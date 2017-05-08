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 Враг обстрелял из 122 мм пушек наши позиции под Новозвановкой. По всей линии столкновения применялись минометы. Ранено пять воинов, - штаб АТО

Российско-оккупационные войска не прекращают вооруженные провокации против украинских войск в районе проведения АТО. С начала суток зафиксировано 30 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг бил по опорным пунктам наших войск рядом с Верхнеторецким и Каменкой.

Также читайте: За сутки боевики совершили 65 обстрелов: применяют 152-мм артиллерию, - пресс-центр штаба АТО

Огнем 120-миллиметровых минометов накрывал защитников Невельского, а по защитникам Луганского и Верхнеторецкого стрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров.

По позициям вблизи Авдеевки противник вел огонь из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам рядом с Зайцево враг применял гранатометы различных калибров и стрелковое оружие.

Также читайте: Террористы продолжают обстрелы вдоль всей линии разграничения, - украинская сторона СЦКК

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг накрывал позиции рядом Павлополя.

Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам морских пехотинцев под Водяным.

Минометы калибра 120-мм и 82-мм применял по защитникам Красногоровки, а из гранатометов различных систем бил по защитникам Широкино, Гнутово и Чермалыка. Из стрелкового оружия противник обстреливал опорные пункты в районе Гранитного. В районе Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

Также читайте: Троицкое обстреляно из артиллерии калибром 122 мм, по всей линии соприкосновения враг применял минометы, - штаб АТО

На Луганском направлении, из артиллерийских систем калибра 122-мм подразделения российско-оккупационных войск били по опорных пунктах вблизи Новозвановки. 120-миллиметровые минометы и автоматические гранатометы противник применил вблизи Крымского, а из минометов калибра 82-мм бил по опорным пунктам под Троицким. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по позициям рядом с населенным пунктом Желтое.

С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще пять украинских защитников получили ранения".
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Царство небесне загиблому.. Найщиріші співчуття його родині.. Пораненим - найшвидшого одужання..
І жодного слова в статті про вогонь у відповідь, про закриття КПП на лінії розмежування.. У Петра війни немає, великоднє перемир'я - у самому розпалі..
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А взагалі, - Якщо ворог не здається, то його знищують! І нічого шмарклі жувати!
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ми це знаємо. керманичам нашим це потрібно довести.
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Завтра клята вата буде ще більше біснуватись...
Бережіть себе хлопчики,нехай Господь вас боронить...
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За прошлую неделю у нас четверо погибших и 44 раненых - это жесть", - подчеркнул эксперт.Он сообщил, что боевики сменили тактику обстрелов."Для удешевления процесса пророссийские боевики теперь пошли по другому пути - стали улучшать качество обстрелов. Просто внаглую применяют артиллерию и танки. Нет прямого боевого столкновения. Мы стрелковым оружием и крупнокалиберными пулеметами не можем им ответить, не можем их достать. САУ (самоходная артиллерийская установка.) - это 25 км дальности стрельбы. Они либо вешают беспилотник над нашими позициями, либо садят корректировщика. Артиллерия стоит за 10 км от линии соприкосновения и валит туда, куда корректируют. А у нас подаренные американцами 22 радара контрбатарейной борьбы лежат на складе, чтобы с ними ничего не случилось", - отметил Жданов.
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Плохо уговариваем Путина,Лаврова,Захарченко и Плотницкого. Может, у нас интеллект слабый? Надо активнее балаболить.
Парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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так выглядит транспортировка медного таза в восточную Европу:
https://www.youtube.com/watch?v=NAiXMKLiB3U
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг обстрелял из 122 мм пушек наши позиции под Новозвановкой. По всей линии столкновения применялись минометы. Ранено пять воинов, - штаб АТО
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