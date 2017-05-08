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 Политика Украины
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 "Многоходовка" Лаврова: в Минобороны назвали провокацией взрыв перед приездом террориста Захарченко на Саур-Могилу

В Министерстве обороны считают взрывы на пути к Саур-Могиле в ОРДО, о которых 8 мая сообщали боевики, лишь провокацию накануне Дня победы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии "Донбасс.Реалии" спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Взрыв прогремел, по оперативным данным, за некоторое время до приезда, собственно, журналистов. Как раз им и показали какую-то воронку свежую... что вроде это может быть украинская ДРГ. Но ни одного свидетеля, ни одного свидетельства этому нет, поэтому мы считаем это яркой провокацией накануне такого праздника", - сказал он.

Смотрите также: "В 2014 году мы встретились с инопланетянами, и они передали нам свои технологии", - главарь боевиков "ДНР" Захарченко. ВИДЕО

По словам спикера АТО, это "многоходовка", которую начал министр иностранных дел России Сергей Лавров, обвинив Украину на официальном уровне в несоблюдении минских договоренностей.

Напомним, по сообщениям российских СМИ якобы два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в ОРДО незадолго до проезда кортежа главаря донецких боевиков Захарченко. Главарь террористов обвинил в организации взрывов "украинских диверсантов".
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какой взрыв?? нет там никакого взрыва..
то у захарченко пердак рванул!
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какой кошмар. конемордый сдает, пора сдирать с него подковы и на колбасу русне.
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В коняри все що не подобається кацапам, все провокація, фотошоп, інсценіровка і взагалі всі русофоби.
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Ну так полчища украинских ДРГ в канун дна победы днр к параду готовятся... Всем все разъяснили и предупредили
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Так пускай конь завернёт ценнейшего захера в пальто и спрячет за кремлевские стены.
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Так там теж бандерівці на них чатуть...)
Ніде бідолашним дітись,вже тіні своєї жахаються.
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Захаркнутый и лошать . Совсем не жаль мудаков. Жги Господь.
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это инопланетяне хотели передать ему есчо какунить новую технологию по коксу. но ...... в воронке точно есть обломки их корабля))).
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Пора уже этого Росинанта на живодёрню к )(уям оттянуть, предварительно содрав с него подковы...
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Николай Травкин. Дабы не волноваться

08.05.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »
Репетиция парада началась в Москве. Одних пеших промаршируют более 10 тыщ, а ещё на технике боевой сколько проедут - 118 единиц! Но изюминкой парада будет конечно авиация!

72 самолёта и вертолёта на бреющем проревут над головами отмеченных высочайшим доверием москвичей и допущенных до возможности лицезреть сами знаете кого гостей столицы. Любимые руководители родного государства, партии и правительства, а также приглашённые главы других держав (поговаривают, что даже из Науру может удостоить - если проезд туда-обратно оплатят) подняв головки, будут радоваться, как дети, чудесному авиа-шоу…

А вот так задумаешься и ужаснёшься!

А вдруг…

Ну, зарплату пилоту не платят, или с квартирой под реновацию угодил… Подумать страшно! Даже про себя страшно подумать! И ещё страшнее подумать, о том, о чём можете подумать вы, читающие информацию о предстоящем авиа-шоу…

Может первым лицам (вместе с этими, из Науру) парад принимать изнутри мавзолея?

Владимира Ильича временно к стенке подвинуть, в сторону площади окошки на уровне брусчатки прорубить и через ракетонепробиваемые стёкла пусть ручками помахивают, приветствуют участников. А фигурами высшего пилотажа самолётов-вертолётов можно и через перископ наслаждаться. Чего народ то лишний раз волновать?…

Николай Травкин.
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ПолтаваНаш: в фильме Форсаж-8 Полтава и Ялта были названы русскими городами и этот фильм крутят на Украине "Многоходовка" Лаврова: в Минобороны назвали провокацией взрыв перед приездом террориста Захарченко на Саур-Могилу - Цензор.НЕТ 7130 Что ха херня, куда смотрит СБУ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Многоходовка" Лаврова: в Минобороны назвали провокацией взрыв перед приездом террориста Захарченко на Саур-Могилу
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