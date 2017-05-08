"Федеральный канцлер проинформировала Президента об итогах своих переговоров в России", - Порошенко провел переговоры с Меркель
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
В сообщении отмечается: "Собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне. Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом.
Лидеры обоих государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения безопасного компонента Минских договоренностей. Президент Украины подчеркнул недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая.
Петр Порошенко и Ангела Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе. Они отметили важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля.
Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников.
Федеральный канцлер проинформировала Президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая.
Главы Украины и Германии подчеркнули необходимость продолжения работы в Нормандском формате, в частности с участием новоизбранного Президента Франции. Они также договорились о дальнейший график двусторонних встреч на высшем уровне"
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Какие такие итоги, что страшно сказать Народу о котором договаривались?
Продали?
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Кибератаку на предвыборный штаб президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон провели одни и те же хакеры из России. Об этом сообщает The Guardian.
«Хакеры, которые стоят за массированной и скоординированной атакой на кампанию избранного президента Франции Эммануэля Макрона, были связаны с целым рядом фирм по исследованию кибербезопасности, связанных с Россией, той же группой, которую обвинили в атаке на Демократическую партию незадолго до выборов в США», - отмечает издание.
Уточняется, что компания Flashpoint из Нью-Йорка и Trend Micro из Токио сообщили, что группа хакеров, известная как Advanced Persistent Threat 28 (APT28), Fancy Bear и Pawn Storm, несет ответственность за указанные кибератаки.
Также, подчеркивается, что эта группа сотрудничала с ГРУ РФ.
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