золотых; около 500 м тканей; 1 кожа; 5 ружей; 1 аккордеон и др.
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