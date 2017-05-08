 "Многоходовка" Лаврова: в Минобороны назвали провокацией взрыв перед приездом террориста Захарченко на Саур-Могилу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии "Донбасс.Реалии" спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Взрыв прогремел, по оперативным данным, за некоторое время до приезда, собственно, журналистов. Как раз им и показали какую-то воронку свежую... что вроде это может быть украинская ДРГ. Но ни одного свидетеля, ни одного свидетельства этому нет, поэтому мы считаем это яркой провокацией накануне такого праздника", - сказал он.
По словам спикера АТО, это "многоходовка", которую начал министр иностранных дел России Сергей Лавров, обвинив Украину на официальном уровне в несоблюдении минских договоренностей.
Напомним, по сообщениям российских СМИ якобы два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в ОРДО незадолго до проезда кортежа главаря донецких боевиков Захарченко. Главарь террористов обвинил в организации взрывов "украинских диверсантов".
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то у захарченко пердак рванул!
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Ніде бідолашним дітись,вже тіні своєї жахаються.
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08.05.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »
Репетиция парада началась в Москве. Одних пеших промаршируют более 10 тыщ, а ещё на технике боевой сколько проедут - 118 единиц! Но изюминкой парада будет конечно авиация!
72 самолёта и вертолёта на бреющем проревут над головами отмеченных высочайшим доверием москвичей и допущенных до возможности лицезреть сами знаете кого гостей столицы. Любимые руководители родного государства, партии и правительства, а также приглашённые главы других держав (поговаривают, что даже из Науру может удостоить - если проезд туда-обратно оплатят) подняв головки, будут радоваться, как дети, чудесному авиа-шоу…
А вот так задумаешься и ужаснёшься!
А вдруг…
Ну, зарплату пилоту не платят, или с квартирой под реновацию угодил… Подумать страшно! Даже про себя страшно подумать! И ещё страшнее подумать, о том, о чём можете подумать вы, читающие информацию о предстоящем авиа-шоу…
Может первым лицам (вместе с этими, из Науру) парад принимать изнутри мавзолея?
Владимира Ильича временно к стенке подвинуть, в сторону площади окошки на уровне брусчатки прорубить и через ракетонепробиваемые стёкла пусть ручками помахивают, приветствуют участников. А фигурами высшего пилотажа самолётов-вертолётов можно и через перископ наслаждаться. Чего народ то лишний раз волновать?…
Николай Травкин.
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