 Порядок вблизи выставочного центра, где проходит "Евровидение", обеспечивают около 4 тысяч полицейских, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Сегодня, 8 мая, состоятся открытые репетиции артистов Евровидения-2017. Сейчас публичную безопасность и порядок возле Международного выставочного центра обеспечивают 3700 правоохранителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с празднованием Дня памяти и примирения сегодня, 8 мая, в столице с 11:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях и пешеходов на улице Лаврской и переулка Запечерный, уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось,
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