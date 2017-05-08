 Выполняя боевое задание, погиб украинский воин, подорвавшись на растяжке, - пресс-центр АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 8 мая, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы получил военнослужащий одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО.
Срочно, для оказания медицинской помощи, военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, где за жизнь тяжело раненного боролись военные врачи. Проведены неотложные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата. Спасти жизнь военнослужащего не удалось".
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