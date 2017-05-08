 "Федеральный канцлер проинформировала Президента об итогах своих переговоров в России", - Порошенко провел переговоры с Меркель

В сообщении отмечается: "Собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне. Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом.Лидеры обоих государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения безопасного компонента Минских договоренностей. Президент Украины подчеркнул недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая.Петр Порошенко и Ангела Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе. Они отметили важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля.Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников.Федеральный канцлер проинформировала Президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая.Главы Украины и Германии подчеркнули необходимость продолжения работы в Нормандском формате, в частности с участием новоизбранного Президента Франции. Они также договорились о дальнейший график двусторонних встреч на высшем уровне"