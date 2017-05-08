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 Выполняя боевое задание, погиб украинский воин, подорвавшись на растяжке, - пресс-центр АТО

Выполняя боевое задание военнослужащий подорвался на растяжке в зоне проведения Антитеррористической операции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 8 мая, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы получил военнослужащий одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО.

Срочно, для оказания медицинской помощи, военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, где за жизнь тяжело раненного боролись военные врачи. Проведены неотложные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата. Спасти жизнь военнослужащего не удалось".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие обстрела Авдеевки погиб украинский боец, - штаб АТО
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Царство небесне загиблому.. Найщиріші співчуття його родині...
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Царствие небесное Герою! искренние сочувствия родным.
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Помянем человека - выполнявшего боевое задание.
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Вічна пам'ять Сину України...Земля пухом...
Выполняя боевое задание, погиб украинский воин, подорвавшись на растяжке, - пресс-центр АТО - Цензор.НЕТ 6603
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Пусть земля ему будет пухом. А всем нам чтоб мы никогда не забывали ребят которые нас защищают от русского мира.
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Біль наша,гордість наша,вічна тобі память, и шана,славний СИН України.
Царство небесне,низький уклін,козаче.
Выполняя боевое задание, погиб украинский воин, подорвавшись на растяжке, - пресс-центр АТО - Цензор.НЕТ 5096
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Королевство Небесное Герою! Дай Боже сил и здоровья его близким и родным!
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Скільки ще своїх дітей втратить Україна, доки нарешті здохне клята москаляндія.
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Вічна пам'ять Герою!
Смерть рашистським окупантам
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Ставьте почаще свечи "за упокой" Путлера - Бог быстрее услышит и сделает доброе дело.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВыполняя боевое задание, погиб украинский воин, подорвавшись на растяжке, - пресс-центр АТО
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