 Враг обстрелял из 122 мм пушек наши позиции под Новозвановкой. По всей линии столкновения применялись минометы. Ранено пять воинов, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг бил по опорным пунктам наших войск рядом с Верхнеторецким и Каменкой.
Огнем 120-миллиметровых минометов накрывал защитников Невельского, а по защитникам Луганского и Верхнеторецкого стрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров.
По позициям вблизи Авдеевки противник вел огонь из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам рядом с Зайцево враг применял гранатометы различных калибров и стрелковое оружие.
На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг накрывал позиции рядом Павлополя.
Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам морских пехотинцев под Водяным.
Минометы калибра 120-мм и 82-мм применял по защитникам Красногоровки, а из гранатометов различных систем бил по защитникам Широкино, Гнутово и Чермалыка. Из стрелкового оружия противник обстреливал опорные пункты в районе Гранитного. В районе Новотроицкого действовали вражеские снайперы.
На Луганском направлении, из артиллерийских систем калибра 122-мм подразделения российско-оккупационных войск били по опорных пунктах вблизи Новозвановки. 120-миллиметровые минометы и автоматические гранатометы противник применил вблизи Крымского, а из минометов калибра 82-мм бил по опорным пунктам под Троицким. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по позициям рядом с населенным пунктом Желтое.
С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще пять украинских защитников получили ранения".
285 10
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Выполняя боевое задание, погиб украинский воин, подорвавшись на растяжке, - пресс-центр АТО(15)
За сутки боевики совершили 65 обстрелов: применяют 152-мм артиллерию, - пресс-центр штаба АТО(12)
Троицкое обстреляно из артиллерии калибром 122 мм, по всей линии соприкосновения враг применял минометы, - штаб АТО(8)
Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено, - МинВОТ(5)
Штаб: Боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО(0)
Умер воин Валентин Ковальский, получивший тяжелейшее ранение в июле 2014-го под Саур-Могилой. ФОТО(0)
За сутки в зоне АТО ранены 5 воинов, враг обстрелял позиции 63 раза, - штаб(30)
І жодного слова в статті про вогонь у відповідь, про закриття КПП на лінії розмежування.. У Петра війни немає, великоднє перемир'я - у самому розпалі..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бережіть себе хлопчики,нехай Господь вас боронить...
Ответить
Ответить
Ответить
Парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NAiXMKLiB3U
Ответить