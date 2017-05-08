EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины, За рубежом
  3040  30
Все про:Меркель (1409) переговоры (3293) Порошенко (12816)

 "Федеральный канцлер проинформировала Президента об итогах своих переговоров в России", - Порошенко провел переговоры с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне. Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом.

Лидеры обоих государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения безопасного компонента Минских договоренностей. Президент Украины подчеркнул недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая.

Петр Порошенко и Ангела Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе. Они отметили важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля.

Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников.

Федеральный канцлер проинформировала Президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая.

Главы Украины и Германии подчеркнули необходимость продолжения работы в Нормандском формате, в частности с участием новоизбранного Президента Франции. Они также договорились о дальнейший график двусторонних встреч на высшем уровне"

Также читайте: В отношениях с Россией нужен двойной подход, - Меркель
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хотя бы раз увидеть или услышать о чем реально был разговор.. или мне только одному кажется, что нас всегда дурят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отметив приоритетность выполнения безопасного компонента Минских договоренностей.Источник: http://censor.net.ua/n439140 - і хто їх виконує ? Хуйло , "со старта" підтерлось всіма домовленостями ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прошел разговор руководителя страны Германии и разводителя страны Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
разговор руководителя страны Германии и "смотрящего" страны Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
брат Киева Путлер не поздавил с паБедай Порошенко...,во блин плешивый не победитель Германии обурел...
 показать весь комментарий
Ответить
 
...так, це вражає, паралельні світи..., чи не дивує, що ці події тривають водночас?? навіщо нам зараз те євробачення?? Ганьба. Не дивитимусь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
..кровопролитие будет продолжатся....поболтали о том о сем да ни о чем...а то что украинцы почти ежедневно складывают жизни с рашистскими террористами им н,,срать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"проинформировала Президента Украины об итогах своих переговоров"
Какие такие итоги, что страшно сказать Народу о котором договаривались?
Продали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
СМИ: Штабы Макрона и Клинтон атаковали одни и те же российские хакеры

Кибератаку на предвыборный штаб президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон провели одни и те же хакеры из России. Об этом сообщает The Guardian.
«Хакеры, которые стоят за массированной и скоординированной атакой на кампанию избранного президента Франции Эммануэля Макрона, были связаны с целым рядом фирм по исследованию кибербезопасности, связанных с Россией, той же группой, которую обвинили в атаке на Демократическую партию незадолго до выборов в США», - отмечает издание.
Уточняется, что компания Flashpoint из Нью-Йорка и Trend Micro из Токио сообщили, что группа хакеров, известная как Advanced Persistent Threat 28 (APT28), Fancy Bear и Pawn Storm, несет ответственность за указанные кибератаки.
Также, подчеркивается, что эта группа сотрудничала с ГРУ РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Проинформировала" оставить солдатам в АТО только штык-ножи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
одна отчиталась за свою работу а почему остальные руководители стран европы до сих пор не отчитались пора и их нагибать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Те, що Порошенко і Меркель регулярно спілкуються, то це прекрасно. В процесі комунікації формується спільна думка, спільна дія і спільна відповідальність. Було б набагато гірше, якби вони не обмінювались думками і не координували дії. Тоді б ми залишились один на один з Московією.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуйло вообще не надо ни о чем информировать-оно ж хуйло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом".-это во время молчания стало ясно?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Федеральный канцлер проинформировала Президента об итогах своих переговоров в России", - Порошенко провел переговоры с Меркель
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти