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Все про:Евровидение (669) Нацполиция (7249)

 Порядок вблизи выставочного центра, где проходит "Евровидение", обеспечивают около 4 тысяч полицейских, - Нацполиция

полиция

Безопасность и порядок вблизи международного выставочного центра, где сегодня, 8 мая, проходят открытые репетиции участников песенного конкурса Евровидение-2017, обеспечивают 3,7 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Сегодня, 8 мая, состоятся открытые репетиции артистов Евровидения-2017. Сейчас публичную безопасность и порядок возле Международного выставочного центра обеспечивают 3700 правоохранителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с празднованием Дня памяти и примирения сегодня, 8 мая, в столице с 11:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях и пешеходов на улице Лаврской и переулка Запечерный, уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, полиция во время охраны "Евровидения" впервые будет использовать три спецавтомобиля, вертолет и технологию распознавания лиц.
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Следят четьіри штуки мусоров чтобьі никто не бросил бьічек мимо урньі.
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Штуки это из зековского жаргона или не лучшее заимствование в русский язык из кацапского?
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Штуками називались рулони мануфактури у текстильників, закройщиків і.п. Це професійний сленг.
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Вместо того чтобы ввести визовый режим с Россией перегородить Киев бетонными заграждениями и поставить немыслимое количество полицейских вокруг места проведения конкурса. Что же визы с оккупантом так не хотят вводить наши власти?
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Какие деньги выбрасываются на ветер?! И это в стране, против которой рашисто-фашисты развязали войну, страна, которая занимает последнее место в европе по уровню жизни. Кому это выгодно?!
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Занадто спокусливий момент для хуйла щоб обісрати нас перед всім світом, тому і заходи безпеки безпрецедентні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорядок вблизи выставочного центра, где проходит "Евровидение", обеспечивают около 4 тысяч полицейских, - Нацполиция
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